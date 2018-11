SUKSESSDUO: Far Geir Vegard Gundersen og sønn Magnus Teien Gundersen seler ut Ourastile etter pause. Hesten er blant de beste 4-åringene i landet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Ourastile tilbake i V76

Ourastile har ikke startet siden Derby og trenger muligens løp i kroppen før han er helt på topp. Han kan uansett runde til seier.

Anders Olsbu

Publisert: 28.11.18 12:28

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar Ourastile stå ugardert.

– Gundersen-traveren er behandlet og har sett fin ut i ett hurtigarbeid. Blir det bare litt kjøring i front, skal 4-åringen som har vunnet hele fem av åtte løp, ha en god sjanse til å runde til seier i et løp for de stallansatte, mener Olsbu.

Dagens banker:

Ourastile (V76-6) ble nier i Derby etter å ha blitt annen i kvaliken bak A Brave Heart. Har et fint løp her.

Dagens luring:

Frivoll Borken (V76-5) var tilbake på topp til seier sist i et billig løp. Skal ikke avskrives med klaff fra bakspor.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 150 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1350 kroner

V76-1 (1609ma)

3 TUILERIES

4 L.A.'S MR. BROWN

1 S.M.K. SMASHING

6 TRESPASSER

10 HALLO AGAIN

8 TUFF ENUFF

-—————————–

9 Ebba B.R.

2 S.M.K. Shocking

7 Crunch Classic

Løpet:

Et åpent travritt. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Tuileries feilet innledningsvis sist, men kom bra tilbake i kulissene, selv om det ikke ble premie. Holdt farten bra til tredje etter en tung reise nest sist. Radet opp fem strake seirer før det. Har ingen fordel av sprint, men skulle det bli knalltøft tempo underveis, runder han de fleste, muligens alle, vel og merke feilfritt.

Outsiderne:

L.A.'s Mr. Brown var god til en enkel seier fra tet i et travritt sist og var nesten bedre enn noen gang. Med samme innsats kan han vinne igjen, men han er litt variabel i prestasjonene, selv om han har vunnet hele ni av 17 løp hittil i år.

Luringen:

S.M.K. Smashing har vunnet tre av fire travritt og har ikke vært dårligere enn annen i den grenen. Vallaken er kjapp fra start og kan lede hele veien om han forsvarer sporet. Skal uansett regnes.

Startsiden:

S.M.K. Smashing kan forsvare sporet. Utenfra vil nok L.A.'s Mr. Brown, Teddy Boy O.K., Trespasser og Hallo Again prøve seg. Tuff Enuff og Ebba B.R. er heller ingen sinker om de laddes, men de står langt ute.



V76-2 (1609ma)

12 MAILUND JERVA

10 STUMNE LUNA

-—————————–

6 Engas Odelsjente

2 Lykkje Embla

9 Miramill

3 Vangli Lykke

1 Flammen Julie

4 Anima

5 Torpa Oda

11 Jillborka

8 Kongs Stjerna

7 Kolnes Karen

Løpet:

To hester hever seg over mengden i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Mailund Jerva satt fast i DNTs 5-årsløp for hopper sist, hvor Brenne Blissi vant foran Uggla I Mossen. Har vært strøket en gang siden grunnet en liten forkjølelse, men hun rapporteres fin i trening. Nest sist var hun sterk firer fra dødens i et løp Brenne Blissi vant foran Arvesølv. Møter langt enklere lag enn vanlig og kan runde alle.

Outsiderne:

Engas Odelsjente gikk litt på det jevne fra tillegg sist. Var flink treer i et par starter før det. Men denne gang skal hun ut på sprint, som er en klar fordel. Hun er veldig kjapp fra start og kan stikke til tet. I så fall kan hun lede lenge, om hun legger godviljen til helt inn.

