BER OM TEMPOSKIFTE: Silje Hjemdal (Frp, til venstre) ber Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad om å få fortgang på arbeidet med å forbedre politiattestordningen i Norge. Foto: NTB/Scanpix og Terje Bringedal (VG)

Ropstad får politiattest-refs: − Har brukt vanvittig lang tid

Fremskrittspartiet mener det er uforståelig at private aktører ikke har anledning til å innhente politiattester for å beskytte barn mot seksuelle overgrep – slik den organiserte idretten kan. Partiet får støtte av Hovedorganisasjonen Virke.

Publisert: Nå nettopp

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har satt i gang en høringsrunde om politiattestordningen. Han ga nylig uttrykk for at han er enig med dem som mener at private bør få innhente politiattest på personer som jobber med barn.

Silje Hjemdal synes regjeringens arbeid har tatt altfor lang tid:

– Statsråden har virket unnvikende i denne saken, for å si det på en pen måte. Jeg synes han har brukt vanvittig lang tid. Vi er godt på overtid, sier hun.

Konfrontert med dette sier Ropstad:

– Det har dessverre tatt lengre tid enn vi ønsker å følge opp denne saken, i hovedsak på grunn av covid-19 situasjonen, men også fordi det er mange departementer som er involvert i arbeidet. Vi vil svært snart komme med regjeringens oppfølging av dette.

VG skrev nylig om hvordan en overgrepsdømt trener i dag eier et lekeland, samt et treningssenter der mindreårige har tilgang.

les også Forbannet Raja lover å ta grep etter overgreps­avsløringer

Flere andre domfelte idrettsovergripere eier også bedrifter der de er i kontakt med barn og unge. Mens folk med verv i den organiserte idretten må vise frem en politiattest før de kan jobbe med barn, gjelder ikke dette kravet i det private.

– Dette er hull i lovverket som bør tettes. De private må få muligheten til å innhente politiattest. Det blir veldig kunstig å skille mellom det som er offentlig og det som er privat i denne sammenheng. Det er jo som i idretten: Når du sender ungene på trening, så ønsker du å vite at det er skikkelige folk som jobber der, sier stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp).

– Men hva når det er eieren som er den personen som har begått overgrep?

Ifølge Hjemdal har ikke problemstillingen vært drøftet i særlig grad før VGs sak i forrige uke.

– Dette er veldig krevende. Men nettopp derfor bør det løftes og diskuteres. Jeg forventer da at det regjeringen kommer med også omtaler den typen problemstillinger. I utgangspunktet mener jeg det at dette illustrerer at det er viktig å få saken opp til politisk diskusjon. Men i første omgang må reglene gjøres bedre slik at private kan innhente politiattester, sier hun.

Flere av dem som deltok i høringen om en ny politiattestordning, tok til orde for endring. Det har statsråd Kjell Ingolf Ropstad bitt seg merke i:

– Vi er enig i mange av innspillene høringsinstansene kom med, om at det bør innføres krav om politiattest for ansatte som passer barn på treningssentre- og kjøpesentre, ansatte ved fornøyelses- og temaparker og virksomheter som driver barnevaktformidling, sier han til VG i dag.

les også Idrettsovergrepene: Pinglete plan for politiattester

Frp får støtte fra Hovedorganisasjonen Virke, som representerer 24.000 virksomheter over hele Norge, når de ber om at private bør få innhente politiattester.

– For oss er det uforståelig at det offentlige skal holde tilbake informasjon som kan sikre barn mot seksuelle overgrep. Jeg klarer ikke å se hvorfor man skal skille mellom offentlige, private og frivillige aktører på denne måten. Det er aktiviteten som bør være i fokus, sier Rhiannon Hovden Edwards, som er leder i Virke Kultur og Opplevelser.

– Hvilke av deres medlemmer er det som gir dere tilbakemelding om dette?

– Det kan være lekeland, svømmehaller, badeland eller butikker og treningssentre som tilbyr barnepass. De ønsker at barn og unge skal være trygge, og vil derfor ha en mulighet til å innhente politiattest når de ansetter folk, sier Edwards.