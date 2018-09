BANKERKANDIDAT: Jomar Blekkan har en god vinnersjanse i V76-finalen med Remix, som står med fire strake triumfer. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Remix nærmest i V76

SPORT 2018-09-19T08:59:20Z

VGs travekspert, Anders Olsbu, ser ikke så mange vinnerkandidater i hvert løp og velger å kjøre uten alenestreker. Men han mener at Remix, som jakter sin femte strake seier, kan være et alternativ.



Anders Olsbu

Publisert: 19.09.18 10:59

Remix er den nærmeste han kommer en bankerkandidat.

– Men Blekken-traveren står litt sjanseartet til i spor tolv, hvor det er tre rekker bak bilen. Men feilfritt og det ikke blir helt feil med posisjonene, skal 8-åringen ha en god sjanse til å runde alle. Järvsöfaks-sønnen har en seiersprosent på nærmere 50 på 44 starter hittil i karrieren og kan absolutt vinne igjen, mener Olsbu.

Dagens banker:

Remix (V76-7) har vært meget bra til fire strake seirer. Jomar Blekkan-traveren vinner trolig igjen.

Dagens luring:

Miss Åslanda (V76-6) går gode løp hver gang. Med tøff kjøring foran, kan hun runde alle.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 192 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2160 kroner

V76-1 (2100ma)

2 HARLEY D.E.

1 PRAPAI R.

7 Sugar Road

——————————

5 Aptitude

10 Tayno Longlegs

3 Lucky Kentucky

4 Spirit Yankee

9 Marquis de Boti

8 Centurion

6 Red's Chipchip

Løpet:

Jeg synes to-tre hester peker seg ut i V76-innledningen.

Favoritten:

Harley D.E. fikk en tung tur sist. Sto vanskelig til i spor åtte bak bilen da. Travet i tredjespor til han kom ned i dødens runden igjen. Ble sliten til slutt, men holdt godkjent til fjerde etter en 1.10-åpning. Står langt bedre til spormessig nå, og motstanden er helt riktig. Skal regnes med en god sjanse feilfritt og på sitt beste. Hamre-traveren var veldig god i noen løp tidligere i sommer.

Outsiderne:

Sugar Road ble med i angrep fra tredje utvendig på siste bortre sist og var overlegen i billig lag. Står sjanseartet til spormessig, men Tengsareid-traveren har vunnet seks av 17 starter hittil i karrieren og kan gjøre det igjen.

Luringen:

Prapai R. viste seg fra sin beste side sist. Fikk et perfekt løp i annet utvendig tross spor tolv, men vant uansett veldig lett på en sterk tid. Killingmo-traveren er kjapp fra start og kan forsvare sporet. Men hun vil nok bli utfordret av Harley D.E. på startsiden og til slutt. Skulle hun få dirigere litt i front, kan hun muligens holde unna. Større sjanse har hun muligens fra ryggen, om åpningen skulle komme.

Startsiden:

Prapai R. er kjapp, men vil bli utfordret av Harley D.E. Aptitude er heller ingen sinke, om han laddes.



V76-2 (2100ma)

4 WHISKY VOICE

5 MISTER ADISAK

2 Boynton

10 Rasken Q.C.

8 Viking Nosto

——————————

3 Maestro

6 Valnes Gwyneth

7 Lightning McQueen

9 Mr. Classic

1 Tempo Lund

Løpet:

To hester peker seg litt ut, men jeg sper på med noen garderinger.

Favoritten:

Whisky Voice var helt unnskyldt i et langløp sist, da han gikk med to ødelagt sulkyhjul. Tok en solid seier etter en 1.10-åpning og press underveis nest sist. Med samme innsats som nest sist, kjemper han garantert om seieren.

Outsiderne:

Mister Adisak ble med i angrep fra fjerde utvendig i nest siste sving sist og slo gode Eddie Arctous på streken. Måtte gi tapt for sistnevnte gangen før, men manglet rom bak denne da. Sto vanskelig til i spor tolv ved den anledningen. Vallaken kan bli seiersfarlig igjen, om det klaffer med posisjonene.

