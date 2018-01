MATCHAVGJØRENDE: Robin Dahlstrøm (t.h) scoret Storhamars andre mål i Stjernehallen, før hjemmelaget reduserte til 1–2 bare 75 sekunder senere. Bildet, med Storhamars beste målpoengjeger Joakim Jensen, er fra seriepremieren i Gjøvik Fjellhall. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Steffen Thoresen: – Mange mener jeg er god nok også

Publisert: 25.01.18 20:52

SPORT 2018-01-25T19:52:19Z

FREDRIKSTAD (VG) (Stjernen – Storhamar 1-4) – Det som svidde mest, er imidlertid at han sa at jeg er for gammel, sier Steffen Thoresen (32) om kritikken fra TV 2-ekspert Erik Follestad Johansen.

Steffen Thoresen (32) la inn 4–1 i tomt Stjernen-mål 10 sekunder før slutt i Get-ligakampen i går, etter at hjemmelaget hadde tatt ut keeper Tommy Johansen i håp om å redusere og utligne.

– Mange mener at jeg er god nok også, sier Steffen Thoresen konfrontert med kritikken mot at Petter Thoresen - landslagssjef og Steffens far - tildelte ham Pyeongchang-billett.

Leste du? Landslagssjef Petter Thoresen avfeier familieuttak

Tidligere Vålerenga-spiller og nåværende hockeyekspert for TV 2, Erik Follestad Johansen, uttalte blant annet følgende til VG onsdag:

– Jeg setter spørsmålstegn ved at Steffen er tatt ut. Han er ingen dårlig hockeyspiller, og en suveren fyr, men jeg synes ikke at han forsvarer en plass i OL-troppen.

– Han sier det. Men hvilke andre ville han hatt med? Det sier han ingenting om. Men han må selvfølgelig få mene det. Det som svidde mest, er imidlertid at han sa at jeg er for gammel. 32 er ingen alder, sier Steffen Thoresen og smiler.

– Hva vil du tilføre landslaget i OL?

– Det fysiske, fart; jeg skal være i veien for motstanderen. Være en ufin fyr for dem å møte. Jeg har vært på et internasjonalt nivå hele karrieren, selv om jeg ikke har fått flere enn ni VM-kamper, svarer Steffen Thoresen.

Fakta Brødrene Thoresen - og faren Steffen Thoresen (32) og Patrick Thoresen (34) ble onsdag tatt ut til Norges OL-tropp i ishockey. Av faren, landslagssjef Petter Thoresen (56). Patrick Thoresen (SKA St. Petersburg, Russland-baserte KHL) er en av tidenes beste norske ishockeyspillere. Storhamar-spiller Steffen Thoresen har offisielt spilt totalt ni VM-kamper: Tre i Minsk 2014 og seks i Moskva 2007, begge mesterskapene under daværende landslagssjef Roy Johansen. Steffen Thoresen lå foran torsdagens Getliga-kamp Storhamar-Stjernen på 9. plass i Hamar-klubbens interne målpoengstatistikk med 11 mål og ni målgivende pasninger etter 36 kamper. PS! Petter Thoresen spilte fem OL for Norge (1980–1994)

Robin Dahlstrøm (29) ble onsdag til manges overraskelse ikke tatt ut i landslagssjef Petter Thoresens (56) OL-tropp. I kveld la han en målgivende pasning og scoret det matchavgjørende målet i Storhamars bortekamp mot Stjernen.

– Jeg ble litt sint og irritert. Jeg hadde et håp om å bli tatt ut. Men slik er livet i blant. Det spiller ingen rolle hva jeg mener, så lenge (landslags)treneren mener noe annet, svarer Robin Dahlstrøm på VGs spørsmål om OL-vrakingen.

Dahlstrøm, som har gjort åtte målpoeng i løpet av de siste fem kampene i Getligaen, understreker at «det er kult» at Steffen Thoresen ble tatt ut. I stedet for ham, slik det er blitt oppfattet.

Storhamar-trener Fredrik Söderström forteller til VG at han torsdag morgen, fordi «det er mitt ansvar», hadde en prat med Robin Dahlstrøm, «som opplevde skuffelse og frustrasjon» som følge av vrakingen.

– Det uttrykte han overfor meg. Og hadde han ikke blitt skuffet, ville jeg blitt skuffet. Nå (mot Stjernen) viste han at han er en skikkelig ishockeyspiller. Han var kanskje vår beste spiller (i kveld), sier Storhamars svenske trener.

Han mener at det er små forskjeller mellom Dahlstrøm og Thoresen, og han «bruker de to til omtrent samme ting». Fredrik Söderström sier at Steffen Thoresen ikke skal lide fordi han heter Thoresen, og at «han er en djevel å møte».

– Han er uredd og lojal. Hensynsløs og tøff. Han gjør alt for lagets beste. Det er en egenskap ikke alle har i dag. Han tilfører en gruppe spontan energi. Og er det noen som vet hvordan han er, er det Petter (Thoresen), sier Söderström.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.

Andre kamper torsdag:

Frisk Asker – Lørenskog 9-0

Mål: 1. periode: 1-0 (1.09) Oskar Nilsson (Garry Nunn, Vinny Saponari), 2-0 (6.09) Nunn (Nilsson, TJ Foster), 3-0 (6.29) Nunn (Anders Bastiansen, Patrick Wall), 4-0 (8.06) Foster (Bastiansen, Nunn), 5-0 (10.28) Saponari (Wall, Nicolay Andresen), 6-0 (10.33) Nunn (Foster, Bastiansen). 2. periode: 7-0 (39.03) Saponari (Nilsson, Nunn). 3. periode: 8-0 (48.36) Nunn (Nick Pageau, Bastiansen), 9-0 (53.00) Cato Cocozza (Endre Medby, Nilsson).

Lillehammer – Stavanger 1-3

Mål: 1. periode: 0-1 (7.36) Josh Soares (William Rapuzzi, Philippe Cornet). 2. periode: 0-2 (34.06) Rapuzzi (Lassi Kokkala, Curtis Jason Gedig). 3. periode: 1-2 (48.44) Martin Ellingsen (Joakim Arnestad), 1-3 (59.03) Eirik Salsten (Kristian Forsberg).

Manglerud Star – Kongsvinger 5-1

Mål: 1. periode: 1-0 (5.52) Mathias Trygg (Michael Stenersen, Sam Coatta), 2-0 (8.16) Christer Simonsen (Fredrik Jørgensen, Sander Boroczky), 3-0 (12.58) Dylan Richard (Petter Lindblad), 4-0 (15.36) Coatta (Lindblad, Jesper Hoel). 2. periode: Ingen. 3. periode: 4-1 (46.20) Zach Josepher (Sean-Michel Sunnquist, Daniel Trnavsky), 5-1 (53.21) Stenersen (Trygg, Coatta).

Sparta – Vålerenga 5-3

Mål: 1. periode: 1-0 (1.16) Patrick Bovim (Kalle Ekelund), 2-0 (19.02) Troy Rutkowski (Håkon Stormli, Henrik Knold). 2. periode: 2-1 (21.18) Rasmus Ahlholm (Fabian Gunnarsson, Thomas Olsen), 3-1 (24.17) Bovim (Henrik Malmström, Niklas Roest). 3. periode: 3-2 (48.19) Rasmus Juell (Morten Ask), 4-2 (50.23) Rutkowski (Lasse Fjeldstad, Magnus Nilsen), 5-2 (56.15) Kristian Østby (Christoffer Karlsen, Joachim Nermark), 5-3 (59.39) Brede Csiszar (Talak Lyngset, Olsen)