Ruuds møte med verdenseneren: Simpelthen spinnvilt!

Av Leif Welhaven

GOD PÅ GRUS: Casper Ruud fotografert på grusen i Roma tidligere denne uken. Foto: Riccardo Antimiani / POOL / ANSA POOL

På grus kjenner Casper Ruuds muligheter ingen grenser, selv om han ikke akkurat er favoritt i et nærmest surrealisisk semifinalemøte med verdenseneren i tennis. Bring it on, Novak Djokovic!

Casper Ruud har passert en tidligere Grand Slam-vinner og overmannen fra US Open - Marin Čilić og Matteo Berrettini - på veien mot norsk tennishistorie.

Nå venter altså verdensener Novak Djokovic, med intet mindre enn 17 Grand Slam-titler i beltet, i en semifinale i en av de tyngste turneringene. Og skulle noe mirakuløst inntreffe der, selv om det ikke er overveiende sannsynlig, kan vi altså få en nordmann i en finale i en Masters 1000-turnering. Det er sprøtt å tenke på.

Uansett er det på tide å klype seg i armen så det smerter, for det som skjer med Casper Ruud er simpelthen spinnvilt.

Ruud klatrer og klatrer, og vi vet i skrivende stund ikke hvor god han faktisk kan bli en dag. Kanskje er det noen begrensninger på raskere underlag, men på grus kan nordmannen som har et samarbeid med gruskongen Rafael Nadal, bli en av de aller største. Og nå er han akkurat der han skal være, og det i den italienske hovedstaden.

Dominic Thiem vil nok bli en hard negl gjennom årene som kommer, men etter Nadal, Federer og Djokovic-æraen er det ellers vidåpent i grustennis.

Oppturen i Italia kommer til å gi enda mer tyngde til verdens 34. rankede, som allerede har passert pappa Christian, og som fortsatt har årets høydepunkt igjen på kalenderen. På grunn av corona spilles nemlig French Open i år på høsten i stedet for tidlig på sommeren, og der er det mål å passere karrierebeste i en Grand Slam, som inntil videre er å nå tredje runde. De to siste kampene har vært mot høyreiste superservere, som til slutt måtte gi tapt mot Casper Ruuds stamina og sikkerhet.

Mot Novak Djokovic blir det en ganske annen kamp. Nå møter han ikke en fysisk gigant som er veldig avhengig av serve og kraft for å vinne, men en med allroundferdigheter på et annet nivå enn foregående motstandere, og et vinnerinstinkt som har bragt serberen helt til topps. Og Djokovic er garantert revansjelysten etter at US Open endte i skandale, da han traff en linjedommer med en tennisball og ble diskvalifisert

Selvsagt er Djokovic storfavoritt mot Ruud, men nordmannens store fordel er at han kan senke skuldrene og bare nyte hvert øyeblikk. Uansett har han levert en historisk prestasjon, og selv ikke mot verdenstoppen er en kamp tapt før den er spilt.

Publisert: 18.09.20 kl. 21:21 Oppdatert: 20.09.20 kl. 14:02

