RASENDE PRESIDENT: Palestinas fotballpresident Jibril Rajoub ønsker ikke Lionel Messi velkommen til Jerusalem. Bildet er fra FIFA-kongressen Bahrain i mai. Foto: JACK GUEZ / AFP

Raser mot Messi: - Brenn drakten hans

Publisert: 04.06.18 09:11 Oppdatert: 04.06.18 09:48

SPORT 2018-06-04T07:11:32Z

Lionel Messi (30) og Argentina har gjort seg upopulære foran siste VM-test mot Israel. Det palestinske fotballforbundets president oppfordrer til å brenne bilder og drakter med Barcelona-stjernens navn.

– Vi oppfordrer alle til å brenne bilder av ham og drakten hans, sier Jibril Rajoub ifølge Reuters.

Saken er også omtalt av svenske Aftonbladet.

Årsaken til den palestinske fotballpresidentens vrede er Argentina og Messis siste treningskamp - neste søndag - foran VM i Russland. Mot Israel fem dager før mesterskapet starter. Kampen skulle opprinnelig finne sted i Haifa. Nå er den flyttet til den vestre delen av Jerusalem, til Teddi Malcha Stadium.

Palestina vil i sin kamp for å bli en suveren stat ha den østre delen av Jerusalem som hovedstad.

«Israels regjering har gjort en vanlig kamp til et politisk verktøy. Akkurat slik det er omtalt i argentinske medier, spilles kampen for å feire 70-årsdagen til staten Israel», skriver blant annet Jibril Rajoub i et brev til sin presidentkollega Claudio Tapia i Argentinas fotballforbund.

Den palestinske fotballpresidenten nøyer seg imidlertid ikke med den formelle korrespondansen. Søndag skal han ifølge Reuters ha tydd til ytterligere virkemidler for å få stoppet landskampen. Da startet han det som blir omtalt som en kampanje rettet mot Argentina generelt, men Messi spesielt «på grunn av hans popularitet i den arabiske og muslimske verden».

– Vi kommer til å rette oss mot ham personlig og vi oppfordrer til å brenne bilder av ham og drakten hans. Og ta avstand fra ham. Vi håper fortsatt at Messi ikke dukker opp, uttalte Jibril Rajoub utenfor Argentinas representasjonskontor i Ramallah på Vestbredden, opplyser Reuters.

Argentina spiller mot Island i sin første kamp i VM 16. juni. Messi & co møter også Kroatia og Nigeria i gruppespillet.