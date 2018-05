HEDRET: Håvard Holmefjord Lorentzen (t.v.), her sammen med treneren Jeremy Wotherspoon som tidligere har vunnet Oscarstatuetten. Foto: Jostein Magnussen

Lorentzen tildelt Oscarstatuetten for 2018: – Dette er stort

Publisert: 23.05.18 14:29

MAJORSTUEN (VG) For første gang på 20 år går Oscarstatuetten til en norsk skøyteløper. Håvard Holmefjord Lorentzen (25) kan juble for den prestisjefulle prisen.

For 60. gang deles Oscarstatuetten ut for sesongens beste prestasjon i hurtigløp på skøyter, og denne gang falt valget på Fana-sprinteren Håvard Holmefjord Lorentzen.

– Å bli med i en så eksklusiv klubb setter jeg utrolig stor pris på. Dette er stort, det er store navn som henger på veggen her på Skøytemuseet, sa Lorentzen da han fikk prisen nå i ettermiddag.

Vi må 20 år tilbake i tid, til 1998, for å finne forrige norske vinner, Ådne Søndrål.

Denne gang er Lorentzen tildelt prisen for sitt 500-meterløp under OL i Pyeongchang den 19. februar 2018. Da klokket sprinteren inn på tiden 34,41, ett hundredel foran det sørkoreanske hjemmehåpet Cha Min-kyu - og til ny olympisk rekord (se video av rekordløpet over).

Det var Norges første olympiske medalje på distansen på 50 år, og den første gullmedaljen på 70 år. OL-gullet ble det store høydepunktet på en fremragende sesong for Fana-sprinteren, som fikk sitt definitive gjennombrudd forrige sesong.

I tillegg til OL-gull vant Lorentzen flere verdenscupløp, sprintcupen og ble også sprintverdensmester.

– Jeg skal gjøre så godt jeg kan kommende vinter for å levere like godt, sier Lorentzen, som deltok sammen med de øvrige landslagsløperne da de ble takket for særs gode resultater i sesongen som gikk av både forbund og Olympiatoppen og idrettspresident Tom Tvedt.

Oscarstatuetten ble opprettet i 1958 til minne om skøytekongen Oscar Mathisen. Den deles ut for sesongens beste prestasjon i hurtigløp på skøyter. Den første som fikk utmerkelsen tilbake i 1959, Knut «Kupper´n» Johannesen (84), var selvsagt blant gratulantene på Skøytemuseet i dag.

