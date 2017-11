Aviskommentatorer uenige om idrettspresidenten bør gå av

Bør idrettspresident Tom Tvedt gå av nå? Nei, mener Dagbladets Esten O. Sæther. Ja, mener politisk redaktør i avisen Nordlys, Skjalg Fjellheim.

– Tom Tvedt burde ikke sette seg selv, men hensynet til norsk idrett, først nå og gå av. Da er det kanskje håp om at vi kan få en ledelse som både har tillit hos politiske myndigheter og den norske idrettsbevegelsen.

Det sier Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i avisen Nordlys, til VG, og utdyper:

– Jeg mener det er helt åpenbart at Tom Tvedt ikke er rett mann til å lede norsk idrett. Han har vært der i mange år, vært en del av ukulturen, og har innvilget en etterlønnsavtale til Inge Andersen som fremstår som å tråkke på norsk idrett. Måten han har forsøkt å hindre åpenhet og innsyn på, har i aller høyeste grad bidratt til omdømmetapet NIF står i.

I sin leder fredag ber avisen Nordlys idrettspresidenten om å gå av umiddelbart. Fjellheim sier til VG at han mener norsk idrett «har tapt all tillit» hvis man velger å fortsette med Tom Tvedt som president. Det er pengebruken på alkohol han reagerer sterkest på.

– At man med den største selvfølge bruker penger som kunne gått til idrettsanlegg til barn og unge, på å spandere store mengder alkohol på fiffen og pampene i internasjonal idrett, det er skammelig. Det er så skammelig, og den atferden som er avslørt nå, viser at NIF-toppene ikke er noe bedre enn IOC-pampene. De har rett og slett dokumenter at de ikke har noen respekt for grunnfjellet i norsk idrett. Man skjønner hvorfor de har slåss så hardt for å unngå at det skal bli kjent, for det er helt drepende.

– Speiler et overflodssamfunn

Dagbladet-kommentator Esten O. Sæther ser på sin side ikke poenget med at Tom Tvedt bør trekke seg fra sin stilling som NIF-president.

Sæther er klar på at han synes beløpene som er kommet ut er svært høye, men mener at man må se på seg selv, før man dømmer andre.

– Litt ettertenksomhet synes jeg er ålreit. Vi blir så lett fordømmende på noe vi selv kanskje hadde gjort. Jeg synes selvsagt at prisene er høye, men de speiler jo det samfunnet vi er. De speiler et overflodssamfunn, og der er vi alle sammen, sier han.

– Men man har brukt for mye penger, og man har drukket for for store summer, presiserer han.

Sæther mener også at innstramningene NIF har gjort, viser at organisasjonen har tatt «en riktig selvkritikk». Og han mener pressen har lagd større overskrifter enn nødvendig.

– Det viktig at vi som nyhetsformidlere klarer å dekke denne saken i en riktig sammenheng. Vi bruker for lett lupe på forhold og gjør feilene større enn de er, mener Dagbladet-kommentatoren.

– Er det ikke forskjell på en organisasjon tuftet på grasrot og spillemidler kontra det private næringsliv?

– Når det gjelder Idrettsforbundets økonomi, er jo de siste regnskapsårene sjekket og klarert både av kulturdepartementet og skattemyndighetene. Her er det neppe noe spesielt negativt i forhold til de fleste frivillige organisasjoner med statsstøtte, men samtidig er det bra med nøysomhet hos oss alle, svarer Sæther, som sukker av dem som mener idrettspresidenten bør gå av.

Spent på veien videre

Kjetil Kroksæter i Adressa er klar på følgende:

– Det har blitt for mange alkoholenheter, og det har blitt for dyre alkoholenheter.

Akkurat det tror han idretten selv har innsett, og kommentatoren mener også det ligger en klar selvkritikk i at NIF har strammet inn på skjønnet som tidligere ble brukt.

– Det forteller at skjønnet ikke var godt nok. Man har tydeligvis ikke hatt gode nok rammer og mistet det gode skjønn. Det handler om å finne de riktige rammene, sier Kroksæter.

Adressa-kommentatoren mener imidlertid at man må vise en viss form for forståelse.

– Det forventes at man behandler storinternasjonalt selskap raust, og det må ikke bli sånn at man ikke tør å være et godt vertskap i de riktige sammenhengene. Mange av regningene som har kommet frem har vært tilknyttet OL, der man samler sponsorer, politikere og NIF-ansatte, og det er ikke urimelig at de har en middag sammen, sier han, og ber om at man «må ha forståelse for behovet om å være rause når man får fint besøk».

– Men det er noe med nivået og omfanget som må diskuteres, presiserer han.

Kroksæter er veldig spent på utviklingen videre, og spesielt spent på om kulturdepartementet på ny kutter pengestrømmen til Norges Idrettsforbunds sentrale organ. Det kan bety kroken på døren for idrettspresident Tom Tvedt, tror han.

– Jeg er veldig spent på om kulturdepartementet fortsetter å straffe NIF sentralt. Da kan de komme i en veldig vanskelig posisjon, der de ikke er i stand til å betjene idretten selv. Da kan det bli et oppgjør, og selv om han ikke er direkte skyld i dette her, så er det han som må fronte. Om han bør trekke seg eller ikke, er en vurdering som må gjøres løpende. Han må se an utviklingen i egen organisasjon, og om han tilfører den noe positivt, mener Kroksæter.