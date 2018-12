FØRSTE PARTI: Magnus Carlsen møtte Adam Tukhajev i VM-starten i hurtigsjakk. Foto: Maria Emelianova

Sjokkstart for Carlsen: Tapte på tid i VM

SPORT 2018-12-26T12:59:00Z

ST. PETERSBURG (VG) Magnus Carlsen (28) kunne ha fått en kanonstart på hurtigsjakk-VM med seier over ukraineren Adam Tukhajev (30). Men nordmannen fulgte ikke med på klokken - og tapte på tid.

Publisert: 26.12.18 13:59 Oppdatert: 26.12.18 14:32

– En sjokkerende start, fastslo Jon Ludvig Hammer på VGTV-sendingen.

Også i fjor tapte Carlsen sitt første parti i hurtigsjakk-VM.

Carlsen ble nummer fem i 2017-VM, noe som var en stor skuffelse for ham.

Nå jakter han etter å ha alle tre VM-titlene samtidig: Han har allerede klassisk sjakk (etter seier over Fabiano Caruana i London i november) og lynsjakk (vant VM i Riyadh for ett år siden).

Sist Carlsen vant VM i hurtigsjakk var i Berlin i 2015. Han har «bare» to VM-titler i hurtigsjakk.

I fjor startet VM på verst mulig måte med tap mot den kinesiske stormesteren Bu. Det kopierte han altså i år.

Arjan Tari tapte det første partiet sitt, mens Johan-Sebastian Christiansen var eneste nordmann med poeng. Han spilte remis.

Parti 1: Adam Tukhajev-Magnus Carlsen 1–0

Jon Ludvig Hammer antydet «utklassingsseier» til kompis Carlsen da det gikk opp mot 20 trekk.

– Han har bygget seg opp en lovende stilling, mente Norges nummer to - men begynte samtidig å bekymre seg litt over Carlsens tidsbruk.

– Magnus trodde kanskje at det skulle bli enklere enn det likevel blir, sa Hammer.

Etter hvert ble det enklere for ukraineren å forsvare seg. Det ble et veldig langt parti til hurtigsjakk å være. Carlsen valgte å ofre dronningen sin for to tårn.

Det så ut til å bli minst remis for nordmannen - men så tapte han altså på tid.

– Utrolig, hvordan kunne det skje, fastslo Kirillos Zangalis på plass i St. Petersburg - og kjent i Norge som Sergej Karjakins manager.