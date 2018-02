IKKE SLIK: Da Russland arrangerte OL selv i 2014 stilte de i åpningsseremonien. Flere russiske utøvere kommer i år til å droppe åpningsseremonien. Foto: Lucy Nicholson / X90050

Russiske utøvere dropper åpningsseremonien i OL

Publisert: 05.02.18 13:46

Mange russiske OL-utøvere kommer til å droppe åpningsseremonien etter dopingbråket.

« Russland boikotter åpningsseremonien?», skriver den russiske sportsavisen Sport Ekspress etter at det er klart at russiske utøvere fra en rekke idrettsgrener blir fraværende når vinter-OL skal åpnes i Pyeongchang fredag. Russerne som får delta i OL må konkurrere under nøytralt flagg etter dopingutestengelse .

Avisen avslører at en rekke grener allerede har bestemt seg for å droppe åpningsseremonien, uten at noen bruker ordet «boikott».

Mandag morgen ble det klart at 15 russere , deriblant Alexander Legkov og Maxim Vylegzhanin, ikke fikk innvilget sin søknad om å delta i OL - til tross for at de ble frikjent i CAS .

Skiskyttertreneren, tyske Ricco Gross, bekrefter overfor avisen Sport Ekspress at ingen av deres utøvere kommer til å marsjere inn under åpningsseremonien for vinter-OL 2018.

IOC-Aasen håper russerne kommer

En gjennomgang som Sport Ekspress har gjort, viser at minst seks grener ikke kommer til å bli representert med det som kalles «olympiske utøvere fra Russland».

– Våre utøvere har ikke noe stort ønske om å gå inn på stadion under OL-flagget, skriver Sport Ekspress.

Åpningsseremonien og avslutningsseremonien er tradisjonelt de mest sette begivenhetene under et OL - med flere TV-seere enn konkurransene.

– Jeg håper ikke de boikotter den. Jeg har ikke hørt noe om det her nede eller lest noe om det i aviser. Jeg håper de russerne som er invitert kommer på åpningsseremonien, sier Kristin Kloster Aasen, IOC-medlem og NIF-visepresident.

Hun vil ikke spekulere på om stemningen blir dempet uten russere på åpningsseremonien.

– Det kan jeg ikke svare på. Jeg håper de som er invitert til å konkurrere stiller på alt de er invitert til.

Ifølge den russiske avisen vil hverken ishockeylaget for menn, skiskyting, kunstløp, kortbane, curling eller aking være representert med utøvere i åpningsseremonien. Det er ingen informasjon om for eksempel langrenn og alpint.

– Grunnløse påstander

– CAS-avgjørelsen viser at det er grunnløse påstander. Vi jobber videre med å beskytte vår idretts interesser og gjenopprette rettferdigheten, for å sikre deltakelse for våre utøvere i Pyeongchang, sier Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov, selv gift med vinter-OL-vinner Tatjana Navka:

Hockeygutta befinner seg i en annen sørkoreansk by, der de skal spille treningskamp før OL-alvoret tar til. 14 russiske ishockeyspillere for kvinner måtte avgi dopingprøve før sin første trening i Sør-Korea. Flere av dem rakk ikke treningen, ifølge Sport Ekspress.

De russiske utøverne skal etter planen marsjere inn som nummer 55, mellom Østerrike og Usbekistan, ifølge russiske medier.

De skal gå bak IOC-flagget, og det er en sørkoreansk frivillig som skal bære dette flagget, har IOC bestemt.

– Mange russiske utøvere er redd for at det kommer til å være antidoping-aktivister på åpningsseremonien, skriver Sport Ekspress.

