UNDER KNIVEN TORSDAG: Kjetil Borch ble operert i høyre kne torsdag, men håper allerede om to uker å være på plass på ro-landslagets samling i Italia. Foto: Jostein Overvik

Kjetil Borch operert for tredje gang: – Skadene har gjort meg bedre

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Han ble verdensmester med vondt kne i september. Torsdag ble Kjetil Borch (28) operert for tredje gang på under to år.

– Skadene har gjort meg bedre både fysisk og mentalt, mener Borch. Lørdag er han på plass på Idrettsgallaen i Stavanger. Med krykker. Roeren er nominert til Årets mannlige utøver etter VM-gullet i singlesculler.

– Men den får jeg nok ikke. Jeg tipper det blir Aksel (Lund Svindal). Et OL-gull trumfer et VM-gull, sier Borch til VG i sengen på Toppidrettssenteret i Oslo. Etter turen til DnB Arena kommer han til å bo her for å rehabilitere så raskt som mulig i samarbeid med alle tilgjengelige ressurser i Olympiatoppen.

– Jeg tror dette går veldig bra, sier han etter at en tredjedel av menisken ble fjernet under operasjonen på legevakten i Oslo. Inngrepet ble gjennomført av Sverre Løken – den tidligere roeren har som Borch, både gull fra VM og bronse fra OL.

– Jeg hadde fått trøbbel med å fortsette om jeg skulle ha løpt, spilt fotball eller håndball. Men i forhold til roing så skal dette gå fint. Støtene mot kneet er ikke de samme i en båt, mener Borch. Fredag var han i møte med knespesialist Lars Engebretsen, landslagssjef Johan Flodin og et helt team med eksperter.

– Jeg blir nesten flau over hvor mye hjelp og støtte jeg får. Jeg ror en båt baklengs i 2000 meter og så sitter det åtte fagpersoner å skal hjelpe meg. Det er helt surrealistisk, sier han.

Borch flyttet også inn på Toppidrettssenteret etter en større kneoperasjon i fjor. Ved å følge opplegget til punkt å prikke reduserte han skadetiden fra seks til tre måneder. Han gjorde også et raskt comeback etter et inngrep i albuen våren 2017.

– Han har fått mye god hjelp, men det viktigste har vært den jobben han har gjort selv, mener Flodin.

– Vi tror dette kommer til å gå bra, sier svensken.

I fjor var kneet fortsatt vondt å gå på da han knuste alle konkurrentene. Først vant Kjetil Borch sitt første EM-gull i Glasgow før han fulgte opp med å vinne et suverent i VM-gull i bulgarske Plovdiv. Fem ganger verdensmester Ondrej Synek ble slått med 1.61 sekunder.

Borch mener skadesituasjonen hjalp ham til en nesten perfekt, teknisk gjennomføring av VM-finalen. Under sykkeltrening på våren merket vestfoldingen nemlig at han ble mer sliten i det veltrente venstre låret enn i beinet som var nyoperert.

– Fra mars til VM-finalen jobbet jeg med å overføre det fra venstre til høyre bein. Det hadde jeg aldri opplevd uten skaden, sier Kjetil Borch og mener aha-opplevelsen var med på å gi ham mer avslappet og bedre teknikk i sculleren.

Om to uker håper Kjetil Borch å sjekke inn på 3200 meter i Val Senales sammen med Olaf Tufte og Oscar Helvig. Tre dager i ekstrem høyde innleder roernes skisamling i Italia.

– Det blir et par uker på krykker først. Så skal jeg på treningssamlingen. Det er ikke de samme restriksjonene etter å ha fjernet menisk som etter å ha sydd den på plass, sier han forhåpningsfullt og får full støtte av landslagssjefen.

– Jeg tror Kjetil blir med.

Sesongens store mål er VM-finalen i singlesculler 1. september i østerrikske Linz. Litt lenger frem ligger det aller største mål: Tokyo-OL i 2020. Etter tre operasjoner håper Kjetil Borch han slipper en fjerde på veien mot Japan.

