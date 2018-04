BETENKT: Landslagstrener Tor Arne Hetland etter en svak dag i denne sesongs Tour de Ski. Bildet er tatt i Lenzerheide i Sveits 30. desember. Foto: Göran Bohlin, VG

VG erfarer: Tøff evaluering av Hetland – kritiseres for lederstil og kommunikasjon

Publisert: 08.04.18 05:48

ALTA (VG) De norske langrennsherrene har hatt en sterk sesong rent sportslig. Men under overflaten ulmer det. Spesielt én mann får sterk kritikk: Landslagstrener Tor-Arne Hetland (44).

– Det er tøffe tak. Det er ærlige gutter. Det blir ikke spart på kruttet, sier landslagssjef Vidar Løfshus til VG.

God sportslig sesong

Han har tatt utøvere og ledere gjennom en lang NM-helg som har bestått i mer enn bare konkurranser. Han har hatt møter med hele sin stab ansikt til ansikt for å evaluere en lang sesong. I tillegg benytter Norges Skiforbund avdeling langrenn seg av en spørreundersøkelse når de henter inn tilbakemeldinger fra utøvere og trenere.

Evalueringen viser at misnøyen blant noen av løperne i det norske allroundlandslaget er sterk.

Selv etter en sesong hvor to norske, Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund, ble nummer to og tre i distansecupen. Og selv etter at allround-landslaget gjorde rent bord under OL-tremila. Det var kun Petter Northug som hadde tatt individuelt distansegull for Norge. Sist en annen klarte det var i 2007. Nå var Northug-«forbannelsen» brutt.

Misnøye

Likevel har det ulmet kraftig under overflaten.

VG vet at det er et stort flertall i utøvergruppen hans som har uttrykt stor misnøye med lederstilen og kommunikasjonsevnene til Tor Arne Hetland.

VG får opplyst at Hetland har fått beskjed om dette gjennom møter og evalueringer de siste verdenscup-helgene av sesongen. Det vil si etter suksessen i OL. I tillegg er budskapet gjentatt under denne NM-helgen i Nord-Norge.

Forholder seg til kontrakten

Tor-Arne Hetland sier selv til VG at det «bestandig er noen som ikke er hundre prosent enig med deg» og at de den siste tiden har snudd alle steiner i allroundlandslaget.

– Men oppfatter du det som at mange har uttrykt misnøye med deg som sjef?

– Det er ofte, i enhver organisasjon, slik at en tredjedel er fornøyd, én tredjedel er middels fornøyd, og den siste tredjedelen misfornøyd. Det er få trenere eller ledere som klarer å holde alle fornøyd. Ellers stiller man kanskje for lave krav, sier Hetland.

– Har du fått tilbakemeldinger på lederstilen og kommunikasjonen din?

– Jo, det er helt klart. Det er jo tiden for å lufte ting.

– Du har ett år igjen av kontrakten, er du innstilt på å fullføre den?

– Jeg forholder meg til den kontrakten, ja. Det er ikke noe annet å gjøre. Så får en se hvordan veien blir videre, sier Hetland.

Vil ikke kommentere

Landslagssjef Løfshus vil ikke kommentere detaljene i evalueringen av Hetland og mener de får konkludere etter hvert.

Han vil ikke bekrefte VGs opplysninger om misnøyen.

– Kommer Hetland til å være trener på allround neste år?

– Per i dag er han trener, ja, sier han.

Lite snakkesalige

Utøverne er ikke spesielt snakkesalige. Samtlige allroundløpere VG har snakket med under NM i Alta, sier at det alltid vil være sportslige ting å ta tak i når sesongen er over.

Finn-Hågen Krogh sier at han for det meste «har slaktet seg selv» og sier som før; At han har vært langt unna det han har ønsket i år. Han mener det er hans feil. Han vil ikke kommentere for mye av evalueringen før den er endelig ferdig.

Hans Christer Holund har ingen kommentar til hva hans budskap til ledelsen var, men understreker at han rent sportslig aldri har hatt en bedre sesong. Han har ikke tenkt å si noe om gruppens vurdering av Hetland.

Sundby: - Direkte dialog

Martin Johnsrud Sundby sier at hvis han har noe å utsette, så er det på seg selv.

– Jeg er omgitt av de beste skiløperne i verden. Hvis jeg ikke klarer å utnytte meg av det, så er jeg tjukk i huet.

– Hva har du sagt til Hetland?

– Vi har hatt en ærlig og direkte dialog. Evalueringer er jo sånn. Man vurderer hvor man har gjort en god eller dårlig jobb. Hva vi snakker om holder vi internt, sier Sundby.

Snudd hver stein

Emil Iversen skriver i en SMS til at evalueringer tar laget internt. «Men jeg kan røpe såpass mye at vi som lag har funnet ut at vi må heve oss i diagonalgang» (en type klassisk stil).

Didrik Tønseth sier de har snudd enhver stein i evalueringen av lederne, men vil ikke utdype det. Northug-manager Are Sørum Langås sier til VG at han ikke kjenner til at Petter Northug har vært delaktig i noen evaluering under NM-helgen i Alta.

VG har ikke lyktes å snakke med Sjur Røthe, Niklas Dyrhaug eller Simen Hegstad Krüger i denne saken.