HER ER BELØNNINGEN: Hermann Tomasgaard fikk OL-bronsen sin i Enoshima søndag ettermiddag, lokal tid. Foto: Heiko Junge

Bronsevinneren med dramatisk OL-oppladning: − Veldig ubehagelig

ENOSHIMA (VG) Hermann Tomasgaard (27) jublet for OL-bonse i Tokyo. Men bak prestasjonen ligger det en dramatisk oppladning til mesterskapet.

Publisert: Nå nettopp

Det toppet seg da Tomasgaard måtte reise hjem fra treningsopphold på Lanzarote bare 12 uker før avreise til Japan.

Han slet voldsomt med pusten og beskriver situasjonen som «veldig ubehagelig» i møte med VG. Da hadde 27-åringen nettopp sikret Norges første OL-medalje i seiling på 17 år.

– Det var en kronglete oppladning, der jeg på et tidspunkt bare tenkte at «Jeg får bare komme meg til OL og se hva som skjer», sier Tomasgaard.

Det har gått en halvtime siden han jublet - og badet - etter å ha tatt bronse i en svært dramatisk medaljeseilas. Tomasgaard gliser bredt og er tydelig på at han vant bronse, og ikke at han tapte sølv, søndag.

Fikk diagnose

Ved siden av ham i pressesonen i Enoshima, en hyggelig badeby utenfor Tokyo, står treneren Anton Garotte. Han husker med gru dramaet i vår:

– Det var tøft. Skikkelig tøft. All progresjonen stoppet og det var vanskelig å se en ende på det, siden vi ikke forsto hva som skjedde, sier spanjolen til VG.

GODE VENNER: Tomasgaard og den tyske treningspartneren Philipp Buhl feiret sammen etterpå - selv om tyskeren havnet utenfor pallen. Foto: Heiko Junge

Tomasgaard måtte gjennom omfattende tester i Norge, og fikk hjelp av Olympiatoppen da diagnosen var satt: EILO kan minne om astma, men skiller seg ved at luftveiene tetter seg lenger opp. Har man EILO oppleves det vanskelig å puste inn, ikke ut, ifølge Astama- og allergiforbundet.

– Seiling er en litt spesiell idrett, siden vi har mye trykk i magen. Det er vanskelig å rette seg ut og puste som vanlig.

– Så dette handlet om pusteteknikk?

– Ja, jeg må puste riktig. Og så blir det verre når man er stresset. Akkurat det har jeg vært litt bekymret for her i Japan. Men det har heldigvis gått greit, sier Tomasgaard.

– Var du nervøs før start i dag?

– Ja, det var jeg. Jeg forsøkte å holde nervene i sjakk, men under racet kjente jeg det noen ganger. Men jeg tror de rundt meg var ganske nervøse også, sier han.

Utfordret barneidrettsreglene

Den ferske bronsevinneren startet tidlig med seiling hjemme i Drøbak. De norske barneidrettsreglene forbyr imidlertid konkurrering med resultater i ung alder.

Derfor ble Tomasgaard kjør til Sverige.

I JAPAN: Hermann Tomasgaard satser videre mot neste OL, forsikrer han etter bronsen søndag. Foto: Heiko Junge

– I Sverige kunne jeg konkurrere på en annen måte, sier han i dag.

Tomasgaard anslår var 10-11 år på dette tidspunktet.

– Hadde du kommet så langt som dette om du ikke hadde startet så tidlig?

– Jeg tror ikke det. For meg var det en stor inspirasjon. Og det var ikke noe press hjemmefra. Faren min synes det er mer spennende å fiske, gliser 27-åringen.

– Er du uenig i barneidrettsbestemmelsene i Norge?

– Jeg synes alt burde være lov. Man bør ikke dømme noen for å dra til Sverige. Men jeg mener også at det kan bli for mye press. Det kjenner jeg jo selv fortsatt: Spesielt når jeg merker at det betyr mye for treneren min. Det har vi snakket om, at det er viktig at han holder seg helt rolig.

Bor fortsatt hjemme

Hermann Tomasgaard bort fortsatt på gutterommet i Drøbak. Det å satse på seiling i OL er sjelden noen gullgruve.

FORRIGE NORSKE MEDALJE: Siren Sundby tok OL-gull i seiling for Norge - for 17 år siden. Det er forrige norske medalje i seiling i OL-sammenheng. Foto: Tore Berntsen

Bronsevinneren får noe støtte fra Olympiatoppen, sponsorer og Kongelig Norsk Seilforening for å få hjulene til å gå rundt.

– Det er tidvis vanskelig å holde på med dette, sier han.

– Hvor lenge kan du bo på gutterommet? spør VGs journalist.

Tomasgaard ler godt før spørsmålet blir noe mer presist:

– Hvor lenge orker du å satse såpass hardt på noe som koster såpass mye?

– Ja, det er sant: Jeg kan ikke bo på gutterommet i evig tid.

27-åringen smiler før han fortsetter:

– Det er bare tre år til. Og jeg har tatt noen studier ved siden av, så neste OL skal jeg i alle fall satse mot. Det skal mye til for å ta enda et OL, men man vet aldri.