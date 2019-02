VIL BLI IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll er i dag direktør i mobilselskapet Huawei, men kunne tenke seg å bli idrettspresident når hun står til valg i mai. Foto: Janne Møller-Hansen

Presidentkandidat: Støtter spill-monopolet

DERFOR BØR JEG BLI NY IDRETTSPRESIDENT: I slutten av mai skal det velges ny idrettspresident når det innkalles til idrettsting på Lillehammer. Valgkomiteen legger frem sin innstilling i april, men seks kandidater er i dag aktuelle for vervet. Disse seks har fått ti likelydende spørsmål og presenteres over seks dager i VG.

Publisert: 08.02.19 12:38







Navn: Berit Kjøll

Alder: 63

Bakgrunn: Bred bakgrunn som næringslivsleder. Var i seks år styreleder i Den norske turistforening. Har vært styremedlem i Norges rytterforbund.

1. Hvorfor bør du velges til ny idrettspresident?

Idretten gjør en fantastisk jobb og jeg ønsker å være med på å løfte Norges største Folkebevegelse. Jeg ser mange paralleller fra min rolle som nylig avgått styreleder i Den norske turistforening i det å inspirere til aktivitet, engasjere seg i en viktig organisasjon og betydningen av å delta i frivillig arbeid. Jeg håper å kunne bidra til å bygge en sterk, positiv og stolt organisasjon. En organisasjon som tar en aktiv og positiv rolle i samfunnsdebatten. Jeg vil jobbe for å sikre de beste rammebetingelsene for anleggsutvikling, aktiviteter og idrettslag, frivillighet, og toppidrett.

2. Hva mener du om finansiering av norsk idrett gjennom Norsk Tipping?

Finansiering av norsk idrett gjennom Norsk Tipping gir en solid forutsigbarhet. I tillegg er det utrolig viktig med en ansvarlig spillpolitikk som kan begrense spillavhengighet. Vi må sikre et robust inntektsgrunnlag hvor mest mulig går til aktiv idrett.

les også Tvedt: – Vi ble litt for trege, men grepene var helt riktige

3. Bør det på sikt utredes om utenlandske spillselskaper skal få innpass og kunne bidra til finansiering av norsk idrett?

Jeg er enig med Norsk Idrett som støtter enerettsmodellen som statlig finansiering. Hvorvidt utenlandske spillselskaper skal få innpass her til lands må være opp til våre folkevalgte å beslutte.

4. Hva er den største utfordringen for norsk idrett i 2019?

Det har aldri vært større oppslutning i idretten enn det vi ser nå i alle aldersgrupper og på alle nivå. Samtidig er det ingen hemmelighet at idretten har vært gjennom en krevende periode. I 2019 blir det viktig å fortsette å bygge tillit og å sikre det knallgode omdømme idretten virkelig fortjener.

5. Hva er de største utfordringene du ser for den norske idrettsbevegelsen i fremtiden?

Idretten har en særskilt rolle i den norske folkesjela og er en av de få områdene som virkelig binder vårt samfunn sammen. Vi må sikre at absolutt alle er velkommen, uavhengig av hvor du kommer fra og hvilken bakgrunn du har. I en hektisk hverdag så tror jeg dessuten at idretten har en viktig rolle i å inspirere til fysisk aktivitet og samtidig gi folk opplevelsen av å være en del av noe som er større enn seg selv. Dette er kanskje idrettens største utfordring og mulighet for virkelig å leve opp til visjonen: Idrettsglede for alle!

les også Mollekleiv om NIF: – Tilliten har vært tynnslitt

6. Mener du Norge bør søke om OL i løpet av kommende valgperiode? Hvis ja, på hvilke premisser?

Ja, jeg mener vi bør søke om et nytt OL når tiden er moden. Da kan vi også være med å sette standarden for hvordan et fremtidsrettet, nøkternt og klimavennlig OL skal gjennomføres, slik jeg forstår at det nå åpnes for.

7. Hva bør norske idrettspolitikere jobbe for internasjonalt i årene som kommer?

Jeg tror de kan spille en viktig rolle i å sikre et felles styre og -verdisett i internasjonal idrett som vi her hjemme kan identifisere oss med og etterleve. De verdiene vi har med oss fra norsk idrett håper jeg også kan være til inspirasjon for andre.

8. Hvilke tanker gjør du deg om åpenhetsdebatten i norsk idrett de siste årene?

Jeg er glad for at idretten åpnet opp regnskapene sine helt ned på kvitteringsnivå. Det har alle vært tjent med. I Norges største folkebevegelse, med betydelig offentlig finansiering må åpenhet være en grunnleggende verdi og en selvfølgelighet.

9. Hvilke utfordringer ser du i internasjonalt antidopingarbeid i dag?

Internasjonalt antidopingarbeid står åpenbart overfor store utfordringer fremover. Norge kan bidra til å verne om ren og rettferdig idrettskonkurranse både nasjonalt og internasjonalt. Her har vi allerede et godt utgangspunkt i den nye felleserklæringen fra Norges idrettsforbund, Kulturdepartementet og Antidoping Norge.

les også Geir Lippestad: – Norge bør søke OL

10. Hvordan skal norsk toppidrett bli enda bedre enn hva tilfellet er i dag?

Er det noe som imponerer meg så er det toppidrettsutøverne her til lands! For å bli enda bedre må vi være kreative i den stadige jakten på små og store forbedringer. Til syvende og sist handler dette om gode rammebetingelser og at utøverne gis nok ressurser som sikrer deres satsning og at man har det beste apparatet rundt dem. Våre toppidrettsutøvere skaper utrolig stolthet hos alle oss som bor her til lands, så dette må vi ta veldig godt vare på i fortsettelsen.

Kandidat 1: Tom Tvedt

Kandidat 2: Berit Kjøll

Kandidat 3: Eirik Sørdahl

Kandidat 4: Arild Mjøs Andersen

Kandidat 5: Sven Mollekleiv

Kandidat 6: Geir Lippestad