Kveldens travtips: V75 Bonus-premiere

SPORT 2018-12-05T10:58:08Z

I kveld er det premiere for V75 Bonus på Bjerke Travbane. Gevinstandelen økes til 65 prosent mot 60 prosent i vanlig i V75.



Anders Olsbu

Publisert: 05.12.18 11:58

Hvis ingen har syv rette overføres syverpremiepotten til premiegruppe for seks rette. Dersom heller ingen har seks rette overføres premiepotten for syv og seks rette til premiegruppen for fem rette.

Dersom gevinsten for premiegruppen fem og/eller seks rette er under fem kroner, vil andelen av premiepotten for vedkommende premiegruppe(r) bli tillagt andelen av premiepotten for syv rette i en senere V75 Bonus-omgang som Jackpot.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar Sirikit stå alene i den første V75 Bonus-omgangen.

– Sirikit har vært veldig flink i det siste og har vunnet tre av sine fire siste løp. Uten oppløpsgaloppen i striden tredje sist, hadde hun nok stått med fire strake. Hun er kjapp fra start og har en god sjanse til å lede hele veien, mener Olsbu.

Dagens banker

Sirikit (V75-3) hadde stått med fire strake seirer, om hun ikke hadde feilet i striden tredje sist.

Dagens luring

Caroline K. (V75-1) ble toer i det danske hoppe-Derby fjerde sist. Feilfritt kan hun lede hele veien.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 432 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2520 kroner

V75-1 (2100ma)

1 CREDICONE

4 CAROLINE K.

2 XANTE

10 M.S. Triple J.

3 In Håleryd

—————————–

8 Ricochet Face

12 Luxury Tile

6 Nogara

5 Fairyman

9 Lighthouse West

Løpet:

En trio peker seg litt ut, men jeg sper på med et par garderinger til.

Favoritten:

Credicone fikk en tøff åpning i norgesdebuten sist. Satt i tet etter 500 meter som gikk etter 1.12,0. Ledet i det aller lengste, men ble tatt ned av medsmygende Super Orlando på streken. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Er flink fra start og får trolig tet eller lederrygg. Er litt hardt ute grunnlagsmessig, men er uansett god nok til å kjempe i toppen.

Outsiderne:

Xante fikk for langt frem sist, men avsluttet sterkt til tredje i et løp Ricochet Face vant. Gangen før tok han en sterk seier etter sisterunden i dødens. Har endelig fått et bra spor. Han går til mål og skal regnes.

Luringen:

Caroline K. er en meget bra danskegjest, som ble toer i det danske hoppe-Derby bak Commit Boom Bay fjerde sist. Har siden vært ute mot blant annet gode Carna Sensei, som vant hoppeavdelingen av Axel Jensens minneløp nylig. Peter Jensen-traveren feilet imidlertid direkte både sist og tredje sist. Fikk maks fra lederrygg som tredje bak sistnevnte nest sist. Har gått på 1.13-tallet full vei i sine siste feilfrie løp og er god nok uten galopp. 4-årshoppa er også meget rask fra start og kan overfly Credicone.

Startsiden:

Credicone er rask, men det spørs om han kan svare en feilfri Caroline K. In Håleryd og Fairyman er heller ingen sinker.



V75-2 (2100ma)

5 DIMOKO MERCI

12 PETRUSKA

7 Mega Classic

4 Amazing Surprise

—————————–

10 Hendrix B.R.

9 Hardstyle d'Estino

8 Hot Stone

3 Pegasus R.R.

11 Annabella Knick

2 Like No Other

6 Hanna's Girl

Løpet:

Urutinerte hester, men fire hester kan rekke i DNTs unghestserie for 3-åringer.

Favoritten:

Dimoko Merci feilet stort innledningsvis i debuten, men kom strålende tilbake til seier. Sist ledet han hele veien og vant lett da Arctic Revenue feilet. Hadde nok vunnet greit uansett. Herman R. Tvedt har siktet inn dette løpet. Det dreier seg om autodebut, men går den biten bra, er det nok snakk om en flott sjanse.

