Bakenga mistet kompisen etter hjertestans: − Et av de verste øyeblikkene i livet

VALLE (VG) Odd-spiller Mushaga Bakenga (28) har tidligere mistet en god kompis etter hjertestans på banen. Lørdag satt han i TV 2s studio da Christian Eriksen segnet om.

– Det var forferdelig. Jeg har ikke kjent på de følelsene på ganske lang tid, og jeg har egentlig blokkert det litt, sier Mushaga Bakenga til VG etter 1–1-kampen mot Vålerenga på Valle.

Odd-spissen har hatt noen spesielle dager. Etter 0–2 borte mot Kristiansund lørdag ettermiddag reiste han rett fra Gardermoen til TV 2s EM-studio i Oslo for å være med som gjest. Der endte han opp med å dekke hendelsen hvor Danmarks Christian Eriksen segnet om på banen mot Finland.

– Det var tungt. Jeg kjente at jeg møtte veggen litt egentlig. Også var det egentlig bare å sette på en maske og sitte i studio, sier Bakenga.

– Jeg er bare utrolig glad for at det gikk bra med Eriksen. Også fikk jeg brukt litt tid på å mimre kompisen min også, legger han til.

For hendelsen trakk frem vonde minner for 28-åringen. I 2015 mistet han sin gode kompis Gregory Mertens. De to spilte sammen i Cercle Brugge. Mertens fikk hjertestans under en treningskamp for Lokeren.

– Det var et av de verste øyeblikkene i livet mitt da jeg mistet ham. Så den hendelsen fikk tilbake alt. Det er vondt, men jeg kan ikke få forklart hvor lykkelig og glad jeg ble da jeg fant ut av at det gikk i riktig retning, sier Bakenga.

Eriksen fikk livreddende førstehjelp på gressmatten i Parken i København. Han ble etter hvert fraktet til sykehus før nyheten om at tilstanden var stabil kom som en lettelse. Kampen ble først avbrutt, men senere spilt ferdig samme kveld.

Det var under pausen i kampen at Bakenga ankom TV 2s studio.

– Vurderte du noen gang å droppe det?

– Nei, jeg tenkte egentlig aldri på det. Jeg tenkte heller at jeg får prøve å komme meg gjennom det. Jeg vil alltid være meg selv. Hvis jeg ikke hadde klart det, hadde jeg nok bare blitt sittende der stille. Men det var en fin måte for meg til å få ut tankene mine på, svarer Odd-spilleren.

De danske spillerne har fått krisehjelp etter hendelsen med Eriksen. Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand har i etterkant uttalt hvor tøft spillerne har hatt det.

MISTET LIVET: Lokeren-spiller Gregory Mertens mistet livet etter hjertestans på banen. Foto: Laurent Dubrule / TT NYHETSBYRÅN

– Noen har en bagasje. Noen har fått åpnet opp for en følelse som de har hatt tidligere som pårørende med noen man har mistet. Kanskje også på grunn av hjertet. Det er klart at når den boksen åpnes, kommer det ut masse følelser i fritt løp, sa han på et pressemøte dagen etter kampen.

– Jeg vil ikke snakke for mye om de enkelte spillernes bagasje, men det har åpnet for noen ting jeg har opplevd før. Sånn er det med spillerne også. Det er ikke noe man bare kan riste av seg. Men hvis vi fokuserer på lettelsen og takknemligheten for at Christian fortsatt er her, tror jeg vi kan ta de rette stegene, sier den danske landslagssjefen.