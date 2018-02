Her startet Lorentzens OL-eventyr: – Veldig mange våte timer der ute

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Her står Håvard Lorentzen (25) og måker vann og grus av isen under kummerlige forhold hjemme på Slåtthaugbanen i Bergen. Ett år og tre måneder etter at bildet ble tatt, kan han bli dobbelt gullvinner i OL.

– Disse skøytegutta må være de våteste utøverne som noensinne har kommet fra Bergen, bortsett fra svømmerne, sier daglig leder i Fana IL, Hans Dankertsen, til VG.

Han har så vidt greid å lande etter mandagens gullfeber, da Håvard Lorentzen gikk inn til OL-gull på 500 meter . Dankertsen hadde selskap av en hel haug skøyteentusiaster på klubbhuset til Fana da Bergens første individuelle OL-gull ble sikret med ett hundredels margin.

Det har vært noen enorme jubeldager for idrettslaget: Tidligere i OL feiret de Sverre Lunde Pedersens bronsemedalje. Mandag så de Lorentzen gå en fenomenal 500 meter, og bli olympisk mester. Og fredag kan det bli mer å juble for, når Lorentzen går 1000 meter.

Rett i nærheten av klubbhuset ligger skøyteessenes hjemmebane, Slåtthaugbanen. En utendørs kunstisbane, eksponert for all slags vær og vind, uten noen form for tak over. Likevel: Det rimelig utdaterte anlegget har de siste dagene fostret to OL-helter.

– Håvard og Sverre har hatt veldig mange våte timer der ute, bekrefter Dankertsen.

Om bildet av Lorentzen som måker isbanen fri for regnvann, sier Fana-sjefen følgende:

– Håvard gjorde det ikke bare før han selv skulle gå, han måket for de aldersbestemte løperne som skulle gå etter ham også. Han syntes ikke de skulle gå på så dårlig is.

– Det er ikke alltid det er lurt å kjøre ut vanningsmaskin på isen, så da må man ta grep selv, sier Lorentzen til VG.

– Jeg har vært på Slåtthaug siden jeg var bitte liten, og jeg er der mye fremdeles. Jeg har mange timer i regnet der.

– Motiverte ham noe dyrisk

Dankertsen har kjent klubbkompisene Lunde Pedersen og Lorentzen siden de var «guttevalper i kortbukser». Dankertsen husker at begge pleide å sykle en del og spille fotball før de begynte å gå på skøyter.

Talentet ble raskt synlig.

– Håvard var litt i ryggen på Sverre, Sverre var så utrolig dominerende i alle aldersgrupper. Helt inntil de kom opp på juniornivå, forteller Dankertsen.

Da skjedde det nemlig noe helt spesielt: Lorentzen tok sølvet på 1000 meter i junior-VM, kun slått av russiske Pavel Kulizjnikov. Han ble senere tatt i doping, og Lorentzen fikk gullmedaljen sendt hjem i posten.

– Det var ikke Håvard spesielt happy for. Etter det tror jeg han så at alt var mulig. Det motiverte ham noe dyrisk, forteller Dankertsen.

– Alle trodde de var Messi

Fanas daglige leder tror miljøet som ble skapt rundt Slåtthaugbanen også har hatt mye å si. Både Lorenzen, Lunde Pedersen, landslagskollega Sindre Henriksen og det Dankertsen som beskriver som «en rekke andre apekatter» har hatt mye moro på Fana.

– De fotballkampene de guttene der har hatt ... De spilte fotball som oppvarming, og etter at de var ferdige med skøyteøkta. Man skulle ikke tro det var mulig altså, de nektet å gi seg, holdt kampene gående, diskuterte, og alle trodde de var Lionel Messi. De guttene der gledet seg til trening, forteller den daglige lederen.

Lorentzen fikk god bruk for Fana-miljøet da han fryktet karrierestopp i 2015. Under en trening i Inzell falt han, og kuttet opp hele høyreleggen med eggen på den venstre skøyten. Det hele endte med en operasjon hvor han måtte transplantere hud fra låret for å lappe sammen leggen.

Dankertsen husker veldig godt øyeblikket da Lorentzen var tilbake på isen for første gang etter den karrieretruende skaden.

– Han hadde tapet såret, for å unngå å få fuktighet på det, og passet nøye på for å unngå infeksjon. Da han fikk på seg hurtigløpsskøyter igjen, og fikk gått noen svinger, var han et eneste stort smil. Han skjønte at det faktisk gikk an å gå på skøyter igjen, forteller Fana-lederen.

Tror på mer gull

Han er mektig imponert over jobben Lorentzen har lagt ned fra skrekkskaden og fram til det olympiske bragdgullet.

– Det har vært en lang vei. Skøyter er jo en teknisk vanskelig idrett. Der en skihopper må treffe hoppkanten hver gang, så må skøyteløperne treffe hoppkanten i hvert eneste skyv. Håvard har vært ekstremt flink på å finne posisjonen sin. Det er han desidert best i verden på.

Nå jobbes det for å få på plass en ishall i Bergen.

– Vi jobber med det, det er en plan for det. Me vi må ta en ting av gangen, sier Dankertsen.

Lorentzen, som fikk gullmedaljen hengt om halsen tirsdag formiddag norsk tid, håper det blir en realitet.

– Det vil gjøre det lettere for oss, og spare oss for 100–150 reisedøgn. Det hadde gjort seg, sier han til VG.