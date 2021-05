Kona til Stig-André Berge etter at OL røk: − Jeg får utrolig vondt av ham

Det blir ikke noe OL i Tokyo for Stig-André Berge etter tapet mot Murad Mammadov i kvalifiseringen lørdag formiddag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Berge tapte til slutt 1–4. Han gikk på brytematten i den bulgarske hovedstaden Sofia like over klokken 11. Murad Mammadov fra Aserbajdsjan tok kjapt ledelsen i kampen, og ledet 3–0 etter 1. omgang. Men med drøyt to minutter igjen, så fikk nordmannen ett poeng.

Berge kjempet og kjempet, men Mammadov forsvarte seg godt. Berge klarte ikke å utnytte de mulighetene han fikk da motstanderen måtte ned på matten. Mot slutten fikk Berge et «straffe-poeng» mot seg etter at landslagstrener Fritz Aanes utfordret en dommeravgjørelse, en såkalt challenge.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

Hjemme i Rælingen fulgte Berges høygravide kone, Rosell Utne, kampen.

– Egentlig synes jeg det er synd, for han har jo jobbet sykt hardt for det. Så jeg får jo utrolig vondt av han, sier Utne til VG og legger til:

– Hadde det vært i fjor, vet jeg at han hadde kvalifisert helt sikkert. Oppkjøringen har vært litt annerledes i år.

PÅ FEST: Stig-André Berge mottok massiv hyllest på Idrettsgallaen i 2017 etter OL-bronsen året før. Han hadde med seg kona Rosell Utne. Foto: Helge Mikalsen

Snart blir de tobarnsforeldre.

–Sånn egentlig burde jeg ønsket at han ikke hadde kvalifisert, for da hadde hverdagen blitt mye lettere for meg. Men jeg unner jo han alt, så jeg håpet jo at han skulle klare det.

– Ekstremt skuffende

Sportssjef i bryteforbundet, Erik Allum Rønstad, er i Bulgaria.

– Stig skal få være litt alene nå og sortere sine følelser og tanker. Det er selvfølgelig ekstremt skuffende for han. Jeg skal ikke skylde på noen ting, men det er klart at oppladningen de siste månedene har vært utrolig tøft, sier Rønstad til VG og fortsetter:

– Jeg klarer ikke å sette inn i hvor skuffet Stig er nå. Men kjenner jeg han rett, kommer han til å fortsette å støtte de andre gutta.

Norge har hatt med brytere i ni OL på rad siden 1984 i Los Angeles, med Jon Rønningens gullmedaljer i 1988 og 1992, samt Stig-André Berges bronsemedalje i 2016 som høydepunkter.

– Satt på spissen, er det «himmel eller helvete». Det vil i alle fall arte seg som en gigantisk kjærlighetssorg hvis det ikke skulle gå. Det blir kanskje ikke «helvete», men det vil bli veldig vanskelig, sa Stig-André Berge til VG om norsk brytesports fremtid for noen dager siden.

Så nære var Grace Bullen en OL-plass da hun var på matten fredag:

les også OL-sjansen røk for Bullen med 32 sekunder igjen

Tidligere lørdag tapte Per Anders Kure sin kamp i 77-kilosklassen mot tyrkiske Cengiz.

Fredag røk Grace Bullen ut av OL-kvalifiseringen. Etter overbevisende seirer i både åttedelsfinalen og kvartfinalen, måtte hun slå russiske Veronika Tsjumikova. Det gikk ikke.

Disse norske utøverne er i OL-kvalifisering i Sofia i Bulgaria: