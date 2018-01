TUNG EXIT: Christian Berge hadde det ikke godt etter å ha slått Sverige med tre mål. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Sverige til semi etter tre tap: Urettferdig EM-opplegg?

Publisert: 25.01.18 10:37

SPORT 2018-01-25T09:37:39Z

ANALYSE: Sverige tapte klart for Norge og har tapt halvparten av EM-kampene. Men spiller likevel semifinalen. Mange vil kalle opplegget urettferdig.

Selvsagt kan håndballgutta skylde seg selv. Det hadde faktisk holdt med en eneste redning i andreomgangen i åpningskampen mot Frankrike. Eller to scoringer til - eller to baklengsmål mindre - mot Sverige eller Kroatia.

Den norske EM-prestasjonen har vært som Torbjørn Bergerud: For ustabil.

Det var heller ikke positivt å få servert Nora Mørks vrede midt under EM. Det er utvilsomt tappende å måtte forholde seg til annet enn det sportslige under et mesterskap. Det er et faktum at lagkaptein Bjarte Myrhol spilte tre av sine svakere landskamper etter at saken ble kjent.

Likevel. EM-semifinalen var svært nær. Norge tok åtte poeng og hadde 19 pluss i målforskjell. Sverige knep seks poeng og har kun syv plussmål. Aldri før har en nasjon kommet til semifinalen med tre tap. Aftonbladets håndballkommentator kaller det «maximal jackpott» .

Fakta EM-semifinalene Fredag 26. januar. Kl. 18.00: Frankrike-Spania Kl. 20.30: Danmark-Sverige

De blågule kan først og fremst takke Serbia for at de er i semifinalen. Sverige innledet EM med å ligge under med 10 mål på det meste og til slutt tape for Island. Men da serberne slo Island i den siste gruppespillkampen, ble den elendige svenske innledningen visket ut. Islendingenes resultater ble strøket. Akkurat som Norges storseier over Østerrike.

Sverige gikk videre til hovedrunden med full pott, fire poeng, etter seier over serberne og imponerende 35–31 over Kroatia. Etterpå har svenskene tapt klart for Norge og Frankrike, men slo Hviterussland. Det holdt til semifinale.

Spilleopplegget i EM skiller seg fra både OL og VM. Utslagene Sverige nyter godt av nå, kan kalles urettferdige. Men mange i den norske håndballledelsen mener at opplegget er det mest rettferdige. Semifinalelagene kvalifiserer seg gjennom hele fem kamper. Det går an å gå på en blemme. Muligheten for å rette den opp er til stede.

I OL og VM er det gruppespill og så vinn-eller-forsvinn i resten av meterskapene. Slik er det også i fotball og ishockey.

Håndballen holder også på ulike kamptidspunkter i avslutningen av gruppespill og hovedrunde. Det kan også skape urettferdighet. Som da Slovenia under EM i 2012 justerte seg ned til tomålsseier for å få Norge ut av turneringen .

Slike urettferdigheter har rammet håndballgutta, men aldri håndballjentene. Selvsagt fordi Norge på kvinnesiden er bedre i forhold til motstanderne. De har omtrent alltid vært klare for EM-semifinalen før den siste kampen i hovedrunden.

Bare Danmark klarte det i Kroatia-EM.