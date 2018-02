Rekordjagende Bjørgen vet ikke hvor mange OL-medaljer hun har

Publisert: 15.02.18 11:31

SPORT 2018-02-15T10:31:07Z

PYEONGCHANG (VG) Marit Bjørgen (37) må vinne gull på to av tre gjenværende OL-øvelser for å kunne kalle seg tidenes vinterolympier.

Selv hevdet hun at fokuset er et helt annet enn på den gjeve rekorden etter å ha tatt bronse på torsdagens 10-kilometer friteknikk i Sør-Korea.

– Jeg tenker ikke noe over det. Spør dere meg, så vet jeg ikke engang hvor mange medaljer jeg har. Jeg fikk spørsmål om det på en quiz i høst, og bomma totalt. Går det, så går det. Jeg håper jeg kommer i historiebøkene uansett, sier Bjørgen til VG.

For ordens skyld: Hun står nå oppført med seks gull, fire sølv og to bronsemedaljer i OL-sammenheng.

Hun trenger dermed ytterligere to gull for å vippe Ole Einar Bjørndalen ned fra tronen som historiens mestvinnende vinterolympier.

Og det begynner å haste. For Bjørgen er inne i sitt siste OL, der hun skal gå lagsprint, tremila og stafett før OL-punktumet settes.

– Det er mulig (å vinne to gull). Vi har igjen flere øvelser. Men jeg har ikke fokus på antall medaljer. Det ville blitt helt feil. Vi kan se på det det når vi er ferdige, sier Bjørgen.

På den internasjonale pressekonferansen i OL må spørsmål stilles og besvares på engelsk. Bjørgen skapte latter blant norske journalister da hun på spørsmål fra VG svarte «relay is relay» - altså den velkjente norske klisjeen om at «stafett er stafett».

– Jeg skjønte at det ble feil! Det var derfor jeg sa det, gliser Bjørgen om sin egen språklige morsomhet.

Hun var i godt humør etter å ha tatt en ny bronsemedalje. Den delte hun med Krista Pärmäkoski. Ragnhild Haga tok gullet foran Charlotte Kalla.

Ved siden av henne satt finske Pärmäkoski, som altså ble dømt på samme tid som Bjørgen.

– Jeg er glad for bronsen i dag. Jeg har ikke vært på pallen i skøyting i hele vinter, så dette er jeg fornøyd med. Jeg deler den med Krista, men kan ikke sitte her og tenke på det jeg kunne gjort annerledes her og der. Jeg får ikke gjort det på nytt, så jeg er bare fornøyd, sier Bjørgen.

Fakta Mestvinnende vinterolympiere: 1. Ole Einar Bjørndalen (Norge) – 8 gull, 4 sølv, 1 bronse 2. Bjørn Dæhlie (Norge) – 8 gull, 4 sølv 3. Marit Bjørgen (Norge) – 6 gull, 4 sølv, 2 bronse 4. Ljubov Jegorova (Russland) – 6 gull, 3 sølv 5. Viktor An (Sør-Korea/Russland) – 6 gull, 2 bronse

I en alder av 37 år går hun sitt siste OL. Hva som skjer til neste år, er derimot ikke avklart.

– Vi hadde en prat i smørebua før starten i dag. Der var det en trener som var like gammel som meg. Da tenkte jeg: Driver jeg virkelig på ennå? ler Bjørgen til et knippe norske journalister i Sør-Korea.

Bjørgen trodde medaljen glapp da hun hadde gått åtte av ti kilometer i torsdagens OL-løp.

– Det gikk bra siden jeg hadde en sterk avslunting. Jeg har hatt dårlige perioder midt i løpene gjennom hele vinteren, så det var egentlig ikke overraskende, sier hun.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.