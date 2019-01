ALDRI PÅ PALLEN: Sverre Lunde Pedersen (26) har en rekke fjerdeplasser og har aldri vært dårligere enn nummer fem i allround-EM. Her fra 5000-meteren i Heerenveen før jul, der han kom på 4. plass bak Danila Semerikov, Patrick Roest og Sven Kramer. Foto: VINCENT JANNINK / ANP

Bøkko legger EM-gullpress på Lunde Pedersen

SPORT 2019-01-10T10:30:42Z

Sverre Lunde Pedersen (26) var ikke påtenkt da Johann Olav Koss (50) vant Norges siste sammenlagttittel i allround-EM for 28 år siden. Nå legger skøyteveteran Håvard Bøkko gullpress på lagkameraten og VM-ulykkesfuglen foran mesterskapet utendørs.

Publisert: 10.01.19 11:30

– Det blir nok Norge eller Nederland. Jeg får legge litt press på Sverre (Lunde Pedersen) her, svarer Håvard Bøkko (31) lett humoristisk på VGs spørsmål om hvem som er favoritt til vinne sammenlagtmesterskapet i italienske Collalbo kommende helg.

Det arrangeres utendørs, tusen meter over havet. Forrige sesong var EM allround et distansemesterskap. Nå er det tradisjonelle «best etter fire distanser» – 500, 1500, 5000 og 10.000 – som gjelder. Sprint-EM, sammenlagt etter 2 x 500 og 2 x 1000 meter, går samtidig, samme sted – med regjerende verdensmester (og OL-gullvinner på 500 meter) Håvard Lorentzen (26) som én av gullfavorittene.

Siste gang en nordmann sto øverst på pallen etter den avsluttende og avgjørende 10.000-meteren i EM, var i 1991 i Sarajevo. Et drøyt år senere ble Sverre Lunde Pedersen født. I mars i fjor ledet han sammenlagt-VM etter seirer på 5000 og 1500 meter utendørs i Amsterdam. Men så falt han fra «sikkert» gull, det første norske siden Koss i 1994, på 10.000-meteren – og endte på 2. plass bak Nederlands Patrick Roest.

Allround-EM 2011 i nettopp Collalbo var Sverre Lunde Pedersens første seniormesterskap. Han var fornøyd med å bli nummer fem, etter russeren Ivan Skobrev og nederlenderne Jan Blokhuijsen og Koen Verweij – i Sven Kramers fravær. Han har siden ikke kommet på pallen i EM; det har vært litt sånn «syk og ikke helt i slaget».

– Jeg har vært bedre i VM enn EM. Men det er ingen grunn til at jeg ikke skal kjempe om medaljene her. Patrick Roest peker seg ut som største favoritt. Så er det meg, Kramer og noen russere (Danila Semerikov og Alexander Rumyantsev), sier Sverre Lunde Pedersen med tanke på kampen om gullmedaljen.

Han mener det er en fordel for ham at han er vant til å gå konkurranser utendørs, og at han – i likhet med Roest i og for seg – er av den lette typen. Det siste vil være utslagsgivende hvis isen blir myk (300 soldager i Collalbo) og vinden ypper seg.

EM på skøyter 2019 Skøyter: Sprint og allround

Hvor: Collalbo, Italia

Når: 11. – 13. januar Norske deltagere:

Ida Njåtun, Ragne Wiklund, Hege Bøkko, Sofie Karoline Haugen

Martine Risrud Håvard Lorentzen, Henrik Fagerli Rukke, Bjørn Magnussen, Håvard Bøkko, Sverre Lunde Pedersen, Sindre Henriksen, Johann Jørgen Sæves, Kristian G. Ulekleiv.

–Det er også en litt annen rytme utendørs. De som ikke har gått så mye ute, prøver gjerne på det samme (rytme) som inne. Men du kan ikke gli så lenge ute, sammenlignet med innendørs. Da stivner du, forklarer Sverre Lunde Pedersen.

Norges skøyteforbunds sportssjef Lasse Sætre peker på «det han presterte» utendørs under NM i Arendal nylig (vant suverent), og mener at Sverre Lunde Pedersen er såpass sterk fysisk at han går fort utendørs.

–Men det er ikke bare å marsjere (til seier). Roest var sterk forrige sesong, og han er blitt enda sterkere denne sesongen. Jeg håper Sverre (Lunde Pedersen) er kapabel til å kjempe om gullet. Han var på talefot med Roest på siste 5000 meter i Heerenveen (v-cup før jul: 1,8 bak), sier Lasse Sætre.

– Det er ikke rom for å gjøre feil. Og så er det omstendigheter vi ikke har hundre prosent kontroll på. Været får vi ikke gjort noe med. Men det må vi ikke hekte oss opp i, tilføyer han.

PS! Håvard Bøkko ble nummer tre bak italieneren Enrico Fabris og landsmann Eskil Ervik i EM på Hamar i 2006. Året etter ble han nummer fire i Collalbo, da Sven Kramer vant sitt første av hittil ni europamesterskap allround. Håvard Bøkko har vært på pallen seks ganger i EM.