COMEBACK: Aleksander Aamodt Kilde har kommet langt i opptreningen etter korsbåndsskaden. Foto: Rodrigo Freitas / VG

Kilde tilbake etter trøblete år: − Helt vanvittig

SOGNSVANN (VG) På de siste 15 månedene har Aleksander Aamodt Kilde (28) vunnet verdenscupen, hatt corona, røket korsbåndet og fått ny kjæreste. – Det går opp og ned i livet, sier alpinisten til VG.

Av Ida Høidalen , Hanna Nymoen Lund og Rodrigo Freitas (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

2020 og 2021 har vært to varierende år for alpinist Aleksander Aamodt Kilde:

Da coronapandemien brøt ut i mars ble han kåret til vinner av verdenscupen sammenlagt for første gang.

I oktober testet han selv positivt på viruset.

Han slo tilbake og ledet igjen verdenscupen i januar, men da smalt det. Etter et fall på trening røk korsbåndet og 28-åringen mistet blant annet VM i Cortina.

– Det siste året har vært en berg og dal-bane. Det har vært helt vanvittig. Samtidig har det jo vært mye fantastisk som har skjedd under en vanskelig periode. Mange har hatt det tøft. Min familie og jeg har klart oss fint. Det går opp og ned i livet, og jeg er et godt eksempel på det, sier Kilde.

VG møter alpinisten utenfor Olympiatoppen ved Sognsvann i Oslo. Han er nettopp ute av innreisekarantene og endelig tilbake i Norge etter åtte måneder i utlandet. I fjor flyttet han til østerrikske Innsbruck, og der har han vært siden november.

Opptreningen har gått fint og han er tilbake på trening med landslagskollegaene.

– Det er helt rått å være tilbake. Det er å trene med gjengen har jeg savnet mest. Å bo i Østerrike har sine fordeler, men det å ikke kunne være med laget eller familien, det kjenner du på. Jeg hadde første trening her i går og det gir motivasjon, sier Kilde.

Han legger til at det er ekstra deilig å komme tilbake til et Øst-Norge som bader i sol.

Kilde anslår at han rent treningsmessig nå ligger på 90 prosent, men at han i hele prosessen bare har kommet halvveis i opptreningen.

– Det tar nok litt tid før jeg klar for konkurranse, men den tiden har jeg jo heldigvis, sier han.

Det var en guttedrøm som gikk i oppfyllelse da han vant verdenscupen forrige sesong. Det at han har vist at han kan nå toppen, gir motivasjon i en tøffere periode.

– Det er veldig betryggende. Da vet jeg at jeg har muligheten til å kanskje komme tilbake dit. Men jeg har aldri vært i en skadesituasjon som nå før, sier Kilde og fortsetter:

– Det har vært mye nytt og mye å sette seg inn i, men samtidig veldig lærerikt. Det å trene for å faktisk fikse noe som er ødelagt i kroppen er uvant. Jeg har alltid trent for å bli bedre. Jeg har jobbet med hundredeler og nå har det handlet om å faktisk klare å gå. Det er store forskjeller.

Det er – dessverre – flere i det norske alpinistmiljøet som har god erfaring med alvorlige kneskader. Kilde forteller at han blant annet har fått flere råd fra Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud og Ragnhild Mowinckel.

– Det er en enorm støtte. Jeg har snakket med dem hele veien. Men så er jo også hver skade individuell. Man får erfaringer på ulike måter, så det er viktig å tenke selv også, sier Kilde.

GODE VENNER: Aleksander Aamodt Kilde (i midten) sammen med Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal i Kitzbühel for to år siden Foto: Cornelius Poppe / NTB

Han har også fått mye støtte fra kjæresten Mikaela Shiffrin. Og i tillegg til nåværende og tidligere lagkamerater, har han for første gang brukt idrettspsykolog.

– Det har vært veldig bra. Jeg har lært å tenke på andre ting enn kun det kneet. Det er veldig fint å ha noen utenfor venner og familie som man kan prate med. Jeg mener det er noe folk bør gjøre hvis de havner i vanskelig situasjoner de ikke har vært i før, sier Kilde.

Han har foreløpig ikke satt seg noe konkret mål om nøyaktig når han skal være tilbake i konkurranse, men én ting er han sikker på. Det er at han skal være tilbake og klar til OL i Bejing neste vinter.

– Jeg tar det litt uke for uke og prøver å være smart. Men det er vanskelig, for man blir utålmodig. Kroppen funker, men man vet innerst inne at man trenger litt mer tid. Jeg har sesongstarten i bakhodet, men det er greit om det ikke går. OL er hovedmålet, men det å få kjørt litt i konkurranse før det er også et mål, avslutter alpinisten.

