HISTORISK MEDALJE: Sverre Lunde Pedersen (26) har aldri tidligere vunnet en medalje i allround-EM. I allround-VM har han tre. Foto: Øystein Jarlsbo

Slik skal Bronse-Sverre ta Kramer i VM

SPORT 2019-01-14T09:21:25Z

COLLALBO (VG) Etter å ha tatt sin første EM-medalje, mener Sverre Lunde Pedersen (26) at han er stand til å gå forbi sine nederlandske overmenn Sven Kramer (32) og Patrick Roest (23) i allround-VM om to måneder.

Publisert: 14.01.19 10:21

– Jeg kjenner at jeg har veldig lyst til å slå dem, og jeg føler at jeg har muligheten. Jeg er spesielt giret nå, og det skal jeg bruke tiden frem til (allround-VM) i Calgary, sier Sverre Lunde Pedersen med bronsemedaljen om halsen her i italienske Collalbo.

Det er hans første EM-medalje siden han mesterskapsdebuterte samme sted for åtte år siden. Historisk sett har han lyktes mye bedre i allround-VM senere i sesongen:

Bronsemedalje sammenlagt i Calgary 2015, sølvmedalje i Berlin 2016 og samme valør utendørs i Amsterdam i mars i fjor – da han falt fra gullmedaljen på avslutningsdistansen 10.000 meter.

På spørsmål om han er klar for revansj i allround-VM i Calgary 2. til 3. mars, svarer han at det er den aller største drømmen hans – gull i allround-VM.

14 sekunder bak Kramer EM allround utendørs i Collalbo 2019: 1) Sven Kramer, Nederland 150.103 poeng 2) Patrick Roest, Nederland 150.199 (+ 1,92 sek) 3) Sverre Lunde Pedersen, Norge 150.836 (+ 14,66) 4) Håvard Bøkko, Norge 152.456 (+ 47,06)

– Jeg har en drøm om å bli verdensmester, og den vil jeg ha helt til jeg klarer det. Etter OL-gull er det den aller største drømmen min, understreker han.

Sven Kramer (32) vant allround-EM første gang for 12 år siden i Collalbo. Nå ble den nederlandske skøytekongen europamester for tiende gang, etter å ha vunnet 1500 meter og tatt andre plass bak Patrick Roest på 10.000 meter – der Sverre Lunde Pedersen endte på 4. plass.

– Jeg er fornøyd med at jeg var med nesten helt inn. Jeg tror jeg vil være enda nærmere i Calgary. Jeg har litt igjen, slik at jeg formen er slik den var i OL i fjor og under VM i Amsterdam, sier han.

– I februar og mars skjer det et eller annet. Jeg har en tendens til alltid å gå fortere mot slutten av sesongen. Jeg skal legge en plan for det. Nå mangler jeg litt på 1500, 5000 og 10.000, tilføyer Sverre Lunde Pedersen.

I likhet med Norges nederlandske landslagstrener Bjarne Rykkje, mener han at kampen om gullet i allround-VM vil stå mellom de tre som kjempet om tittelen i allround-EM denne gangen. Sverre Lunde Pedersen mener at Patrick Roest, som rappet VM-gullet da han falt i fjor, og Sven Kramer er på et høyere nivå nå sammenlignet med forrige sesong.

– Det vil være det største, hvis de er på det nivået de er nå, sier Sverre Lunde Pedersen.

Med «det» mener han å slå de to i deres beste form på den raske isen i Calgary.

Bjarne Rykkje hevder at Sverre Lunde Pedersen er bedre nå enn på samme tid i fjor. Lunde Pedersen «traff nivået» Rykkje antok han ville være på, men Roest og Kramer «var enda høyere enn før».

– Han gjorde tre bra løp. Det siste ble litt tyngre enn vi hadde ventet. Vi skal satse på 5000 og 1500 meter i distanse-VM i Inzell (7. til 10. februar). Hvis han er i god form der, er jeg helt sikker på at han vil være i god form i Calgary også, sier Bjarne Rykkje – som ble landslagssjef for Norge etter fire år som trener for Sven Kramer.

Han mener at Sverre Lunde Pedersen «må ta et steg der også», fra distanse-VM til allround-VM tre uker senere, og at han vil gjøre det ved å satse på en litt annen taktikk på 5000 meter og «få opp rytmen» på 10.000 meter.

– Sverre gikk en bedre 10.000 meter under NM i Arendal (før nyttår, også det utendørs) enn han gjorde her, sier Bjarne Rykkje.

Sven Kramer har de siste sesongene vært plaget av problemer i ryggen. Nederlandsk presse har ment at han er over middagshøyden, og at han burde tenke på å gi seg.

Bjarne Rykkje understreker, på VGs spørsmål om han er overrasket over Kramers overbevisende EM-oppvisning, at Kramer «aldri kan avskrives».

– Vil han holde ut hele sesongen?

– Det er vanskelig å si. Han har vært noe mer ustabil gjennom denne sesongen. Men normalt sett er han god gjennom en hel sesong, svarer Sverre Lunde Pedersens sjef på VGs spørsmål.

PS! Sverre Lunde Pedersen ble belønnet med 25.500 kroner for 3.-plassen sammenlagt i EM. Han gledet seg imidlertid mer over at han ville rekke å se favorittlaget Manchester United mot Tottenham før mesterskapsbanketten her i Collalbo.