IKKE RIKTIG SKODD: Irans svenskfødte stjernespiller Saman Ghoddos (t.v) må sørge for skotøyet på egenhånd foran VM-åpningen mot Marokko torsdag. Her i treningskamp mot Mehmet Topal og Tyrkia for to uker siden. Foto: TT NYHETSBYRÅN

VM-spillere får ikke sko - må kjøpe dem selv

Publisert: 13.06.18 14:50

SPORT 2018-06-13T12:50:33Z

Östersund-spissen Saman Ghoddos (24) og hans iranske lagkamerater må ut på byen og kjøpe fotballsko foran VM-premieren mot Marokko fredag.

Årsaken er ifølge ESPN og svenske Aftonbladet at utstyrsprodusenten Nike har trukket seg som sponsor for Irans fotballandslag. Årsaken er politisk. USAs president Donald Trump har innført sanksjoner mot Iran som følge av at han trakk seg ut av atomavtalen med Iran.

Nike, som pleier å pynte seg med et rebell-image (John McEnroe, Zlatan Ibrahimovic), våger åpenbart ikke å trosse disse.

Saken er opgså omtalt av den svenske fotballeksperten Olof Lundh i hans blogg på fotbollskanalen.se: Fegt av Nike att inte leva upp till imagen

– USAs sanksjoner innebærer at Nike som et amerikansk selskap ikke kan utstyre Irans spillere med sko, skriver Nike-ledelsen i en pressemelding.

Senere har den innrømmet at årsaken er frykt for konsekvensene av å «bryte loven».

– Det er ikke rettferdig overfor spillerne at de må endre på utstyret en uke før så viktige kamper, sier Irans landslagssjef Carlos Quieroz ifølge ESPN.

Mange av dem har brukt spesiallagde sko fra Nike. Nå må de låne sko fra lagkamerater i klubblagene sine, spørre om venner kan sørge for det eller selv ta en tur til nærmeste sportsbutikk for å finne fottøy som passer foran VM i Russland.

Irans spillere og ledere gir uttrykk for frustrasjon, også på bakgrunn av at Nike for fire år siden under VM i Brasil faktisk ga dem det utstyr i henhold til avtalen - selv om lignende sanksjoner gjaldt den gangen også.

Det iranske VM-laget spiller i trøyer fra Adidas. Den tyske utstyrsprodusenten sponser ikke Iran. Den selger kampdraktene til Irans fotballforbund.

Iran skal også møte Spania og Portugal i det innledende gruppespillet.

Saman Ghoddos er en av Irans beste og mest kjente spillere. Han er født i Sverige og ble tatt ut til det svenske landslaget for halvannet år siden. I fjor sommer fortalte han at han var blitt iransk statsborger.

Ghoddos la to målgivende pasninger da hans Östersund siste sesong på bortebane slo Arsenal 2–1 i Europa League . Han har scoret 22 mål for Östersund i løpet av 59 kamper siden overgangen fra Syrianska FC for drøyt to år siden.