Ski-akrobaten Birk (18): Satser på unik OL-trippel

Birk Ruud (18) er eneste mannlige freeski-kjører som går inn for å vinne gull i tre forskjellige disipliner i X Games neste år og Beijing-OL 2022. Han har allerede vist at han er i stand til å kunne klare det.

Publisert: 17.02.19 12:45







– Jeg satser på alle tre i X Games i Aspen neste år. Hvis det fungerer, vil jeg etter planen gjøre det helt inn, sier han med tanke på OL i Kina om tre år.

Kelly Sildaru (17) fra Estland, tidenes yngste X Games-vinner som 13-åring, er den eneste blant de beste kvinnelige freeski-kjørerne som deltar i sportens tre disipliner. Etter at amerikaneren Gus Kenworthy (27), som vant OL-sølv i slopestyle 2014, la skiene på hylla, mener Birk Ruud at han er den eneste mannlige toppkjøreren som går all-in for slopestyle, Big Air og halfpipe.

I februar 2022 vil han være 21 år gammel. Nå har han allerede vunnet to gullmedaljer i Big Air i X Games, i Norge i fjor og Aspen i januar i år. I VM en uke senere tok han sølvmedaljen i slopestyle, 5. plass i halfpipe - og ble etter alt å dømme bortdømt i Big Air.

Målet hans er å avslutte sesongen den siste helgen i mars som sammenlagtvinner i verdenscupen til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Alle er morsomme på sin måte. I utgangspunktet prioriterer jeg slopestyle og Big Air. Halfpipe er sånn ved siden av. Men jeg har gode muligheter til å gjøre det bra i alle. Jeg blir bedre i alle ved å kombinere dem, sier Birk Ruud til VG.

Han er inne i sitt siste år som elev ved toppidrettsgymnaset Wangs basislinje. Under en vilter hårpryd synes ørepynt i hver flipp, rundt håndledd og hals har han diverse bånd og lenker. Fingertuppene, med sølvfarget lakk, skroller lynhurtig gjennom videoklipp på iPhonen hans.

Av disse fremgår det med all tydelighet at Birk Ruud er en leken fyr.

Samtidig seriøs.

Han er en av fem freeski-utøvere - OL-gullvinner Øystein Bråten, Johanne Killi, Christian Nummedal, Ferdinand Dahl - som mottar toppidrettstipend fra Olympiatoppen. På spørsmål om hvor mange timer han står på ski i løpet av en uke, svarer han først tolv - før han «øker» til tyve.

– Noen ganger blir det ti timer i løpet av en dag, tilføyer han.

Ellers trener han mye på trampoline. Han står på skateboard, fordi det har god overføringsverdi til ski; teknikk og balanse (og det er en gøyal hobby) - og han løper en del på mølle fordi han er «opptatt av å ha god kondisjon».

– Hvis jeg er god til å løpe 3000 meter, på ti til elleve minutter, holder jeg ut lenger i bakken, sier han.

Birk Ruud sier at mange kvier seg for halfpipen på grunn av dens isete kanter. Den kan være skummel «hvis du surrer det til». Ved å satse på alle tre disiplinene, må han - som han uttrykker det - ha skiene lenger på enn de andre, og det blir mer reising. Denne sesongen startet med X Games i Norge i mai, eller kanskje det var avslutningen på den forrige.

Neste X Games i Norge er også på Birk Ruuds hjemmebane, i Bærum, i Telenor Arena i september.

– I Norge fins det ingen skikkelig halfpipe. Føler du at du får nødvendig støtte til å satse på alle tre disiplinene, fra forbundet og Olympiatoppen?

– Jeg fikk egentlig litt «hold back» på halfpipe foran OL i fjor, fordi det var for «risky». Men så ble jeg ikke tatt ut til OL. Norge takker jo ikke nei til medaljer. Ikke jeg heller. Jeg tror de liker tankegangen, svarer han.

– Med tre konkurranser har jeg alltid noe så de frem til, en ekstra mulighet. Og så liker jeg utfordringer, tilføyer han.

På spørsmål om økonomi, må han ha hjelp hjemmefra og sånne ting, svarer han som om det ikke er noe han har grunn til å bekymre seg for. En seier i X Games innebærer cirka 150.000 kroner i premiebonus, en seier i verdenscupen, som den han tok i Big Air i sesongåpningen 4. november, gir rundt 100.000 kroner.