Boynton har kapasitet, men er langt i fra til å stole på. Sist feilet han fra start og gjentok i stengt posisjon i siste sving. Gangen før avsluttet han flott til annen bak gode Bongo etter å ha fått åpning fra fjerde innvendig i siste sving. Viser han seg fra sin beste side, er det ikke umulig. Men han er og blir en evig outsider.

Viking Nosto leter litt ettertoppform og står dessuten sjanseartet til. Men skulle han finne tilbake til gamle takter, kan han overraske.

Luringen:

Rasken Q.C. feilet i en trang situasjon i første sving i Høitomt-debuten sist. Tredje sist fikk han et smørløp i lederrygg og sto på fint til annen bak gode Harley D.E. Gikk kjappe 1.13,0 da. Har kapasitet, men er usikker og feiler lett. Feilfritt og på sitt beste er det ikke helt umulig. Men også han er og blir en evig outsider.

Startsiden:

Whisky Voice kan muligens ta føringen, men Boynton på innsiden kan løse bra feilfritt. Viking Nosto er heller ingen sinke, men står ytterst bak vingen.



V76-3 (2100ma)

3 FLØYA

2 SOLSTAD STJERNEN

8 Loke

——————————

4 Edens Odin

10 Rigel Øyvind

6 Lego U.N.

9 Faksen U.N.

1 Hauglid Storm

7 Lørje Trollet

5 Troll Ess

11 Stjerne Smell

Løpet:

Jeg prøver tre hester i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Fløya gikk sitt livs løp sist. Angrep fra tredje utvendig på siste bortre, men hadde langt frem. Men hun avsluttet flott og var helt suveren foran Waxen. Feilet seg bort gangen før. Hun er litt variabel, men med samme innsats som sist, skal hun regnes med en flott sjanse.

Outsiderne:

Loke var veldig positiv etter halvannen måneds pause sist. Sto på bra til annen bak en god Briskebytrikken da. 6-åringen står sjanseartet til ytterst bak vingen, men han er bra på sitt beste og er ikke ueffen om det klaffer med posisjonene.

Luringen:

Solstad Stjernen kommer ut i Mjølnerød-regi. Han har stått på stallen en drøy måned og kan være forbedret. Vallaken har vist stor kapasitet, men også galopper. Ligger han nedpå og viser seg fra sin beste side, kan han utfordre om seieren.

Startsiden:

Hauglid Storm og Edens Odin kjører trolig om føringen. Sistnevnte kan muligens få overta.



V76-4 (2140mv)

14 VALLE GULLA

6 MIRAMELLA

10 EIKJÆRVA

12 STUVE SKY

——————————

1 Elsås Perla

3 Hippoline

2 Mo Lykke

4 Skrei Stjerna

9 Åsaoline

11 Silviana

13 Kongs Nota

7 Lykke Ida

15 Skjeggejomi

5 Kaiaperla

8 Komnes Anna

Løpet:

Fire hester kan muligens rekke i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Valle Gulla har vært veldig god til fire strake seirer og har vunnet fem av seks løp hittil i år. Hadde hun ikke feilet på oppløpet kunne hun stått med seks strake. Feilet i striden med gode Møller Tor da. Kommer nå ut etter to måneders pause, men er god nok til å vinne.

Outsiderne:

Miramella har vært blant de to beste i fem av syv starter hittil i år. Tre av dem har hun vunnet. Var overlegen i billig lag sist, selv om hun ikke var helt på topp. Står fint til strek og kan vinne om hun viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Eikjærva sto på fint til fjerde i en hoppe-Derby-kvalifisering Karmland Anna vant sist. I finalen feilet hun bort en mulig premie. Møter langt enklere lag, men et trangt fjerdespor trekker litt ned. Men er hun like god nå som i sine to siste starter, kan det absolutt gå veien.

Startsiden:

Elsås Perla, Skrei Stjerna og Miramella kan kjøre om føringen.