Luringen:

Stumne Luna har også vært strøket en gang. Kommer ut etter fire måneders pause og trenger kanskje løp i kroppen før hun er helt på topp. Men hun har trent veldig fint og møter helt riktig selskap. Er hun like god som i seiersløpene i vår, har hun en fin mulighet til å ende blant de tre.

Startsiden:

Engas Odelsjente er kjapp ut og kan ta føringen. En feilfri Vangli Lykke og muligens Lykkje Embla i mot.



V76-3 (1609ma)

9 BROAD VISION

2 Rasken Q.C.

5 Aicha Ravina

-—————————–

6 Amigo Cortina

1 Västerbo Sea Star

11 Selma Frecel

7 Wanna Be A Star

12 Balotelli

4 Corsa d'Amour

8 Circus Va Bene

10 L.J.'s Sonador

3 Toledoss

Løpet:

Broad Vision kan være et bankeralternativ, men han møter et par gode.

Favoritten:

Broad Vision holdt greit unna fra tet nest sist, men var klart forbedret i Hamre-regi sist. Overtok fra dødens 500 meter igjen da og var helt overlegen. 3-åringen er hardt ute grunnlagsmessig, men med samme innsats som sist kan han absolutt vinne igjen.

Outsiderne:

Rasken Q.C. feilet seg bort før bilen slapp sist og var unnskyldt. Tapte kun for gode Roberto Brazz og Royal Winner nest sist og for Logical Nora tredje sist. Fjerde sist var han kun slått av Whisky Voice og Mister Adisak. Fortjener snart en seier. Feilfritt er det ikke umulig at den kan komme her.

Luringen:

Aicha Ravina er en annen kapabel 3-åring. Nå kommer hun ut etter halspoperasjon, men rapporteres sterk i trening. Tredje sist tapte hun kun for Royal Muscle og femte sist kun for Catherine's Chevy. Jeg ser ikke bort i fra at hoppa kan utfordre favoritten, men hun trenger muligens løp i kroppen før hun er på topp.

Startsiden:

Västerbo Sea Star, Rasken Q.C., Aicha Ravina, Amigo Cortina og Wanna Be A Star kan alle åpne fort. En noe åpen startside.



V76-4 (2100ma)

2 VICI CELAVIE

9 Kajsa Nosto

3 Bianca Sisa

-—————————–

6 Muito Obrigada

7 Vivienne

1 Onassis M.R.

8 Piral Pia

11 Hands Up

4 Zenit Zofia

10 Bambinos Hope

5 Rommy F.H.

Løpet:

Vici Celavie kan også være en bankerkandidat.

Favoritten:

Vici Celavie feilet direkte sist, men kom bra tilbake til femte. Vant lett fra tet sist. Kommer ut med amerikanervogn nå. Kan lede hele veien, om hun holder seg til rett gangart, viser seg fra sin beste side og ikke blir for hissig underveis.

Outsiderne:

Bianca Sisa satt fast med krefter spart i lederrygg sist, hvor Tiger Man E.P. vant. Var forkjølet nest sist og var unnskyldt. Var flink til seier etter et fint løp tredje sist. Har trukket et bra spor og skal regnes blant de tre.

Luringen:

Kajsa Nosto tapte kun for Katie Mae og Amazing Case, som hadde et jevnt oppgjør om seieren sist. Møter ingen av deres kaliber nå og står til for et fint løp. Skulle favoritten ha en dårlig dag, kan hun muligens ta årets første seier.

Startsiden:

Vici Celavie er kjapp fra start og kan ta føringen, men kan få Rommy F.H. og Muioto Obrigada over seg.



V76-5 (2100ma)

2 LOME BAJAS

11 FRIVOLL BORKEN

6 STEINE FAKSEN

9 HILTON MOLANDER

10 DÆMRO KJEMPEN

-—————————–

3 Solva

4 Myklejenta Karin

1 Hønn Spik

7 Vesle Jerva

12 Hafell Kuling

8 Perfekt

Løpet:

Jeg ser fem-seks hester med vinnersjanse i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Lome Bajas var med på en tøff åpning og fikk en tung tur i dødens sist. Holdt godkjent til femte. Bø-traveren er kjapp fra start og kan sikre seg føringen. I så fall kan han lede lenge, muligens helt inn.

