LANGRENNSLØPER: Didrik Tønseth har vært på landslag i langrenn siden han var junior. Her fra Toppidrettsvekas avslutning i Granåsen i august. Foto: Ole Martin Wold

Didrik Tønseth varsler satsing på 10 000 meter

Når Didrik Tønseth (29) gir seg som langrennsløper etter VM i Trondheim i 2025, skal han lære seg å løpe med piggsko og satse på baneløp.

Tønseth er verdensmester og olympisk mester på stafett. Han fikk mer eller mindre hele forrige sesong ødelagt, fordi han stilte til start i EM i terrengløp i desember.

Nå har han fokus på langrenn, men etter VM på hjemmebane i 2025, så bytter han ut langrennsski med piggsko.

– Det neste blir å løpe fort flatt. Men jeg vil gjøre det skikkelig. Det går ikke å kombinere med langrenn. Jeg må satse ett år. I 2025 er jeg 34 år, det kan gå, selv om akillesen sikkert er sprø som pokker, sier Tønseth til VG.

NUMMER TO: Didrik Tønseth (bak) ble tatt ut i EM-troppen i terrengløp etter at han tok NM-sølv bak Henrik Ingebrigtsen i fjor. Foto: Tore Meek

Han ble norgesmester i terrengløp i 2018 og nummer to bak Henrik Ingebrigtsen i 2019. Men når han skal satse på løping er det flatt og bane som gjelder.

Imponerer ingen

Tønseths personlige rekord på 10.000 meter på bane er 29,48 minutter. Verdensrekorden har etiopiske Kenenisa Bekele og er på spinnville 26,17.53. Mo Farah har europarekorden med 26,46.57.

– Et langsiktig mål er å komme under 29 blank. Men det tror jeg ikke går an å kombinere med langrenn. Jeg må trene på å takle farten og belastningen, for det er tøft for kroppen, sier Tønseth og legger til:

– Altså jeg vil være godt fornøyd med 29 blank, men det imponerer jo ingen.

Sondre Nordstad Moen slettet Are Nakkims 29 år gamle norgesrekord på 10.000 meter i september i fjor, med tiden 27.24,2 minutter.

Lagkamerat tviler

Regjerende verdensmester på 30 kilometer fellesstart med skibytte, Sjur Røthe, tror løpesatsingen blir en nedtur for Tønseth.

– Han er klart best på laget til å springe. Han har nok en god mulighet til å komme et stykke, sier Røthe.

Han tror det er en brutal utfordring for Tønseth når han skal ta på seg piggskoene.

– Det som motiverer ham og meg er at vi kan bli best innenfor noe, hvis Didrik skal satse løping så kan han ikke bli best, det tror jeg gjør at motivasjonen hans til å slå sine egne tider etter hvert blir vanskelig, sier Røthe og legger til:

– At Didrik kommer til å bli veldig, veldig god, og at han vil drive med løping i mange år, det tviler jeg ikke på.

PS! Therese Johaug knuste EM-kravet på 10.000 meter på Bislett i sommer. Hun har ambisjoner om internasjonal deltagelse på friidrettsbanen.

Publisert: 16.10.20 kl. 14:56