V76-5 (2100ma)

1 FRANKEL

2 AMAZING CASE

——————————

11 Quinzy Joe

7 Under d'Cherry Moon

4 Cecilie Halbak

8 Pique

10 C.C. Lucky Star

3 Sparkling

6 Weinberry

5 Lalitas Coktail

9 Justasecond

Løpet:

To-tre hester peker seg klart ut.

Favoritten:

Frankel feilet seg bort direkte sist, men har vært meget bra i sine fire starter ellers. I en Derby-kvalifisering nest sist var han kun knepent slått fra en Derby-billett, tross dødens siste 1500 meter. Den senere Derby-vinneren Gretzky B.R. vant det løpet foran Handsome Hank. Feilfritt og om han ikke blir sittende fast, kan han absolutt vinne.

Outsiderne:

Quinzy Joe fikk press i tet sist, men forsvarte seg helt inn og vant lett foran Abrakadabra. Er hardt ute grunnlagsmessig og står vrient til spormessig. Men skulle de to forgrunnsfigurene kjøre knallhardt mot hverandre, kan han muligens bli bydd inn i leken.

Luringen:

Amazing Case var uheldig og feilet i kamp om en femtepremie i hoppe-Derby sist. I kvalifiseringen var hun solid toer bak Let's Take A Selfie og nærmet seg mye til slutt. Står fint til spormessig og skal regnes i striden.

Startsiden:

Frankel kan løse bra feilfritt. Kan bli utfordret av Amazing Case om det satses.



V76-6 (1609ma)

3 THAI BAKERY

9 CHELLAS GIRL

10 MISS ÅSLANDIA

11 LADY LANE

1 UENDY Z.S.

5 SOUTHWIND GIZZEL

——————————

6 Clementine F.F.

4 Licensee

12 C.C. Queen

7 Tarita del Sile

8 Kemas Starlight

2 Sugarbaby

Løpet:

Jeg streker for halve feltet i dette hoppeløpet for varmblodshester.

Favoritten:

Thai Bakery avsluttet fort fra femte innvendig, etter å ha fått åpning mot oppløpet, og ble tredje bak Always So Easy og Chellas Girl. Gangen før kunne hun ikke stå i mot gode Moveslikejagger til slutt, men var god toer. Kommer ut med amerikanervogn og helstengt hodelag nå, og det skal satses.

Outsiderne:

Chellas Girl fikk et flott løp i løp i lederrygg på Always So Easy sist. Prøvde å utfordre via siste indre, men måtte nøye seg med annen. Kan få et fint smygløp igjen, og blir det tempo i front, stiger sjansene.

Luringen:

Miss Åslanda går stadig fine løp. Har fordel av sprint som det er nå. Blir det tøff kjøring der fremme, kan hun runde mange, muligens alle.

Startsiden:

Uendy Z.S., Thai Bakery og Southwind Gizzel vil kjøre om føringen.



V76-7 (2100ma)

12 REMIX

7 Tyri Loke

——————————

13 Alsaker Blest

6 Sprett Odin

14 Kong Henry

11 Søyset Kaiser

10 Faks Mollyn

8 Lome Gant

2 Kjappe Tinna

9 H.G. Jerv

3 Tangen Stegg

4 Bleikli Faksa

5 Lex Odin

1 Theodor

Løpet:

Remix blir klar favoritt. Trolig Tyri Loke og Alsaker Blest i mot.

Favoritten:

Remix har vært god til fire strake seirer. Har vunnet seks av åtte løp hittil i år. Er ikke helt travsikker og står litt sjanseartet til. Men på sitt beste, har han en god sjanse.

Outsiderne:

Alsaker Blest kommer ut etter tre måneders pause og trenger muligens løp i kroppen før han er på topp. Kan uansett være trippelaktuell.

Luringen:

Tyri Loke møtte for gode hester i en V75-finale sist. Skulle han komme seg foran, samtidig som favoritten får litt posisjonsproblemer, stiger sjansene.

Startsiden:

Tyri Loke kan trolig sitte tidlig i tet, om kusken klemmer til.