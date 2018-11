LANDSLAGSLØPER: Petter Northug under presentasjonen av sprintlandslaget i Holmenkollen i april i år. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Landslagstreneren bekrefter: Northug går to renn på Beitostølen

Petter Northug (32) kommer til Beitostølen tirsdag. Sprinttreneren slår fast: Fredag står han på startstreken på sprinten.

Publisert: 12.11.18 05:22

Northug har trent godt hjemme i Trondheim de siste ukene. Og nå er langrennssportens største stjerne klar for renn.

I fjor var det mye drama i sesongstarten.

Northug kom aldri til start under nasjonal åpning på grunn av sykdom. Dermed ble han vraket til verdenscupstarten .

For to år siden endte han på 15. og 74. plass på 15 kilometer friteknikk og klassisk.

Nå skal han gå sprinten og 15 kilometer klassisk.

– Petter går fredag og lørdag på Beitostølen, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen til VG.

Usikkerhet

Flere av løperne på sprintlandslaget er allerede på plass på Beitostølen hvor det er klart for åpningshelg.

– Finn og Petter kommer tirsdag, sier Monsen.

Dermed er det også klart at Finn-Hågen Krogh, som har slitt med overtrening, går kommende helg.

2. november sa Monsen til VG at han ikke kunne love at Northug var klar for Beitostølen på grunn av etterdønninger av magesyke under høydesamling i Val Senales.

I april var Northug tilbake på landslaget etter fem år med egen satsing. Og han skal være i god trening nå, etter mye trøbbel med sykdom og treningsavbrudd gjennom sommeren og høsten.

– Det har gått veldig fint med alle nå. Finn har vært i Muonio denne uken og trent bra, sier Monsen om sprinterne.

Presset Northug

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli sa til VG i begynnelsen av oktober at han er usikker på om Northug noen gang kommer tilbake .

– Jeg tror at sprint er det han planlegger og har mulighet til. Jeg tviler sterkt på at han kommer til å hevde seg på distanse, svarer Løfaldli.

Også Northug har tvilt på om han kan komme tilbake:

VG stilte Northug dette spørsmålet under treningssamlingen i Molde i oktober:

– Du har hatt to sesonger med nedturer. Ser du for deg at du må lykkes denne sesongen?

– Jeg håper jeg lykkes. Jeg tror jeg trenger det selv og, for å få motivasjon, svarte Northug.

Han har vunnet alt. Han kunne gitt seg. Han har tenkt tanken. Han har slitt med motivasjon. Men Northug syns det er så gøy å konkurrere på ski når ting fungerer at han har gitt seg selv en sjanse til.

Og den usikkerheten som har vært om 32-åringens deltagelse under nasjonal åpning skal ifølge sprinttreneren nå være over, tirsdag er langrennskongen på plass blant lagkamerater, klar for startnummer.