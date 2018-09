NYE POKALER I VENTE: Far Geir Vegard Gundersen og sønn Magnus Teien Gundersen klarte å kvalifisere hele åtte hester til klasseløpsfinalene. Syv av dem var først i mål. Hillary B.R. er den sikreste vinneren fra den kvalitetsrike Gundersen-stallen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Søndagens travtips: Den store klasseløpsdagen

Endelig er det klart for ett av årets største høydepunkter, den store klasseløpsdagen med Derby og Kriteriet på programmet.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer tre bankere denne store dagen, en i V4 og to i V75/V5-spillet. Hillary B.R. er helt klart den sikreste.

– Hillary B.R. er ubeseiret på sine seks starter hittil i karrieren og er en klasse bedre enn sine jevnaldrede hopper. Uten uhell er hun suveren i hoppe-Kritieriet, sier Olsbu.

Han tror også at Catherine’s Chevy vinner Kriteriet.

– Catherine's Chevy overtok etter 600 meter i sin Kriterie-kvalifisering og vant helenkelt. Bare han ikke blir overflydd, skal han regnes med en solid sjanse i Kriteriet, mener traveksperten.

Giveitgasandgo har egentlig et gaveløp på papiret i eliteløpet for varmblodshester.

– Giveitgasandgo har ikke vist helt toppform i sine siste starter, men i dette eliteløpet møter han langt enklere selskap enn vanlig. Hamre-traveren, som vant både under Elitlopps- og OGP-dagen, er meget rask fra start og leder normalt fra start til mål. Om formen bare er noenlunde, bør han vinne, sier Olsbu.

I varmblods-Derby synes han det er mer åpent.

– Vainqueur R.P. var bra til seier foran stallkameraten Ghazi B.R. i sin kvalifisering. Hesten er ikke helt travsikker, men har fordel av distansen og skal regnes feilfritt. A Brave Heart vant lett fra tet i sin Derby-kvalifisering. Han er kjapp fra start, og kommer han seg foran, kan han lede veldig lenge, muligens helt inn. Gretzky B.R. har funnet Derby-formen i tide og Gundersen jr. er optimist. I kvalifiseringen vant han lett fra tet. Aktuell feilfritt og om det løser seg. Han viste sist at han kan åpne bra bak bilen.

Dagens bankere:

Hillary B.R. (V4), Catherine’s Chevy (V75/V5) og Giveitgasandgo (V75/V5)

Dagens luring:

Gretzky B.R. (V75/V5)

Her er Olsbus tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 448 kr

Stort V75-forslag (over streken): 2178 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 64 kr

Stort V5-forslag (over streken): 198 kr

Lite V4-forslag (store bokstaver): 48 kr

Stort V4-forslag (over streken): 360 kr

V4-1 (2100ma)

Hoppe-Kriteriet

3 HILLARY B.R.

———————————–

1 Blueridge Sun

2 Thankful

9 Catherine's Chic

4 Delight Classic

5 I.D. Entity

10 Rebella Matters

8 Welldone Wilma

6 Nuclear Tile

7 Hekla B.R.

12 L.A.'s Muscle Queen

11 Darling Simoni

V4-2 (2100ma)

Hoppe-Kriteriet

9 BRENNE BLESA

2 ASK VIKTORIA

5 ALONSO JENTA

6 Glade Tider

4 Hellin Victoria

1 Tangen Frida

3 B.W.Laika

10 Jeksa

11 Rappodina

7 Erga Fenja

8 Vår Oda

12 Eldoda

———————————–

V4-3 (2100ma)

Hoppe-Derby

3 NORMANDIE ROYAL

2 CALINA

10 Let's Take A Selfie

———————————–

9 Grace B.R.

1 Gaga B.R.

4 Kamperhaugs Dina

5 Amazing Case

7 Gluhwein

11 Got You B.R.

12 Amarone Classic

6 Miracle Tile

8 Roxy Lady

V4-4 (2100ma)

Hoppe-Derby

3 KARMLAND ANNA

2 STJÄRNBLOMSTER

5 NESS TJO EDEL

1 MJØLNER TORINE

6 Misi Ø.K.

———————————–

9 Skeie Stjerna

11 Haugestad Alma

4 Lykkje May

10 Mai Oda

7 B.W.Sessa

12 Eikjærva

8 Lykkje Tora

V75-1 (3100mv)

Per Ulvens æresløp

8 WINDY AMMIK

14 JET VOICE

12 MASSIVE ATTACK

6 GRETZKY BOKO

9 ORLANDO KNICK

2 DUPONT

7 DAYENNE LANE

1 Kasper T.T.

10 Solitario Jet

13 Quantanamera

4 Soros Kronos

———————————–

11 Lass Labero

5 Uncle Wise As

3 Lonely Warrior



V75-2 (2100ma)

Kriteriet

2 ELD RASK

3 RAPPSTJERNEN

———————————–

7 B.W.Prinsen

1 Nordsjø Odin

4 Møller Tor

9 Tangen Trygg

8 B.W.Rune

11 Våler Nikolai

10 Vestpol Kongen

5 Mo Harjar

12 Kleppe Varden

6 Helten

V75-3/V5-1 (2140mv)

Trygve Diskeruds minneløp

15 INGBEST

13 ÅSRUD VILJA

14 TEKNO JERKEN

6 ROLI ELD

10 JÄRVSÖ BLOMSTER

5 ÅDNE ODIN

9 MYHRENG JERKER

3 WILL PRINSEN

11 Galileo

7 Mino

2 Troll Solen

———————————–

12 Jærvsørappen

4 Sjø Kongen

1 Gandolf

8 Philip Lyn

V75-4/V5-2 (2100ma)

Kriteriet

1 CATHERINE'S CHEVY

———————————–

2 Noble Superb

6 Royal Muscle

9 Thai Explosive

3 Max Brady

5 L.J.'s Musclemadness

4 Strong Case

11 Stoletheshow

8 Noble Tile

10 Easy On The Eye

7 Beaks Manello

12 Estirado

V75-5/V5-3 (2600ma)

Derby

3 TEKNO ELD

1 PHILIP ESS

———————————–

5 Valle Ask

2 Månlykke A.M.

6 Moe Tyr

4 Bokli Rapp

9 Grislefaksen G.L.

11 Lome Diamant

10 Professor Ø.K.

7 Balder Mollyn

12 Hugo Bäck

8 Jarand

V75-6/V5-4 (2100ma)

Eliten

3 GIVEITGASANDGO

———————————–

2 Photo Lavec

9 Deep Sea Dream

10 Hickothepooh

1 Radieux

5 Love Voice

6 Cash Okay

7 Dancelli

11 Photo Va Bene

4 Valokaja Hindø

12 Speedmeister

8 Longcat Hanover



V75-7/V5-5 (2600ma)

Derby

3 VAINQUEUR R.P.

5 A BRAVE HEART

1 GRETZKY B.R.

2 ZELOV

10 Ghazi B.R.

4 Spiderman T.G.

7 Hard Times

11 Robin G.T.

8 Ourastile

———————————–

9 Crackajack

6 Handsome Hank

12 Categorical

Øvrige løp:

12. løp: (2100ma) Frankel (5) - Goodman B.R. (9) - Cyrus (1) Outs.: Riva Renn (3)