VERDENSMESTER: Eskil Kinneberg løp inn til sitt første individuelle seniormesterskapsgull i orientering. Her fra VM i 2016. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT / TT NYHETSBYRÅN

Eskil Kinneberg tok VM-gull på mellomdistanse i orientering

Publisert: 07.08.18 16:36 Oppdatert: 07.08.18 17:19

SPORT 2018-08-07T14:36:53Z

Den 26 år gamle orienteringsløperen vant med seks sekunder foran sveitseren Daniel Hubmann – og går for tre gull i løpet av en uke.

Fakta: Eskil Kinneberg Orienteringsløper.

Alder: 26.

Klubb: IFK Göteborg / Rumar.

Meritter (senior): 2 VM-gull, ett EM-sølv, to NM-bronse.

Meritter (junior): 2 VM-gull, 2 VM-bronse.

– Jeg gjorde en feil på sjette post og tapte kanskje 30 sekunder. Jeg var utrolig sliten, men klarte å roe meg ned og sette opp farten inn mot mål, sier gullvinneren til VG.

Fra den sjette posten og inn var det ingen som klarte å matche nordmannens tempo.

– Jeg er veldig fornøyd, for det har vært et mål å vinne individuelt VM-gull veldig lenge, sier gullvinneren på telefon fra Riga.

26-åringen hadde tatt seg opp til tredjeplass etter 4,0 kilometer og annenplassen etter 4,8. De neste 1,2 kilometer var han i tet med fire sekunder på Hubmann, men økte avstanden med ytterligere to sekunder inn mot mål, ifølge NTB.

– Det var utrolig nervepirrende etter jeg hadde gått i mål, for Hubmann startet to minutter bak meg og jeg hørte at han bare var fire sekunder like før mål. Men jeg slapp i det minste å vente så lenge på at han kom i mål, sier Kinneberg om øyeblikket han ble verdensmester.

Kinneberg er tidligere verdensmester i stafett fra VM i 2017, og har også både sølv og gull i EM-sammenheng, også det på stafett. Torsdag er det ny stafett og Norge har vunnet de to siste mesterskapsstafettene, med Olav Lundanes og Magne Dæhli, som han også skal løpe med på torsdag.

– Det er ingen grunn til at vi ikke skal gå for gull også på stafetten, sier han.

Dette er hans første individuelle mesterskapsgull siden han vant i langdistansen i junior-VM i 2012. Han står foreløpig uten seniormedalje på langdistanse, men tror muligheten er der førstkommende lørdag.

– Det er stort sett det samme feltet som i dag, så jeg tror jeg har gode sjanser der. Jeg fikk nok et par hakk større favorittstempel etter seieren i dag, men samtidig mindre press siden jeg allerede har vunnet et gull i mesterskapet, reflekterer 26-åringen.

Kinneberg representerer IFK Göteborg i Sverige, men har også løpt for Raumar på Romerike. 26-åringens lagkamerater på torsdagens stafett, Dæhli og Lundanes, kom på henholdsvis 6. og 19. plass i tirsdagens mellomdistanse.

PS! Verdensmesterskapet holdes i Riga i Latvia.