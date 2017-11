Idretten too?

Kommentar Bransje for bransje opplever en strøm av avsløringer om seksuell trakassering. Er historiene fra idretten nestemann ut?

Tiden har kommet for den virkelig store oppvasken om hvordan mennesker rett og slett ikke skal behandles.

Dessverre viser det seg at både den ene, andre og tredje samlingsarenaen har opplevd et skremmende nivå av uakseptabel atferd, og det over lang tid.

I mediebransjen er det virkelig tid for selvransakelse, etter at det er kommet frem historier som dokumenterer hvor ugreit en rekke ansatte, i all hovedsak kvinner, har opplevd eget arbeidsmiljø.

Det innebærer også at en rekke av oss, som har observert uakseptabel oppførsel uten å melde skikkelig fra, må ta runde med oss selv om hvorfor vi ikke gjorde som Aleksander Schau nå så prisverdig har gjort.

For det som har foregått, er jo virkelig ikke greit.

I kultursektoren er det også et gigantisk oppgjør med ukulturen på gang, etter at Aftenposten omtalte hvordan 487 personer rett og slett har fått nok av slibrigheter og det som enda verre er i blant annet skuespillerbransjen.

Sakene som avdekkes har et stort spenn i konkret innhold, men en del av dem har et tydelig fellestrekk: Det ligger et asymmetrisk maktforhold i bunnen, der dette gjerne er blitt brukt til å sette den med maktmanko i en uønsket og ubehagelig posisjon.

Hva da med idretten?

Det er jo også en samlingsplass, der for eksempel makten over laguttak eller kontrakter er plassert på få hender, og hvor det ikke mangler på tilfeller der mannlige ledere har innflytelse på kvinnelige utøveres sportslige fremtid.

Vi kjenner allerede til at seksuell trakassering slett ikke er noe fremmedord når det er idrett det handler om, med eksempler på enkeltsaker fra en rekke idrettsgrener.

Vi vet også at én av tre særforbund har håndtert saker av denne karakteren siden 2015, og at tidligere forskning har vist at over halvparten av kvinnene som deltok i Jorunn Sundgot Borgens undersøkelse, rapporterte om at de har opplevd å bli seksuelt trakassert.

Likevel er det lite vi kan si sikkert om omfanget av problemet. Derfor er for eksempel Norges Idrettsforbund opptatt av at det skal finnes kanaler der det er mulig å varsle trygt.

Kommer vi til å oppleve at dette skjer?

Det blir interessant å se om det raskt utviklende klimaet for at det skal være mulig å si fra, vil smitte over på idrettsjenter og gutter som er blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Ballen ruller nemlig stadig fortere etter at metoo-kampanjen tok av, og forhåpentligvis kommer det noe godt ut av at mengdene med avskyelig atferd tvinges frem i lyset: At uvesenet røskes opp med roten én gang for alle.

Det skal faktisk være en menneskerett å kunne føle seg trygg - både på jobben og under fritidsaktiviteter.

Uansett om du er journalistvikar, frilansskuespiller eller friidrettsutøver.