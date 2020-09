Kommentar

Ruud sprenger grenser: På sporet av storhet

Av Leif Welhaven

GOD PÅ GRUS: Casper Ruud fotografert på grusen i Roma tidligere denne uken. Foto: Riccardo Antimiani / POOL / ANSA POOL

(Casper Ruud-Marin Čilić 6-2, 7-6) 21 år gamle Casper Ruud er i ferd å bli virkelig voksen som tennisspiller. På grus er det bare fantasien som setter grenser for dette eventyret kan ende.

Marin Čilić er ingen smågutt, verken generelt eller i internasjonal tennis. Men nå er kroaten (198 centimeter) med én Grand Slam-tittel og to tapte Grand Slam-finaler i beltet, ute av Masters-turneringen i Roma allerede i åttendedelsfinalen. Og det i strake sett.

Årsak: Han møtte en ung spiller fra Snarøya.

En ting er det imponerende i at Ruud, akkurat som pappa Christian i sin tid gjorde, har spilt seg inn nær det øverste sjiktet blant verdens beste tennisspillere. Men enda større er det at han fortsatt er i rivende utvikling. Hvor langt han til slutt kan komme, er det vanskelig å si noe sikkert om, da nåløyet er supertrangt.

Men på favorittdekket grus kan hva som helst skje på sikt . Inntil videre er det 34 år gamle Rafael Nadal som er «king of clay», og det er jo unektelig interessant at Ruud har en direkte forbindelse til sitt store idol gjennom et sportslig samarbeid.

Den dagen Nadal gir seg ventes nok den ferske US Open-vinneren Dominic Thiem å overta grustronen, men bak østerrikeren er det et åpent felt om posisjonene. Selv om det selvsagt ikke skal forskutteres noe som helst, er det ikke bare norsk nisseluesjåvinisme å åpne for muligheten for at Casper Ruud kan oppnå betydelig mer enn det kan så langt har klart.

Per september 2020 er nordmannen ranket som nummer 34 i verden. Han står så langt med én tittel på ATP-touren, som kom da han slo Pedro Sousa i Argentina tidligere i år, mens han kom til finale i Chile to uker senere. Men det som er verdt å understreke her, er at det er forskjeller på turneringene, både ut fra hvor mange poeng man får og hvor mange av de største som normalt stiller. Der han vant såkalt «ATP 250-turnering» i Buenos Aires, er han nå i kvartfinalen i det som kalles en «Masters 1000» for første gang i karrieren. Det er en prestasjon som absolutt ikke skal kimses av. Tidligere i turneringen slo han blant annet sterke Karen Khachanov fra Russland. Og etter å ha passert den nevnte kroaten, der Ruud viste mental styrke ved å holde nervene under kontroll i et jevnt tie-break i det andre settet, er det unektelig en interessant kvartfinale i vente.

Norske tennisinteresserte vil huske navnet Matteo Berrettini med en viss fersk smerte, etter at italieneren nærmest servet Ruud av banen i New York for et par uker siden. Nå står de på hver sin side av nettet i Roma. Riktignok er de i Berrettinis hjemland, hva nå det betyr med tomme tribuner, men forutsetningene ligger virkelig til rette for en real revansj. Rett og slett fordi underlaget er viktig i tennis, og fordi Ruud på grus er real nøt å knekke.

De to møttes også i mai i fjor, og på grusen i French Open var det den gangen Ruud som stakk av med tre sett på rappen. Det kan han meget vel gjøre igjen. I så måte var Čilić-kampen en relevant oppladning, da vi snakker om svært høye spillere med serve og kraft som sine styrker, men med feilprosent og stamina i ballvekslingene som svakheter.

I Roma er det svært store navn med, så det er sannsynlig at han møter en vegg til slutt.

Men himmel og hav, vi kan fort få en nordmann i en semifinale i en Masters 1000-turnering.

Den tanken er simpelthen spinnvill.

Publisert: 18.09.20 kl. 21:21

