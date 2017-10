Iditarod-vinner beskyldes for å ha dopet hundene sine

Ledelsen for Iditarod-løpet i Alaska i USA anklager Dallas Seavey (30), som har vunnet løpet fire ganger, for å ha dopet hundene sine.

Selv nekter 30-åringen for å ha gitt forbudte stoffer til dem i årets løp, og han har trukket seg fra neste års løp i protest.

Iditarod Trail Committee uttalte mandag at de hadde identifisert Seavey som hundekjøreren som hadde fire hunder som testet positivt for et ulovlig smertestillende stoff etter fullført løp i Nome i mars i år.

I en video Seavey la ut på Facebook sier han at han forventer at han ikke får starte fordi han uttaler seg om saken. Løpet har en regel som forbyr kjørerne å uttale seg kritisk om løpet eller sponsorene.

I videoen hevder han at han ikke har gjort noe galt og sier han ikke vil bli «kastet under bussen».

Seavey legger til at han ikke bryr seg om han aldri får delta igjen, eller tjene et øre mer som hundekjører.

Prestasjonsfremmende



Iditarod-ledelsen møttes mandag til krisemøte og bestemte seg for å gå ut med kjørerens identitet etter først å ha valgt å forholde seg taus etter råd fra en advokat. Ledelsen ombestemte seg for å unngå spekulasjoner.

Selve nyheten om de positive dopingprøvene under årets løp, kom for en uke siden. Det ble meldt om at det var smertestillende midler som var bakgrunnen for utslaget på prøvene.

Det skal ha vært snakk om preparatet Tramadol, et stoff som står på forbudslisten og som er regnet som et prestasjonsfremmende middel.

Flere hunder blant de 20 beste spannene i løpet ble testet, seks timer etter målgang i den 1500 kilometer lange styrkeprøven i Alaska. Det ble fra arrangørens side hevdet at på grunn av halveringstiden så må stoffet ha blitt tilført hundene i et tidsrom mellom 15 timer før målgang, og enden på løpet.

Spekulasjoner



Det ble spekulert i om årsaken til de postitive dopingprøvene kunne bunne i sabotasje. Bakgrunnen er at hundekjørerne plasserer ut mat til dyrene sine langs løypen i god tid før løpet starter. Sånn sett er det mulig for hvem som helst å «tukle» med foret.

Den teorien ble for øvrig kjapt avvist fra arrangørhold.

– Hvorfor skulle en annen hundekjører gi en av sine konkurrenter et prestasjonsfremmende middel. Jeg håper folk ser det store bildet og forstår at hundekjørerne ikke doper hundene sine, uttalte styremedlem i Iditarod, Aaron Burmeister i forrige uke.