Outsiderne:

Mega Classic åpnet på det jevne fra start etter pause sist, men avgjorde likevel greit. Med det løpet i kroppen, kan han ventes ytterligere forbedret. Men om han ikke åpner bedre enn sist, kan han havne bak de siste. Aktuell blant de tre med klaff.

Luringen:

Petruska vant tross startgalopp tredje sist. Sto på flott til annen bak en klar vinner sist etter å ha blitt tatt opp fra start. Står sjanseartet til spormessig, men skulle det bli litt tempo over forestillingen, kan hun muligens true favoritten.

Startsiden:

Kåre Andersen-duoen Like No Other og Hanna's Girl er begge kjappe, men slipper nok uansett til Dimoko Merci.



V75-3 (2100ma)

2 SIRIKIT

—————————–

8 Valle Oda

5 Lego U.N.

4 T.B.'s Minar

9 Nito Faxa

1 Løve Lomen

7 Gonagas Rebell

6 Lesja Titan

3 Magnums Mocca

Løpet:

Sirikit blir kveldens V75-banker.

Favoritten:

Sirikit har vært flink til seier i tre av sine fire siste starter. Uten galoppen på oppløpet tredje sist hadde hun trolig stått med fire strake seirer. Hun vant greit fra tet sist foran Valle Oda som kom strålende tilbake etter galopp. Gangen før holdt hun knepent unna for Steine Faksen. Mikkelborg-traveren er normalt flink fra start og kan lede hele veien. Uansett en fin sjanse bare hun holder seg til rett gangart.

Outsiderne:

Lego U.N. kommer ut etter pause. Er behandlet i et kne. På sitt beste kan han fort ende på trippelen. En outsider.

Luringen:

Valle Oda feilet trolig bort en tredje-fjerdepremie sist i et løp en smygkjørt T.B.'s Minar vant. Gangen før var hun knallgod etter galopp på startsiden. Kom flott tilbake da og tapte kun for Sirikit. Dog var hun klart slått av sistnevnte fjerde sist. Hun er litt variabel, men kan utfordre favoritten på sitt beste.

Startsiden:

Sirikit kan ta føringen.



V75-4 (2140mv)

13 KJEKK PILA

11 DAG TORA

2 MO LYKKE

3 TØFFE TORA

8 Åsaoline

5 Idlava

14 Bork Oda

—————————–

7 Horgen Gaupa

6 Kongs Nota

4 Nubgards Stina

12 Victoria Solbacka

9 Goroso Sjarmen

10 Heggetulla

1 Gylden Bausa

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette åpne hoppeløpet.

Favoritten:

Kjekk Pila satt i tet i første sving tross spor tolv sist, men var uheldig oppunder mål, da hun feilet i striden med Vital Vinter, som vant E.C. Koren Lunds minneløp. 14-åringen (!) som har vunnet fem ganger på ni forsøk kan runde alle, selv fra annen rekke på tillegg. Men det må selvfølgelig klaffe.

Outsiderne:

Dag Tora avsluttet bra etter mye hinder sist. Ble slått av Åsoline fra tet gangen før, men er best med ryggløp. Klaffer det med rett reise kan hun muligens ta karrierens første seier i sitt 26. forsøk.

Luringen:

Mo Lykke feilet sist, men er normalt travsikker. Står 20 meter bedre til kontra Bork Oda, som vant det løpet. Fikk en fortjent seier etter å ha overtatt snaue runden igjen sist. 5-åringen står fint til på strek og kan ende blant de tre igjen.

Startsiden:

Idlava kan ta føringen.

V75-5 (2100ma)

10 SOMEWIFESOMEWHERE

3 TROCADERO

8 EASY TO WIN

—————————–

2 Positano

1 Sycamore Broline

9 Viking Ivi

5 Enjoy G.D.

6 Logical Ilchi

7 Star's Gift

4 O.M. Erinius

11 Etna Sisu

Løpet:

Jeg ser tre-fire hester med vinnersjanse.

