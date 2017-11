Ap og Høyre reagerer kraftig på NIF-regningene: - Noe idretten ikke kan være kjent med

Aps Masud Gharahkhani og Høyres Tage Pettersen mener Idrettsforbundet har en stor jobb med å vinne tilliten tilbake etter regningene som ble fremlagt i dag.

– Jeg synes ikke dette er bra. Det er trist.

Det er idrettspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhanis, sin reaksjon på regningene Norges Idrettsforbund (NIF) la frem onsdag.

– Idretten er bygget på dugnadsånd og frivillighet over hele landet, og jeg mener at dette er uakseptabel måte å forvalte fellesskapets penger på, sier han til VG.

Idrettstoppenes festbilag: Konjakk, magnumflasker og østers



– Her har man en stor jobb å gjøre med å vinne tilliten tilbake. Det er viktig med åpenhet fremover, samt at man har ryddet opp i retningslinjene internt. Det er ganske trist å måtte diskutere dette i stedet for idrettspolitikk og hvordan vi kan få bygd flere anlegg til barn og unge over hele landet, fortsetter Ap-talsmannen.

– Har den sittende regjeringen gjort en god jobb med å fremskaffe åpenhet i norsk idrett?

– Åpenhet er helt naturlig. Det skal være åpenhet. Man har et ansvar når man forvalter fellesskapet verdier slik som idrettsbevegelsen gjør, sier Ap-politikeren.

– Tom Tvedt har ikke kommentert saken ennå. Bør han komme på banen?

– Det må idrettsstyret bestemme selv, men Tvedt er jo leder og jeg regner med at han må på banen og kommentere dette på et tidspunkt, sier Gharahkhani.

Kilder til VG: Tvedt sa nei til lønnskutt



Sittende idrettspresident Tom Tvedt har ikke besvart VGs henvendelser onsdag.

Det er Tage Pettersen, Høyres nye idrettspolitiske talsmann, enig i.

– Ja, det må han selvfølgelig. Og ikke minst må han si hva de akter å gjøre fremover, hva som skal gjøres for å endre kulturen, sier han til VG.

Pettersen sier at eksemplene VG og andre medier har trukket frem onsdag er «verre enn jeg trodde de kom til å være».

– Som tillitsvalgt, uansett nivå og sjanger, så er det ett enkelt spørsmål man alltid bør stille seg. Består det vi gjør VG-testen? Det gjorde det åpenbart ikke her, sier han.

– Eksemplene jeg har sett er like grelle alle sammen. Dette er noe idretten ikke kan være kjent med, utdyper Høyre-politikeren.

Sportskommentator: Tror Helleland kan presse Tvedt til å gå av

Saken fortsetter under klippet av Almaas' spøk om Johaugs lepper:

Tage Pettersen mener at ingen på grasrota vil akseptere regningene som ble lagt frem onsdag, og sier at de tydelig viser at det har vært et behov for kampen kulturministeren har tatt angående åpenhet og innsyn. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har ikke mulighet til å kommentere saken onsdag.

– De er dessverre et godt bevis på at det er behov for et helt annet innsyn og åpenhetskrav, og de svekker åpenbart tilliten til idrettstoppene, sier han.

– Hvordan skal de vinne den tilbake igjen?

– Tillit er ikke noe man kan få på en enkel måte. Over tid må de vise vilje og evne til endrede vaner og rutiner, sier han.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener også at Tvedt må komme på banen, og sier følgende om regningene som viser NIF-toppenes festbilag:

Jeg er glad det kommer frem, men det er tydelig at de ikke har hatt særlig magemål når de har hygget seg på vår felles regning, sier Moxnes, og utdyper.



– Det er lov å ta seg en fest, men det får da være grenser. Idrettsforbundet har lagt seg på et kostnadsnivå som passer bedre for IOC-pamper enn for en idrettsbevegelse som lever av frivilligheten og som tar seg betalt av fellesskapet, sier han til VG.

Børre Rognlien, som var idrettspresident fra 2011 til 2015, ønsker ikke å kommentere saken overfor VG onsdag. I en sms skriver han at «Niels Røine (kommunikasjonssjef, journ.anm.) svarer, han har sikkert innsyn i hvem som har bestilt hva».