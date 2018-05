VINNER IGJEN: Ni måneder etter å ha blitt mamma gjorde Serna Williams comeback på verdensnivå. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / X90079

Mamma Serena Williams tilbake i Grand Slam

Publisert: 29.05.18 20:34

I sin svarte catsuit vant Serena Williams sin første Grand Slam-kamp etter at hun ble mor til Alexis Olympia i september i fjor. Hun tok seg videre i Roland-Garros mot Kristyna Pliskova.

Den amerikanske 36-åringen med 23 Grand Slam-titler på merittlista åpnet mot Kristyna Pliskova fra Tsjekkia i 1. runde, og vant 7-6 (7-4), 6-4.

– Jeg har savnet dette så masse, sier Williams, som har 34 Grand Slam-titler og fire OL-gull i beltet.

Dette var hennes første Grand Slam-opptreden siden Australian Open i 2017. I fjor vår ble det kjent at hun og mannen Alexis Ohanian ventet barn.

Williams hadde en normalt svangerskap, men hadde en tøff fødsel med keisersnitt som ble fulgt av mye usikkerhet rundt at hun fikk lungeemboli. Små blodpropper i lungene gjorde det vanskelig å puste.

– Inngrepet gikk greit. Før jeg visste ordet av det var Olympia i armene mine. Det var den mest fantastiske følelsen jeg har har opplevd i livet. Men bare 24 timer etter fødselen kom seks døgn med usikkerhet, har hun fortalt.

Men allerede i desember var hun tilbake på tennisbanen.

Selv om amerikaneren har et stykke til toppformen viste hun at hun er på god vei tilbake. Dette var hennes femte kamp i år, den første i en Grand Slam-turnering.

– To år uten en kamp på dette nivået er lang tid, men jeg føler meg bra. Jeg har trent hardt. Jeg er bare lykkelig for å ha vunnet denne kampen. Nå handler det om å ta en dag av gangen, sier hun.

Williams hadde stått over turneringene i Madrid og Roma for å forberede seg best mulig til Roland-Garros, og det var tydelig at det kan ha vært et riktig valg. Ett krevende førstesett ble avsluttet med at Williams dro i land settet på tiebreak.

Den amerikanske stjernen har vunnet Roland-Garros tre ganger tidligere.

Sjarapova videre

På kvinnesiden avanserte også Maria Sjarapova på bekostning av nederlandske Richel Hogenkamp. Den russiske jenta vant 6-1, 4-6, 6-3.

Dette var Sjarapovas første kamp i Roland-Garros siden 2015. Russeren ble ikke gitt wildcard til turneringen i fjor, etter at hun returnerte fra dopingutestengelsen.

Sjarapova, seedet som nummer 28, møter Donna Vekic fra Kroatia i neste runde.

Nadal-seier

Rafael Nadal tok seg tirsdag videre til 2. runde i Roland-Garros mot italienske Simone Bolelli.

Toppseedede Nadal tok seg videre med sifrene 6-4, 6-3, 7-6 mot Bolelli, ranket som nummer 129.

De to spillerne startet kampen mandag, men på grunn av regnvær i den franske hovedstaden ble kampen avbrutt. Pausen kom beleilig for Nadal som på det tidspunktet lå under 0–3 i tredje sett.

Da spillerne gjenopptok kampen tirsdag var ikke Bolelli i samme slag, og Nadal utlignet til 3–3. Spillerne fulgte hverandre til 6-6 og settet måtte dermed avgjøres på tiebreak. Her ledet Nadal både 6-3 og 7-6, før spanjolen slet seg til en 11-9-seier.

– Det var en vanskelig kamp. Simone Bolelli spilte veldig aggressivt og hadde mange sjanser i tredje sett, sa verdenseneren etter kampen.

Nadal møter Guido Pella fra Argentina i annen runde.