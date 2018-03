GODE KOMPISER: Emil Iversen (venstre) og Petter Northug (høyre) har det hyggelig i pressesonen etter et renn i Tour de Ski januar 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mener Northug må be Løfshus på sine knær for landslagsplass

Publisert: 17.03.18 16:07 Oppdatert: 17.03.18 16:28

FALUN (VG) Det var ingen av landslagsløperne som var spesielt imponert over Petter Northugs Birken-innsats. Og skal ski-stjernen få bli en del av landslaget neste år, så må han ty til uvanlige virkemidler.

I hvert fall ifølge Emil Iversen , som hadde snakket med Northug etter at 32-åringen fra Mosvik hadde blitt nummer 102 i Birkebeinerrennet.

– Vil han inn på landslaget, så må han be Vidar Løfshus på sine knær. Det er kanskje ikke lett for Petter, men vil han det, så er det eneste sjanse, sier Emil Iversen til VG.

– Vidar (Løfshus) liker Petter og han har vært en sjelden stor idrettsutøver. Han har tatt norsk langrenn til nye høyder. Han fortjener spesialbehandling. Kommer han krypende, så legger nok Løfshus godviljen til, sier Iversen - og gliser.

Må komme krypende

Han har akkurat gjort unna sitt neste siste renn i verdenscupen for året. Men det ble ingen stor norsk dag i de svenske løypene i Falun. Aleksander Bolsjunov, Calle Halfvarsson og Francesco de Fabiani sørget for at samtlige nordmenn havnet utenfor pallen.

Dermed handlet det aller meste etter rennet om Petter Northugs Birkebeiner-debut. Han ble nummer 102. Det var 24 minutter opp til vinner Andreas Nygaard.

– Det er jo dårlig, selvsagt. Men jeg har ikke snakket med ham. Han kan ha hatt dårlige ski. Det kan ha vært mye rart. Jeg har ikke hørt noe som helst. Men det er som sagt dårlig, sier Vidar Løfshus til VG.

Ikke sportslig kvalifisert

Han flirer når han hører Emil Iversen råd til Northug for å få landslagsplass.

– Han har ikke kommet krypende enda, sier Løfshus og ler litt, før han blir mer alvorlig.

– Vi får se etter hvert. Det kan være en mulig situasjon. Det får jeg ta når det kommer. Om vi eventuelt har plass til ham, det er en annen sak, sier landslagssjefen.

– Sportslig er han ikke kvalifisert. Vi må vite at han er veldig motivert for det. Vi må ha kontroll på alt. Det er langt opp og frem til den tid, sier Løfshus.

Han har allerede sagt at det må i stand et møte med Northug, men fremholder at det ikke kommer til å skje før etter påsken. Han skal da selv forsøke å få kontakt med Northug.

– Men det er ikke noen samtaler som pågår nå om et eventuelt comeback på landslaget. Der er vi, sier Løfshus.

Hevder Northug ikke vet selv

For landslagene i sprint og allround tas ut i slutten av april. Det er som vanlig knallhard kamp om plassene. Og det store spørsmålet er om Petter Northug skjønnes inn etter to elendige sesonger. Iversen er klokkeklar på at Northug ikke er sportslig kvalifisert.

– Jeg har i hvert fall lyst til å ha ham på laget. Jeg kommer til å prøve å overtale ham. Men det er ingen som vet om han fortsetter. Det vet han ikke selv heller. Jeg skal bruke tiden på å overbevise ham. Jeg er av den oppfatning at hvis Petter vil og bestemmer seg, så kan han vinne verdenscuprenn. Det krever mye. Det må være opp til ham å kjenne at motivasjonen er der. Ellers er det ikke vits, sier Iversen.

– Går an å skvære opp

På spørsmål om Northug har noen «goodwill» i landslagsledelsen, etter at han i begynnelsen av vinteren harselerte både med sjefer og utøvere, for deretter å melde seg helt ut av verdenscupsirkuset, sier Iversen at han ikke vet.

– Men det går an å skvære opp. Det meste Petter har hakket på er bare tull, sier Iversen.

Johannes Høsflot Klæbo måtte trekke på smilebåndet da han fikk høre Northugs Birken-resultat.

– Tror du han kommer med på landslaget?

– Det er umulig å si. Jeg tror de som kommer til å ta ut Petter har diskusjoner på hvordan dette blir. Det blir spennende for alle å se hvordan dette ender, sier Klæbo.