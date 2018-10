SØSKENPAR: Stine Hovland er allerede klar for cupfinale. Nå kan hun få følge av bror og RBK-stopper Even Hovland. Foto: NTB Scanpix

Kan bli dobbel Hovland i cupfinalen og på landslaget: – Hun legger press på meg

SPORT 2018-10-31T10:45:26Z

TRONDHEIM (VG) Stine Hovland (27) og Even Hovland (29) kan bli det andre søskenparet gjennom tidene som spiller cupfinale samme år.

Publisert: 31.10.18 11:45

Sist gang det skjedde var for ti år siden. I 2008 spilte både Jon og Mari Knudsen cupfinale, for henholdsvis Stabæk og Team Strømmen. Begge to var med på å tape sine finaler.

Stine Hovland og Sandviken er allerede klare. Even Hovland og Rosenborg må slå Start i semifinalen på Lerkendal torsdag for å sikre cupfinalebillett.

– Alle ting ligger til rette for at vi skal klare det. Men cup er cup, og den kampen skal spilles først. Start har nok like lyst på den finaleplassen som det vi har. Vi skal i hvert fall gi alt for å komme oss dit, sier Even Hovland til VG.

Stine Hovland Født: 31. januar 1991 Klubb: Sandviken Posisjon: Midtstopper Tidligere klubber: Kaupanger og Høyanger.

Even Hovland Født: 14. februar 1989 Klubb: Rosenborg Posisjon: Midstopper Tidligere klubber: Sogndal, Molde og Nürnberg.

– Det er veldig kjekt for Stine at hun allerede har kommet seg dit. Hun legger jo press på meg nå også. Det kan bli veldig kjekt med to cupfinaler hvis vi klarer å gjøre jobben selv, fortsetter han.

Her kan du se hvordan Sandviken tok seg til cupfinalen:

– Det er kjempestort, og en drøm alle har innen kvinnefotball. Det er det største du kan oppleve her i Norge. Og om det kan skje samme år som Even, hadde det vært enda større. Jeg håper virkelig de klarer det, sier lillesøster Stine, som legger til at bror Even har vært et forbilde for henne så lenge hun kan huske.

– Jeg har alltid hatt et ønske om å kunne oppleve det samme som ham, sier hun.

Sammen på landslaget

Stine Hovland har hatt en god sesong i Bergen, og det har hun fått belønning for.

Hun er tatt ut i landslagstroppen som møter Japan 11. november. Det er første gang hun er tatt ut på et lag i landslagssammenheng – i en alder av 27 år.

– Det er veldig stort. Det er en drøm som går i oppfyllelse rett og slett, sier Stine Hovland til VG.

– Jeg er kanskje et eksempel på at man faktisk kan lykkes i den alderen. Du må ikke være 19 år for å slå gjennom. Jeg håper jeg kan vise at man aldri må gi opp. Og stå på, forteller Hovland.

I Nations League-kampene mot Slovenia og Bulgaria var også Even Hovland tilbake på landslaget.

– Det var godt å være tilbake. Det var veldig kjekt å få muligheten til å være med der igjen. I tillegg fikk vi jo seks poeng, så da kan vi i hvert fall si oss godt fornøyd med den samlingen, sier Even Hovland om landslagscomebacket.

– Det er kjempestort. Vi er to søsken, og to av to er på landslaget. Jeg vet ikke om noen hadde trodd det. Jeg er veldig glad for at Even kom tilbake, sier søster Stine.

Kanskje Even Hovland kan hjelpe Rosenborg til cupfinaler med en scoring som dette:

Til tross for at de er to søsken som er toppidrettsutøvere i samme gren, tror ikke Even Hovland de skiller seg ut fra andre søskenpar.

– Vi er stort sett som alle andre familier, tror jeg. Vi lever to forskjellige liv. Hun lever i Bergen og jeg lever her. Så jeg tror det er likt som alle andre. Og vi snakker egentlig om helt andre ting enn fotball når vi er sammen, avslutter Even Hovland.

PS: Cupfinalen for kvinner spilles i Telenor Arena lørdag 1. desember. Der møter Sandviken regjerende seriemester LSK Kvinner. Rosenborg møter Start til semifinale 1. november.