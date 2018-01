SVT beklager etter Holmlund-blunder på Idrettsgallaen: - Veldig kjedelig

Publisert: 16.01.18 10:42

Da SVT skulle hylle Anna Holmlunds comeback på Idrettsgallaen, brøt freestylekjører Anna Holmlund sammen. Nå legger kanalen seg paddeflat.

Holmlund falt stygt på ski for 13 måneder siden og pådro seg en alvorlig hjerneskade. Lenge lå freestyle-kjøreren i koma , og en stund var det også uklart om hun kom til å våkne igjen.

I mai skjedde imidlertid akkurat det, og siden har hun kjempet seg tilbake, et steg av gangen. To dager før jul tok hun sine første skritt igjen, og mandag var hun på plass på Idrettsgallaen sammen med kjæresten Victor Öhling.

Skicrossstjernen etter ulykken: - Spurte mammaen om hun var verdensmester

Ifølge NTB gikk det ikke upåaktet hen. Idrettskollegene og publikum svarte med stående applaus da det ble vist høydepunkter fra hennes karriere. Hyllesten ble imidlertid for mye for hovedpersonen selv, som ikke ble varlset om seansen.

– Hun ble lei seg, for det er hardt for hvilken som helst person å se hvilket nivå man har vært på, og så få høre på en storskjerm at man aldri kommer til å komme på samme nivå igjen. Hun tok det veldig hardt, sier Öhling til Aftonbladet .

– Ble dere ikke advart om hva som skulle skje?

– Nei, det ble vi ikke. Men likevel... Det var jo en fin hyllest, men akkurat denne gangen ble det litt feil, svarer kjæresten, som selv er freestylekjører og har representert Sverige i OL.

Nå beklager også SVTs prosjektleder for Idrettsgallaen, Anders G. Carlsson.

– Vår ambisjon var å hylle denne helten. Så lyktes vi ikke helt med det, og det er veldig kjedelig. Jeg er den første til å beklage, sier han til Expressen .