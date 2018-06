TAPTE: Magnus Carlsen, her fra partiet mot Fabiano Caruana tidligere i Norway Chess-turneringen i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Carlsen gikk på sitt første tap i Norway Chess: – Tungt å svelge

Publisert: 03.06.18 20:28 Oppdatert: 03.06.18 21:45

(Wesley So–Magnus Carlsen 1–0) Magnus Carlsen (27) gikk på årets første tap i Norway Chess mot amerikanske Wesley So. Men nordmannen leder fortsatt turneringen.

–Det er tungt å svelge tap i dag, men jeg var bakpå tidlig i dag, sa Carlsen til TV 2 etter partiet.

Kampen var jevn frem til trekk nummer 25, men Carlsen spilte unøyaktig og So fikk et ørlite overtak ifølge datamaskinen.

Og derifra og utover styrte amerikaneren stillingen til sitt favør og ved trekk 44 rakk Carlsen frem labben og ga opp partiet. Da viste datamaskinen at So måtte tabbe seg loddrett ut for å tape partiet.

–Hva kan man si? Han spilte bra og satte med under press. Jeg kjente tidlig at det ikke gikk helt veien, fortsatte Carlsen.

– Han har både en stor posisjonell fordel og en bonde over. Det er veldig vanskelig å komme tilbake fra det.

Likevel leder Carlsen fortsatt turneringen etter seks av ni runder med 3,5 poeng, et halvt foran nettopp So fra USA.

– Det er frustrerende selvfølgelig. Stillingen kan ikke holde i lengden, den bare detter sammen. Det var ikke noe gøy, sa Carlsen med hodet på skakke og med et kroppsspråk det ikke var vanskelig å tyde.

Tapet var det første i årets turnering på hjemmebane for Carlsen. At tapet kommer så sent i turneringen, mener TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer ikke er en fordel.

– Det virket som han skulle cruise til en Norway Chess-tittel og så snur alt i dette partiet. Det hadde vært bedre for Magnus å tape mot So i første runde. Nå kommer han inn til sine siste to partier mens han er frustrert etter dagens tap, sa Hammer.

Nå får Carlsen to dagers hvile før han skal møte Shakhriyar Mamedyarov med hvite brikker onsdag.

I morgen er det hviledag, og på tirsdag skulle han opprinnelig møtt Ding Liren. Men kineseren trakk seg fra turneringen etter en bisarr sykkelulykke på fredagens hviledag, og partiene hans i turneringen strykes.

– Da får jeg en dag å være sur på, og en på å få kontroll på. Det er en veldig spennende mulighet i neste parti, avsluttet Carlsen med et smil om munnen.

Han avslutter turneringen med svarte brikker mot Maxime Vachier-Lagrave.