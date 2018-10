Svindal: Første gang i karrieren det ikke er så viktig å konkurrere

FORNEBU (VG) Seks uker før utforen i Lake Louise anslår Aksel Lund Svindal (35) at det er 50 prosent sjanse for at han stiller til start. Lagkamerat Kjetil Jansrud (33) tror sjansen er enda mindre.

Aksel Lund Svindal forbereder seg til sesongsstart som om han skal konkurrere. Men selv om det nærmer seg utdeling av startnummer, så er ingenting sikkert.

Og for første gang i karrieren er det ikke så viktig for 35-åringen å være med.

Torsdag var han tilstede på lanseringen av VM-genseren på Fornebu utenfor Oslo.

– Jeg gikk ned trappen for å komme på scenen. Jeg måtte haltet ned den trappen i april og holdt meg i rekkverket, da kan man jo si allerede: Er det fornuftig? Det er lurt å tenke over det, sier Svindal til VG.

– Hva er sjansen for at du stiller til start denne vinteren, 50 prosent?

– Jeg tror 50 prosent er ganske nøyaktig der, svarer Svindal.

Tidligere har han vært fast bestemt på å konkurrere uansett hvordan kroppen har vært i forhold til skader. Han har hatt mange . Nå tenker han annerledes.

– Hadde du spurt meg i fjor eller året før, så hadde jeg svart hundre. Men det kommer et tidspunkt hvor man ikke bare bør høre på dem som skal trene deg for at du skal vinne, men de som har operert deg og har litt peiling på det som skal skje etter karrieren også, sier Svindal.

Marit Bjørgen hyllet Svindal etter det historiske OL-gullet:

Ikke ukomplisert

Han tok OL-gull i utfor i Pyeongchang. Etterpå har det vært uvisst om karrieren fortsetter. Og 35-åringen fra Kjeller har fortsatt ikke svaret.

– Det er noen stemmer som sier: Tenk deg godt om. For det er ikke helt ukomplisert, sier Svindal.

Fartskongen forteller at tidligere ville han konkurrere, koste hva det koste ville. Slik er det ikke lenger.

Derfor kan han ikke nå svare på om han kommer til å konkurrere denne sesongen.

– Jeg lurer på det jeg og. Det er derfor jeg ikke har noen gode svar. Men det ser ikke helt mørkt ut iallfall, sier Svindal.

Trøblete kne

Kjetil Jansrud tok OL-sølv bak Svindal i OL-utforen. Han ønsker konkurrenten og kameraten velkommen til sesongen, men tror sjansen er mindre enn 50 prosent.

– Jeg tror nødvendigvis ikke det er helt oppe der. Sånn jeg oppfatter det, så er de beste dagene hans bedre enn de beste dagene tidligere etter skaden. Men så tror jeg kanskje de dårlige dagene ikke er fullt så bra som man kunne håpe på, sier Jansrud og legger til:

– Det er sikkert utfordrende for ham, for er det vondt, så er det ubehagelig.

Kjetil Jansrud forteller hva han tenker om karrieren videre for Svindal her:

Han tror ikke det er noe i veien med lysten til Svindal.

– Det ene er det objektive om man kan kjøre fort på ski, og det viste han sist sesong at han kan, selv med et trøblete kne. Det andre er mer subjektivt, om han ønsker å ta den risikoen og ønsker å kjøre med det - og der er han nok litt 50–50, sier Jansrud.

PS! Alpintsesongen starter med storslalåm i Sölden siste helgen i oktober. Før det er slalåm i Levi midt i november. 24. november er det utfor i Lake Louise.