Favoritten:

Somewifesomewhere er en danskegjest som står med tre strake tredjeplasser. Ledet i det lengste sist, men ble knepent slått i et speedoppgjør. Fikk maks fra lederrygg nest sist. Tapper fra dødens tredje sist og holdt unna fra tet fjerde sist. Står i bakspor, men klaffer det bare litt med posisjonene kan Peter Jensen-traveren vinne igjen.

Outsiderne:

Easy To Win har rotet med galopp i sine to siste starter. Var god til to enkle seirer før det. Har hatt litt pause nå. Feilfritt og på sitt beste skal han ikke avskrives.

Luringen:

Trocadero viste klar fremgang sist etter å ha vært skuffende etter pause gangen før. Fikk et fint løp i tredje innvendig sist og avsluttet bra til annen bak Unblemished Record. Er flink fra start og skulle han komme seg foran, stiger sjansene.

Startsiden:

Positano, Trocadero, Enjoy G.D., Logical Ilchi og Easy To Win kan alle løse bra. Enjoy G.D. og Logical Ilchi skal nok uansett ha rygg.



V75-6 (2100ma)

2 RAPIDE FRECEL

1 FLASHING BOKO

12 FLORIS BALDWIN

7 TWIGS BRIARD

—————————–

10 American Cheque

9 La Diva Rossi

11 Da Vinci B.R.

8 Always On Time

5 Clint Classic

3 Joe Hoo Lee

6 Hawking

4 Conrads Wilhelm

Løpet:

Jeg prøver fire hester i et løp nesten ingen kan avskrives.

Favoritten:

Rapide Frecel fikk føringen i første sving sist, men slapp nesten direkte til Always On Time. Avlsuttet bra etter sen åpning da. Står perfekt til spormessig, og kommer han seg foran, kan han bli vrien å tukte.

Outsiderne:

Flashing Boko var uheldig og feilet i annet utvendig ut av siste sving sist, da ørehetta satt fast. Feilfritt og om han ikke blir sittende fast, skal han regnes i striden.

Luringen:

Floris Baldwin avlsuttet sterkt fra køen i Always On Time sitt seiersløp sist, men fikk for langt frem. Blir det overpace, blir jeg ikke overrasket om han runder de fleste.

Startsiden:

Rapide Frecel er kjapp og kan muligens ta en lengde på Flashing Boko. Joe Hoo Lee og Always On Time er også kjappe, men det signaliseres at de skal kjøres på sjanse.



V75-7 (2140mv)

7 TROLL SVENN

10 BRÅTNESFAKS

11 HORGEN LYNET

—————————–

13 Emil Mollyn

1 Ra Tore

4 Smedpål

5 Kringeland Enok

3 Stumne Luna

9 Kvikk Tojo

8 Jærvinn S.K.

12 Lome Gant

2 Kolbu Jonatan

6 Lex Odin

Løpet:

Tre-fire hester peker seg litt ut i V75-finalen, men ingen av dem er helt til å stole på.

Favoritten:

Troll Svenn hadde stått med syv strake seirer i monté, om han ikke hadde blitt sjenert til galopp i siste sving nest sist. Løvdal-traveren kan også være veldig god i vanlige travløp, men er ikke like stødig der. Har dessuten fått et trangt spor på tillegg.

Outsiderne:

Horgen Lynet har det blitt feil for i de to løpene etter pause. Moen-traveren er klart bedre enn raden og kan få en fin start fra springsporet. Med klaff kjemper han i toppen.

Luringen:

Bråtnesfaks har vært uheldig og feilet bort trippelplasser i sine to siste starter. Nest sist var det muligens seieren som gikk fløyten. Han trives på denne årstiden. Feilfritt kan han meget vel vinne.

Startsiden:

En feilfri Stumne Luna kan ta føringen. Kringeland Enok er også flink ut.