Tilbake som verdensener etter vanvittig slag

Publisert: 11.06.18 08:33 Oppdatert: 11.06.18 09:21

Dustin Johnson (33) sikret seieren i St. Jude Classic-turneringen på utrolig vis. Samtidig tok han tilbake plassen som golfens nummer én.

Fra 171 yards, eller drøye 156 meter, fant ballen veien til det 18. hullet. Det var ikke en såkalt «hole in one», men holdt til en «eagle» (to under par på det aktuelle hullet) - og til en komfortabel seier i St. Jude Classic-turneringen i USA.

– For en kul måte å avslutte det på, sier Johnson selv ifølge USA Today .

Selv skjønte han at slaget var bra, men ikke så bra, og det var derfor han bare ristet litt på skuldrene umiddelbart etter slaget. At ballen lå i hullet, forsto han «omkring ti sekunder senere», skriver avisen.

Johnson vant St. Jude Classic-turneringen på overbevisende vis, med seks slag færre enn nummer to, Andrew Putnam, og seieren sikret ham også en utbetaling på solide 1,18 millioner dollar (nesten ti millioner kroner).

Ikke nok med det: 33 år gamle Johnson er tilbake som verdensener etter å ha «lånt» bort toppen til Justin Thomas forrige måned. Før det hadde Johnson 64 uker som verdensener, der han nå er tilbake igjen.

– Det betyr mye, erkjenner eneren overfor USA Today.

– Det tok lang tid å komme dit, og jeg holdt plassen lenge før han tok den fra meg en liten stund. Det var deilig å avslutte på dette viset og ta tilbake plassen, fortsetter han.

Søndagens seier var Johnsons 18. PGA Tour-seier i karrieren, og denne uken gjelder det enda mer for amerikaneren og resten av golfsirkuset.

14. juni starter US Open, som Dustin Johsnon vant i 2016. Regjerende mester er Brooks Koepka.