Outsiderne:

Steine Faksen har gjort det bra etter at han kom ut i regi av Morten Louis Johnsen. En seirer og to annenplasser på tre forsøk er fasiten. Hesten skal regnes blant de tre igjen.

Luringen:

Frivoll Borken tok en etterlengtet seier sist. Sto på hele 80 m tillegg da, men møtte enkelt lag. Uansett speedet han inn til en veldig enkel seier. Får han ryggløp i det lengste kan han speede fort, om han viser seg fra sin beste side. Og blir det tempo, stiger sjansene.

Startsiden:

Lome Bajas stikker normalt til tet med Hønn Spik i rygg.



V76-6 (2100ma)

10 OURASTILE

-—————————–

4 Harley D.E.

6 Dontgiveme Chocolate

3 Bulldozer

7 Dupont

9 Glazier's Support

5 Lakeside Cassie

12 Willy Invalley

8 Photolicious

1 From A Key

2 City Va Bene

Løpet:

Ourastile får stå alene i dette løpet for de stallansatte.

Favoritten:

Ourastile er en meget bra 4-åring som har vunnet fem av åtte løp hittil i karrieren. Hesten tapte kun for A Brave Heart i Derby-kvalifiseringen nest sist. Fra spor åtte i selve Derby ble det et løp i køen. Gundersen-traveren ble med i angrep 1200 meter igjen, men kunne naturlig nok ikke hevde seg. Hesten er behandet og har sett fin ut i et hurtigarbeid. Trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp, men får han ikke for langt frem, kan han runde alle.

Outsiderne:

Dontgiveme Chocolate feilet seg bort etter 400 meter sist, men pleier å gå gode løp hver gang. Tapte kun for Spiderman T.G. og Hard Times i Derby-kvalifiseringen tross en knalltøff 1.09,5-åpning. Ble for øvrig klart slått av Ourastile da de møttes i et løp på Bjerke i sommer. Skulle han komme seg foran, stiger sjansene.

Luringen:

Harley D.E. fikk en tung tur sist. Kom ned i dødens runden igjen og var god toer bak Babycat. Skulle han få overta teten tidlig, selger han seg dyrt. Kan muligens gi favoritten litt kamp.

Startsiden:

City Va Bene er kjapp, men slipper. Bulldozer, Harley D.E. og Dontgiveme Chocolate kjører nok alle til fra start. En av de to siste, kan trolig få overta.



V76-7 (2600ma)

9 FAUST BOKO

4 CRACKAJACK

5 UNI LEST

7 HUMBLE HILL

3 COOL CANADIAN

6 AMAZING DREAM

-—————————–

1 Perillat

2 Tallahassee

8 Fairyman

11 Mc Vet

12 Sander Invalley

Løpet:

Syv-åtte hester med vinnersjanse i V76-finalen.

Favoritten:

Faust Boko avsluttet flott etter sen åpning i et løp Goldstile vant sist. Vant lett gangen før. Står fint til spormessig. Blir det litt kjøring i front, kan Gundersen-traveren runde alle.

Outsiderne:

Uni Lest var forkjølet i den siste starten etter tre måneders pause sist. Med tanke på det holdt han bra til tredje. Måtte se seg slått av Crackajack fjerde sist, men avsluttet sterkt da og var ikke mye slått.

Luringen:

Crackajack feilet på startsiden i samløp med Faust Boko sist, men gikk fint i kulissene etterpå. Derby-deltakeren er kjapp fra start og skulle han komme seg foran, kan han bli vrien å tukte.

Startsiden:

Cool Canadian og Crackajack kjører trolig om føringen.