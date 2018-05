UTE: Magnus Moan blir ikke å se på landslaget neste sesong. Foto: Helge Mikalsen

Magnus Moan vraket fra landslaget – satser videre på egen hånd

Kombinertveteranen Magnus Moan (34) har som følger av en skuffende sesong blitt utelatt fra den norske landslagstroppen.

Det ble klart da kombinertlandslaget ble presentert i lokalene til Norges Skiforbund fredag.

Landslagsledelsen har tidligere uttalt at Magnus Moan var i grenseland med tanke på å få være med videre på landslaget.

Det ble ingen enklere avgjørelse å ta med tanke på at landslaget tidligere har hatt seks utøvere, mens det forrige sesong var syv løpere.

Kombinertlandslaget som ble presentert består av Espen Andersen, Jarl Magnus Riiber, Jørgen Graabak, Jan Schmid og Magnus Krog.

Og det betyr at Moan er vraket fra laget.

Satser videre på egen hånd

– I utgangspunktet har han hatt en veldig svak sesong resultatmessig. Det har vært en prosess med Magnus der han ikke har hatt tillit til oss, og da har vi blitt enige om at det kan være en vinn-vinn-situasjon at han satser utenfor. Han gir gass i et år til, og han har folk rundt seg som han har tro på, sier landslagssjef Kristian Hammer.

– Vi har et ønske om at Magnus skal prestere. Vi skal prøve å legge til rette for å hjelpe satsingen hans i Trondheim. Så håper vi han er sterk som bare det når høsten kommer, og da er han tilbake på landslaget, legger han til.

– Er Magnus forbannet over vrakingen?

– Det har jeg ikke følelsen av det. Jeg tror ikke han er enig i alt, men jeg tror han har troen på at dette blir bra.

I sesongens avsluttende kombinertrenn gikk Moan og Jan Schmid inn til NM-gull på herrenes lagsprint.

Takket nei til OL-plass

Moan har vunnet fire medaljer i OL-sammenheng: ett gull, to sølv og én bronse. Han har i tillegg elleve VM-medaljer. Fire ganger har han vært på pallen i verdenscupen sammenlagt.

Moan var med i Olympiatoppens siste uttak til OL i Pyeongchang tidligere i år, men han valgte å si fra seg plassen , da han og forbundet hadde vært uenige om oppladningen til mesterskapet.

– Han er i en posisjon resultatmessig som gjør at han blir diskutert veldig mye i uttak, mens han mener han burde få mer tillit. Det har ikke vi kunne gitt ham, og da føler han kanskje at vi ikke har nok tillit til ham, sier Hammer.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Moan.

