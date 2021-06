HELMAKS SESONG: Marcus Kleveland vant X Games-gull i Big Air i begynnelsen av februar og VM-gull i slopestyle (bildet) samme sted halvannen måned senere. Foto: Brettforbundet / Brettforbundet

Snowboard-Marcus nominert til amerikansk prestisje-pris: − Rått

Marcus Kleveland (22) er en av fire mannlige actionsportutøvere som kan vinne den gjeve ESPY-prisen under utdelingsshowet på den amerikanske TV-kanalen ABC om to uker.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Det er skikkelig stas å bli nominert. Det ville være helt rått om jeg skulle vinne, sier Norges snowboard-virtuos og OL-gullhåp i Beijing om åtte måneder.

ESPY Awards er «sportskanalen» ESPN sitt årlige prestisjetunge prisdryss, innholdende en rekke kategorier for å få nominasjonsplass til verdens aller beste utøvere. Marcus Kleveland er nominert i klassen «Årets beste mannlige actionsportutøver» sammen med Japans suverene halfpipekjører i snowboard, Yuto Totsuka (19), surfingstjernen Gabriel Medina (27) fra Brasil og den amerikanske motorsykkelhelten Cooper Webb (25).

– Utdelingen kan sammenlignes med Idrettsgallaen her i Norge. Prisen Marcus kan vinne, henger rimelig høyt, sier brettforbundets sportssjef for snowboard, Per Iver Grimsrud - i form av et understatement.

Han mener blant annet at Marcus Klevelands Big Air-gull i X Games i Aspen i februar, og «de to triksene ingen har gjort før», er årsak til at han kan få ESPY-prisen natt til 11. juli norsk tid. Det og det faktum at akkurat den konkurransen holdt et skyhøyt nivå, og at ingen av konkurrentene hadde en sjanse «mot ham der».

I midten av mars vant Marcus Kleveland VM-gull i slopestyle i Aspen.

– Han var overlegen denne sesongen, tilføyer Per Iver Grimsrud.

Marcus Kleveland sier det for hans del «har klaffet på alt» i den spesielle corona-sesongen 2020/21, som egentlig startet først i 2021. Han dominerte den stort sett fra start til mål, og mener det er «artig» at det er blitt lagt merke til «at du gjør det bra».

Han ble ESPY-nominert i samme klasse for tre år siden. Da vant amerikanske David Wise (30), som tok OL-gull i halfpipe freeski i Pyeongchang samme år. Kun to nordmenn er tidligere nominert i actionsportkategorien for menn: Snowboardkjører Andreas Ygre Wiig i 2007 og freeskikjører Øystein Bråten i 2017, året før han vant OL-gull i slopestyle i Sør-Korea.

Her kan du se hva Marcus Kleveland driver med når han er hjemme, og det er snø i bakken på Dombås:

Marcus Kleveland regner med at oppkjøringen til OL vil starte i september, med brettkjøring på snø i Sveits og Østerrike. Forrige uke var han med på snowboardlandslagets treningssamling i Oslo. Den inneholdt Mesternes Mester-konkurransen «Sognsvann Survival» i regi av landslagstrener Marius Håker.

Av øvelsene: «Bøtte på hodet under vann, deretter opp på land: 100 push ups, 100 sit ups og 100 squats (knebøy).

– Kroppen min var helt ødelagt dagen etter, innrømmer Marcus Kleveland - bedre kjent som monster i bakken enn i styrkerommet.