Foto: Jeff McIntosh / The Canadian Press

Curlingherrene slått ut av VM – må ut i OL-kvalifisering

(Skottland – Norge 7–6) Norge kunne kvalifisere seg til OL med VM-seier over Skottland. Slik gikk det ikke. Curlingherrene er ute av VM og må spille OL-kvalifisering i desember.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

Norges curlingherrer spilte ikke bare for avansement i VM under fredagens kamp mot Skottland. Laget hadde også mulighet til å kvalifisere seg til OL 2022 i Beijing ved seier over skottene.

Det var lenge jevnspilt mellom lagene, hvor ingen av de klarte å ta flere enn ett poeng per omgang. Norge hadde likevel opparbeidet seg et forsprang på tre poeng, før det smalt i 8. omgang. Skottland vant 4–0 og ledet plutselig med ett poeng.

Norge utlignet til 6–6 før den tiende og siste omgangen, hvor både VM- og OL-skjebnen skulle avgjøres. Den omgangen vant skottene 1–0 og stakk dermed av med en knepen seier.

Dermed er Norge utslått av VM, hvor de endte som nummer syv. Om de hadde blitt topp seks, ville de vært kvalifisert til neste års OL. Nå må de i stedet ut i OL-kvalifisering i desember.

Norges lag består av skip Steffen Walstad, Torger Nergård, Markus Høiberg, Magnus Vågberg og Eirik Mjøen.

Curlinglaget åpnet VM med fem strake seire, men har siden svingt mer i prestasjonene. Første tap kom mot Tyskland og på de åtte siste VM-kampene ble det bare to seire.

Sverige og Russland har vært VMs sterkeste lag så langt og var allerede klare for semifinalen før dagens runde. USA, Canada, Skottland og Sveits skal gjøre opp om de to siste semifinaleplassene.

De norske herrene lever under et strengt coronaregime under VM i Calgary. Spillerne satt tre dager i karantene etter ankomst og får bare oppholde seg på hotellet og i arenaen i løpet av mesterskapet.