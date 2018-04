SKI-TOPPER: Administrasjons- og markedssjef i Norges Skiforbund langrenn, spen Bjervig (høyre). I midten står leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, og landslagssjef Vidar Løfshus under en presentasjon på Beitostølen før sesongstart i november 2016. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sjokkert Coop-ledelse raser mot skiforbundet: - Aldri opplevd maken til håndtering

Publisert: 13.04.18 12:47 Oppdatert: 13.04.18 13:11

SPORT 2018-04-13

Norges Skiforbund langrenn fortsetter sin sponsoravtale med NorgesGruppen. De vraket dermed en avtale med konkurrenten og handelskjeden Coop. Det får Coops ledelse til å rase.

– Jeg kan si at Coop aldri har opplevd maken til håndtering som den Norges Skiforbund langrenn har gitt oss etter at avtalen, slik vi ser det, var ferdigforhandlet. Dette har konsekvenser for Coops ansatte og 1,6 millioner medlemmer som alle hadde gledet seg til det som skal komme, sier Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle-Friis til VG, og fortsetter:

– Coop er en ansvarlig samfunnsaktør. Vi er et av Norges største selskaper og er blant de største sponsorene innen elite og bredde. Vi er vant til forhandlinger i mindre og langt større skala enn det vi har hatt med skiforbundet. Men likevel har vi ikke opplevd maken til håndtering, sier han.

Northug-manager overrasket

Fredag ble det nemlig klart at skiforbundet fortsetter med NorgesGruppen, gjennom merkevarene Kiwi, Spar og Ali, som sponsor på langrennslandslagene.

Det skjer etter at Coop ved to anledninger, i slutten av mars og begynnelsen av april, bekreftet både forhandlinger og at de hadde styrebehandlet en sponsoravtale med Norges Skiforbund. Skiforbundet kommenterte aldri utspillene. Nå falt i stedet valget på NorgesGruppen.

For Petter Northug får også avtalen konsekvenser. Skistjernen må - dersom han returnerer til landslaget - akseptere at skiforbundet eier markedsrettighetene hans hele året. Han var ifølge TV 2 i forhandlinger med Coop om en ny privatavtale. Den kan han ikke ha dersom han skal inn på noe landslag.

– Det var en særdeles overraskende vending. Det siste vi har hørt fra Norges Skiforbund er at vi har fått en klar og tydelig beskjed om at vi kunne reforhandle Petters avtale med Coop. Etter det har jeg ikke hørt fra skiforbundet. Nå må vi ta kontakt med dem og høre hva som skjer, sier Northug-manager Are Sørum Langås til VG - og understreker at han ikke har noen lengre konsekvensanalyse nå.

– Overrasket og sjokkert

Takle-Friis i Coop sier til VG at skiforbundet, ved markeds og administrasjonssjef Espen Bjervig, tok kontakt to ganger for å spørre om Coop ville sponse langrenn. Først i november, deretter i februar. Så mener Takle-Friis at de hadde «seriøse og gode forhandlinger».

Slik Coop-ledelsen forstår det så landet partene en ferdig avtale den 23. mars. En avtale som også ville innebære at Coop skulle gå tungt inn i elite- og breddedelen av norsk langrennssport gjennom en mulig generalsponsoravtale med sentralorganisasjonen i Norges Skiforbund. Det siste er noe han sier Coop må revurdere nå.

– Vi ble jo overrasket og sjokkert når vi helt uten forvarsel får beskjed om at skiforbundet trekker seg - uten noen konkret begrunnelse. Vi har fortsatt ikke fått noen konkret begrunnelse for hva avtalebruddet skyldes, selv om vår konsernsjef har både ringt og sendt flere mailer og bedt om et møte med langrennskomiteen var det noe vi aldri fikk, sier Takle-Friis.

VG har vært i kontakt med Espen Bjervig i Norges Skiforbund som har fått forelagt kritikken og etter hvert vil formidle et svar.

