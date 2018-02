Bjørgen takket nei - Hegle Svendsen blir norsk OL-flaggbærer

Publisert: 06.02.18 08:30

SPORT 2018-02-06T07:30:39Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Marit Bjørgen (37) fikk sjansen til å bli flaggbærer i sitt aller siste OL, men takket nei. Skiskytter Emil Hegle Svendsen (32) får dermed det ærefulle oppdraget.

32-åringen leder an når den norske OL-troppen viser seg frem for både publikum og TV-seere fredag. Det kunne Olympiatoppen og trønderen selv annonsere under en presseseanse i OL-byen Pyeongchang tirsdag morgen norsk tid.

Samtidig kunne Hegle Svendsen (32) fortelle at skistjernen Marit Bjørgen hadde takket nei til oppdraget. 37-åringen kan bli tidenes vinterolympier og har en OL-øvelse på programmet allerede lørdag.

Da går hun en knalltøff kamp mot blant annet Charlotte Kalla, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg i kampen om gullet på 15 kilometer med skibytte.

– Marit er den største og det er en selvfølge at hun var førstevalget. Det har jo vært slik gjennom mange OL. På grunn av konkurranseprogrammet, har jo heller ikke Ole Einar hatt anledning til å bære flagget på åpningsseremonien. Jeg er stolt over at jeg ble spurt etter Marit, sier Hegle Svendsen.

Skiskytterne har sin første konkurranse på søndag. Dermed var det en enklere sak for 32-åringen å takke ja.

Fakta Liste over norske flaggbærere i OL: 1924: Harald Strøm (skøyter), 1928: Ole Reistad (militært patruljeløp), 1932: Johan Grøttumsbråten (langrenn/kombinert), 1936: Ivar Ballangrud (skøyter), 1948: Birger Ruud (hopp), 1952: Hjalmar Andersen (skøyter), 1956: Sverre Stenersen (kombinert), 1960: Knut Johannesen (skøyter), 1964: Knut Johannesen (skøyter), 1968: Bjørn Wirkola (hopp), 1972: Magnar Solberg (skiskyting), 1976: Pål Tyldum (langrenn), 1980: Jan Egil Storholt (skøyter), 1984: Bjørg Eva Jensen (skøyter), 1988: Oddvar Brå (langrenn), 1992: Eirik Kvalfoss (skiskyting), 1994: Bjørn Dæhlie (langrenn), 1998: Espen Bredesen (hopp), 2002: Liv Grete Skjelbreid (skiskyting), 2006: Pål Trulsen (curling), 2010: Tommy Jakobsen (ishockey), 2014: Aksel Lund Svindal (alpint).

– Det er veldig artig å bli spurt. Det ser jeg på som en stor ære. Det blir gøy.

– De spurte Marit (Bjørgen) først, men da hun ikke kunne på grunn av at hun hadde renn dagen etter, så måtte jeg bare si ja. Det er jo noe man har lyst til å oppleve.

– Ikke redd for å bli syk?

– Vi har korta det ned så mye som mulig for at jeg skal slippe å bli kald. Det blir vel å ta på seg alle klærne vi har fått i OL-pakken for å holde varmen.

– Hvordan har det vært å trene i kulda her?

Det har gått veldig bra på dagen, men når sola går ned så blir det jo bitende kaldt. Det har vært utfordrende spesielt på kveldene, men nå blir det jo trolig litt mildere.

– Glad og stolt

Hegle Svendsen føyer seg inn i rekken av profilerte utøvere som får bære det norske flagget under den offisielle åpningen av vinter-OL.

– Et ærefullt oppdrag som ikke mange får oppleve i karrieren sin. Det blir helt sikkert en opplevelse for livet. Da jeg ble spurt, ble jeg først veldig overrasket, deretter ble jeg glad og stolt. Det var en gledelig overraskelse. Jeg hadde helt ærlig ikke tenkt i det hele tatt at jeg kunne være aktuell, sier Hegle Svendsen.

Under lekene på Lillehammer i 1994 var det langrennsstjernen Bjørn Dæhlie som fikk æren på hjemmebane. I Nagano fire år senere var det skihopperen Espen Bredesen sin tur, mens i Salt Lake City i 2002 hadde Liv-Grete Skjelbreid ansvaret.

Deretter fulgte curling-skip Pål Trulsen (Torino 2006), ishockeyspilleren Tommy Jakobsen (Vancouver 2010), før Aksel Lund Svindal bar flagget før Sotsji-lekene i 2014 (se hele listen i faktaboks).

Nå er det altså Hegle Svendsen som skal fronte den norske troppen foran millioner av TV-seere og publikum.

Vinteridrettssjef Helge Bartnes forklarer at valget av Svendsen falt naturlig for Olympiatoppen etter at Bjørgen takker nei fordi hun går skiathlon dagen etter åpningsseremonien.

– Emil er nå inne i sitt fjerde OL, og han har tatt fire OL-gull, ett OL-sølv og 12 VM-gull. Så han er også en veldig merittert utøvere. Det var veldig hyggelig at han satte slik pris på å bli spurt også, sier Bartnes til NTB.

