Gull-Iversen dro rett fra VM til første møte med «svigerfar»

HOLMENKOLLEN (VG) Med to gullmedaljer i bagasjen dro Emil Iversen (27) rett fra Seefeld og hjem til foreldrene til kjæresten Marte Emilsen.

Lørdag skal Emil Iversen ut å gå femmila den tradisjonsrike femmila i Holmenkollen. I fjor ble han nummer 41. Nesten syv minutter bak Dario Cologna som vant.

I år har han ladet opp hos kjæresten Marte Emilsen på Løten i Hedmark. Der møtte han «svigerforeldrene for første gang».

– Da jeg kom dit og skjønte at det hadde stått i alle avisene at jeg skulle dit, så kan det jo hende han tenkte jeg gruet meg til å treffe ham, sier Iversen og ler.

– Tror det gikk bra

Men med to VM-gull fra Seefeld i bagasjen, ble det et veldig hyggelig besøk.

– Jeg var hjemme hos dem et par dager, gikk en skitur og slappet av. Det var god stemning, sier Iversen til VG.

Iversen har tidligere vært sammen med landslagskollega Heidi Weng. De siste sesongene har han og Stina Nilsson lekt litt med pressen om at de var mer enn gode venner. Noe Iversen til slutt satte en strek for.

For halvannet år siden mente tydeligvis fanklubben til trønderen at han hadde vært singel lenge nok, da de søkte etter kjæreste for ham.

Iversen møtte pressen sammen med resten av VM-gullguttene i Holmenkollen fredag ettermiddag.

GULLKOS: Emil Iversen er forelsket og nybakt verdensmester på ski. Her med kjæresten Marte Emilsen i Seefeld. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Marte Emilsen var på plass i Østerrike da kjæresten ble verdensmester på lagsprint og stafett.

Foreldrene hennes så på hjemmefra.

– De hadde fulgt med på TV og var imponert, så jeg tror det gikk ganske bra. Men det er klart, man stiller ikke helt med blanke ark overfor svigerforeldrene når man har to VM-gull, sier Iversen.

Medaljene i lommen

Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo, Sjur Røthe og Hans Christer Holund ler litt når Iversen forteller.

– Akkurat nå prøver jeg å leve litt på det jeg har gjort de to siste ukene, sier Iversen.

– Hadde du med deg medaljene?

– Jeg hadde dem i lommen. Men jeg var redd for at de skulle bli borte, så jeg dro dem ikke frem der, svarer Iversen.

Det er mange store norske femmilsnavn til start i Holmenkollen.

Martin Johnsrud Sundby ble nummer to på femmila i fjor. Holund er regjerende verdensmester, mens Røthe tok bronse på den distansen. Han vant i 2015, men da var det i friteknikk.

De norske herrene utrope finske Iivo Niskanen til favoritt.