VISES IKKE PÅ TV: Landslagskaptein Maren Mjelde og landslagssjef Martin Sjögren, her fra før kvalikkampen mot Nord-Irland på Fredrikstad Stadion i september 2017. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

NFF dropper å vise fotballkvinnene: - Vanskelig å forstå

Publisert: 06.03.18 14:04 Oppdatert: 06.03.18 16:50

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-06T13:04:49Z

I motsetning til det svenske og danske fotballforbundet viser ikke NFF en eneste av fotballjentenes kamper fra Algarve Cup. Det får NRK-ekspert Lise Klaveness og Vålerenga-trener Monica Knudsen til å reagere.

Norge har tapt for Australia, vunnet mot Kina og tapt igjen for Portugal i de tre første kampene i turneringen, som har pågått siden 28. februar.

Landslagssjef Martin Sjögrens lag endte på tredjeplass i gruppen og møter onsdag Sør-Korea i kampen om syvendeplassen.

– Skuffende

Turneringen er siste ledd i forberedelsene til en svært spennende VM-kvalifisering som fortsetter med kamp mot Nord-Irland om en drøy måned.

Men ingen her til lands har fått se noen av kampene fra Sør-Portugal, noe som får flere til å reagere.

– Det er selvsagt skuffende. Heller ikke i Danmark eller Sverige er det mediehus som sender, men forbundene selv som produserer over nett. At dette er vanskelig å få til i Norge er vanskelig å forstå, sier Vålerenga-trener Monica Knudsen til VG.

Husker du? Hegeberg til angrep på landslagsledelsen: - Hatt det jævlig tungt

Svenskene og danskene viser

Hun lurer på hva prisen for å sende de fire kampene er. Hun kan til dels forstå hvis det prioriteres penger til «aktivitet», og det koster mange hundretusen å vise kampene, men hun tror likevel at mange kunne tenkt seg å se de. Uavhengig av pris, mener den profilerte treneren at det er synd at det er slik.

I Sverige og Danmark kan fotballinteresserte følge sine mest lovende damespillere på forbundenes egne sider. For heller ingen mediehus har her kjøpt rettighetene til å vise kampene fra Algarve.

Generalsekretær i SvFF, Håkan Sjöstrand, sier til svenskfotboll.se at «det kjennes bra å gi alle muligheten til å få se de svenske damene».

Sverige-kaptein Caroline Seger er svært fornøyd med løsningen. «Selvsagt vil vi at våre supportere skal se oss spille», sier hun.

Fått med deg? Millioninvestor sikrer VIF-damenes storsatsing

Koster mellom 100- og 200.000

Kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik, sier de har forsøkt å få norske mediehus til å sende kampene, men at de har takket nei. Han påpeker at forbundet har økt satsingen på aktivitet for kvinnelandslaget og jentefotball for øvrig, og har valgt å prioritere dette fremfor å kjøpe TV-produksjon fra Algarve.

– Derfor var det heller ikke satt av budsjettmidler til dette. NFF er derimot til stede med egen videoreporter under hele turneringen som lager innhold for våre ulike plattformer og vi viser sammendrag fra kampene, sier Haavik.

På spørsmål om hva det ville kostet NFF å kjøpe TV-produksjon fra Algarve Cup, svarer Haavik et sted mellom 100- og 200.000 kroner.

– En ting er selve produksjonen fra Algarve, men det er flere som må i sving for å avvikle dette, blant annet kommentator, sier kommunikasjonssjefen.

VG+: Les den sterke historien om Vålerengas Ingrid Søndenå som fikk påvist hjernesvulst

– Burde blitt prioritert

NRK-ekspert Lise Klavenes lar seg - i likhet med Monica Knutsen - ikke imponere over fotballforbundet.

– Jeg synes ambisjonene med fordel burde være høyere og at NFF burde legge seg på minst samme nivå som våre svenske og danske naboer, sier NRK-ekspert Lise Klaveness til VG.

Hun mener det ville gitt en god signaleffekt og gjort produktet mer attraktivt for andre mediehus, dersom man hadde gjort landslagsjentene mer kjent for publikum også mellom de store kampene (som mesterskap).

– I Algarve møter landslaget sterk motstand. Turneringen er nettopp i kjernen av hva som burde blitt prioritert, etter min mening, sier Klaveness.

PS: Norge har fem kamper igjen av kvalifiseringen til verdensmesterskapet i Frankrike i 2019. Nederland og Irland topper gruppen med syv poeng hver. Norge på tredje har seks.

PS 2: Nord-Irland venter 10. april, mens Norge skal både til Irland og ta imot irene til returoppgjør den 8. og 12. juni. De to avsluttende kampene i kvalifiseringen er mot Slovakia 31. august og Nederland 4. september.