STOPPET BRANN: Christian Grindheim feirer målet sitt med sine lagkamerater. De er det første laget som tar poeng borte mot Brann denne sesongen. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Haugesund stoppet Branns seiersrekke: - Føles ut som et tap

Publisert: 16.05.18 19:58 Oppdatert: 16.05.18 20:20

BRANN STADION (Brann-Haugesund 1–1): Haugesund gjorde det ingen andre eliteserielag har klart denne sesongen: Tok poeng på Brann Stadion.

– Akkurat nå føles det litt ut som et tap. Det var en seig kamp. Mye dueller og kriging. Ikke noe finspill. Det var ikke det samme som vi har hatt i de andre kampene, sier Fredrik Haugen til Bergens Tidende.

– Det er litt for mange som ikke er på ut fra pausen. Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre og må slåss inn i det. Hele kampen sett under ett er vi kanskje bedre, men et poeng er kanskje greit, sier Lars Arne Nilsen, Brann-trener, til avisen.

Brann startet kampen i et forrykende tempo, men klarte ikke omsette presset i de store sjansene. Bortelaget fikk kontroll på kampen etter ti minutter og derfra og ut, var hvittrøyene uten respekt for den suverene serielederen på Brann Stadion.

Det var også serietreeren som skapte kampens første sjanse. David Akintola fikk stå fri inne i sekstenmeteren og heade mot mål, men Samuel Sahin-Radlinger vartet opp med en glimrende redning. Også Ludcinio Marengo var nære. Minutter før pause satte nederlenderen Per Kristian Bråtveit på en skikkelig prøve med et herlig skudd, men keeperen var med på notene og det sto dermed 0–0 til pause.

Underholdende annenomgang

Etter pause var det Haugesund som tok tak i kampen. Hjemmelaget virket usikre og ellers stødige spillere som Wormgoor og Acosta slo bort ball på ball. Det straffet seg også snaue ti minutter ut i omgangen. Rolantsson mistet en pasning på FKHs banehalvdel og Akintola satt opp tempoet langs høyrekanten. Den svært så livlige høyrekanten slo en perfekt ball foran mål, der Christian Grindheim enkelt kunne sette inn 1–0.

Brann så preget ut etter baklengsmålet, men bortelaget skal også ha skryt for at de turte å stå høyt og presse frem feil. Et fullsatt Brann Stadion fikk se et hjemmelag som var upresise i stort sett alt de foretok seg, men etter 70 minutter kom den forløsende utligningen. Koomson kjørte karusell med Skjerve, før han la inn til en helt ledig Kristoffer Barmen som enkelt kunne heade inn 1–1.

Fortsatt luke til RBK

Brann fortsatte å presse på for tre poeng, men bortelaget sto imot på imponerende vis. Både Karadas og Kjelsrud Johansen kom inn for ytterligere fysikk på topp, men da dommer Espen Eskås blåse av etter 94 minutter sto det fortsatt 1–1. Dermed er luken til Rosenborg nede i fem poeng. Haugesund på sin side beholder tredjeplassen på tabellen.

