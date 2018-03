NYE HEKKE-TAKTER: Vladimir Vukicevic (26) er klar for start på 60 meter hekk i innendørs-VM i Birmingham lørdag kveld klokken 19.30. Foto: Lynau, Jan Petter

Hekke-Vukicevic flyttet til Paris for «nysatsing»

Publisert: 03.03.18 17:02

Foran starten i innendørs-VM lørdag kveld forteller Norges mangeårige mannlige korthekk-håp Vladimir Vukicevic (26) at han har flyttet til Paris for å gjøre en nysatsing med sikte på suksess i Berlin-EM om et halvt år.

– I hele oktober og november, samt julen, hele januar og februar, har jeg hatt base i Paris. Jeg har kjørt rundt fra stevne til stevne. I vinter har jeg løpt i 12 konkurranser i løpet av 27 dager. Det har vært ganske intensivt, sier Vladimir Vukicevic til VG.

Lørdag kveld klokken 19.30 står han på startstreken til første innledende heat på 60 meter hekk i innendørs-VM i Birmingham.

I juli for halvannet år siden var han nær – men kun «nær» – ved å kvalifisere seg for Rio-OL på 110 meter hekk i friidretts-EM i Amsterdam. I fjor lyktes han ikke med å kvalifisere seg for friidretts-VM i London.

Nå trener Christina Vukicevic’ lillebror med en gruppe franske hekkeløpere og sprintere i Paris, under en fransk trener som han og pappa og trener Petar Vukicevic «kjenner». Petar Vukicevic er fortsatt å regne som Vladimirs trener, men det siste halvåret har han ved hjelp av økonomisk støtte fra Sportsklubben Vidar «gått litt nye veier».

– Det måtte jeg gjøre. Du kan kalle det en nysatsing. Pappa er fortsatt med. Men nå lå alt til rette for å bo i utlandet. Det er på sett og vis en luksussituasjon, sier Vladimir Vukicevic, som fortsatt holder på med studier «hjemme» i Oslo.

Friidretts-EM i Berlin i begynnelsen av august er sesongens store mål, som det er for Norges to andre deltagere i innendørs-VM i Birmingham: Ezinne Okparaebo (30) og Isabelle Pedersen (26). Okparaebo, tilbake etter en pause fra friidretten, røk med en hårsbredd – 2/100 – ut i semifinalen på 60 meter fredag kveld.

Hun endte som nummer fire i heatet da hun ble slått med ni hundredeler av Mujinga Kambundji fra Sveits. Okparaebos tid ble 7.19

Isabelle Pedersen er på sin side klar for semifinale på 60 meter hekk lørdag kveld etter å ha tangert sin personlige rekord 7,93 i innledende heat nummer to fredag. Hun vant det med tre hundredeler foran amerikanske Christina Manning. Kendra Harrison fra USA har beste tid fra innledende heat med 7,77.

PS! Det er ni år siden friidretts-VM ble arrangert i Berlin. Da satte Usain Bolt sine to gjeldende verdensrekorder på 100 og 200 meter med 9,58 og 19,19.