SUVEREN: Therese Johaug jublet for overlegen seier i Ruka søndag. Charlotte Kalla (t.v.) og Ebba Andersson klapper for seierinnen. Foto: Markku Ulander / TT NYHETSBYRÅN

Kalla bekymret etter Johaugs superstart i comebacket

SPORT 2018-11-29T19:32:45Z

Charlotte Kalla (31) syns hun var altfor langt bak Therese Johaug (30) i sesongpremieren. Hun frykter hun kan bli langt bak Johaug hele sesongen.

Publisert: 29.11.18 20:32 Oppdatert: 29.11.18 21:49

Johaug var tilbake i verdenscupen med seier søndag. Hun vant 22,5 sekunder foran Kalla.

– Det er stor avstand, sa Kalla etter 2. plassen.

Hun var veldig imponert av løpet Johaug serverte 2,5 år etter forrige verdenscupstart.

– Jeg håper det ikke skal være så langt opp, sa Kalla sist.

Fredag er det ca. 214 millioner (!) på spill i EuroJackpot – her kan du spille gjennom Tipster!

Og den svenske skistjernen har «opplevd verre». I 2014 var Johaug 42,2 sekunder foran Marit Bjørgen og 44,1 sekund foran Kalla på 10-kilometeren i Ruka.

Knappe inn litt

Fredag (i morgen) starter minitouren i Lillehammer. Kalla frykter Johaug-dominansen kan vare hele sesongen.

– Jeg håper vi kan knappe inn litt, så det ikke blir så langt frem i alle verdenscuprenn iallfall, sa Kalla.

Det som kan gi konkurrentene et godt utgangspunkt for minitouren i Lillehammer, er at det starter med sprint fredag.

Så der kan Kalla og mange andre ta med seg noen sekunder før det er 10 kilometer friteknikk lørdag og 10 kilometer klassisk jakstart søndag.

Kalla var langt bak Johaug i sesongstarten. Hør hennes dom over Johaug i comebacket her:

Stina Nilsson (25) havnet på en skuffende 11. plass.

– Jeg visste at hun kom til å være veldig sterk. Jeg er imponert, men ikke overrasket, sa Nilsson.

Perfekt for Johaug

Etter verdenscuphelgen i Lillehammer fortsetter langrennsløperne på Beitostølen. Der kommer et løp som passer Johaug perfekt: 15 kilometer enkeltstart klassisk.

– Det var litt mye, sa Ingvild Flugstad Østberg om avstanden opp til Johaug i Finland. Hun ble nummer fire, slått med hele 49,5 sekunder.

Her kan du høre hva Østberg sa om Johaug etter at hun fikk bank i løypa:

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble tredje beste norske dame i Ruka. Hun hadde dommen klar over Johaug-comebacket.

– Det ble som de fleste forventet, og som jeg håpet for henne, sier Jacobsen.

16. desember er siste verdenscuprenn før jul. Nok et renn med Johaug som storfavoritt: 10 kilometer friteknikk i Davos.

Disse damene går minitouren i Lillehammer for Norge: Ingvild Flugstad Østberg, Lotta Udnes Weng, Ragnhild Haga, Kathrine Harsem, Kari Øyre Slind, Anna Svendsen, Heidi Weng, Thea Krokan Murud, Therese Johaug , Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Silje Øyre Slind, Kristine Stavås Skistad, Tiril Udnes Weng, Emilie Fleten og Marthe Mæhlum Johansen.

VGs tips: Falk eller Diggins

Med forfall fra Maiken Caspersen Falla er en av de to store oddsfavorittene borte. Stina Nilsson blir dermed storfavoritt, til tross for at hun ikke har vist den absolutte toppformen ennå. Ble slått av to lagvenninner i den svenske langrennsåpningen, og falt fra seierskampen på den klassiske sprinten forrige helg.

Inntil Nilsson viser at hun er i toppslag, lar vi slike lavoddsere ligge og peker heller på to outsidere: Hanna Falk vant da Nilsson ble nummer tre for under to uker siden, og kan være sterk nok til å vinne fredag. Det samme kan Jessica Diggins, som er sterk nedover og vil bli farlig om hun er på skuddhold inn i utforkjøringen ned til oppløpet.

Hanna Falk-seier får du til 7 blank i odds, og det spillet kan du levere her . Fredagens sprint ser du på NRK 1, spillestopp er klokken 09.55.